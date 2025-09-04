11. Điều khoản áp dụng cho một số Sản phẩm, Dịch vụ hoặc một số quốc gia nhất định.

Mục này 11 đưa ra các điều khoản bổ sung áp dụng cho một số Sản phẩm, Dịch vụ hoặc các quốc gia nhất định. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phần này 11 với điều khoản trong các Điều khoản này ngoài mục này 11, thì mục này 11 sẽ được áp dụng.

• Thổ Nhĩ Kỳ: số điện thoại địa phương là 0850 390 19 22 và Thông báo về quyền riêng tư có trình bày tại đây https://www.philips-hue.com/tr-tr/support/legal/privacy-policy

• Quyền truy cập sớm: Bằng việc bật "Quyền truy cập sớm" cho một số tính năng nhất định trong ứng dụng của bạn, bạn mặc nhiên đồng ý nhận quyền truy cập sớm vào những tính năng đó trước khi chúng tôi cung cấp cho tất cả người dùng (“Tính năng truy cập sớm”) có nhiều khả năng chứa lỗi, sự cố hoặc các vấn đề khác thường không có mặt trong bản phát hành tiêu chuẩn cho tất cả người dùng ứng dụng (“Bản phát hành tiêu chuẩn”). Các Tính năng truy cập sớm được cung cấp "theo nguyên trạng" và "khi sẵn có". Chúng tôi, các chi nhánh, bên sở hữu bản quyền và/hoặc nhà cung cấp của chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam đoan, bảo đảm hoặc cam kết nào về Tính năng truy cập sớm đó (bao gồm cả nội dung, chức năng cụ thể hoặc tính sẵn có, độ tin cậy cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn) vì không phải lúc nào mọi thứ cũng hoạt động như mong đợi. Chúng tôi không có nghĩa vụ tiếp tục đưa Tính năng truy cập sớm vào Bản phát hành tiêu chuẩn và có thể thay đổi Tính năng truy cập sớm hoặc ngừng triển khai tính năng đó. Những tính năng được phát hành trong Bản phát hành tiêu chuẩn có thể khác với Tính năng truy cập sớm. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc chấm dứt sử dụng Tính năng truy cập sớm là quyền và biện pháp khắc phục duy nhất của bạn nếu bạn thấy không hài lòng khi sử dụng Tính năng truy cập sớm, tuân theo Thông báo về quyền riêng tư. Trong trường hợp không may là Tính năng truy cập sớm không hoạt động, xin vui lòng nhận lời xin lỗi chân thành nhất của chúng tôi vì chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng điều đó thật đáng tiếc và gây bất tiện cho bạn. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn muốn ngừng quyền truy cập vào Tính năng truy cập sớm, bạn có thể tắt tính năng này trong ứng dụng của mình (nếu có thể) hoặc xóa rồi cài đặt lại ứng dụng. Mục về Quyền truy cập sớm này sẽ được áp dụng trong phạm vi liên quan đến các Tính năng truy cập sớm cho đến khi có Bản phát hành tiêu chuẩn hoặc khi ngừng sử dụng Tính năng truy cập sớm (tùy thuộc vào điều gì xảy ra trước).

• Điều khoản bổ sung của Hue Secure: Dịch vụ Hue Secure có sẵn ở Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Ireland, Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Đức, Áo, Thụy Sĩ, Pháp, Ý, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Bungari, Croatia, Cộng hòa Séc, Estonia, Hungary, Litva, Latvia, Ba Lan, Romania, Serbia, Slovenia và Slovakia, ngoài ra, Điều khoản bổ sung của Hue Secure được nêu trong Phụ lục 1 sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng các sản phẩm Hue Secure hiện hành cũng như các dịch vụ Hue Secure.

• Hoa Kỳ: Thông báo dành cho cư dân California: Theo Bộ luật Dân sự California mục 1789.3, cư dân California có quyền nhận thông báo về quyền của người tiêu dùng sau đây: Nếu bạn có thắc mắc hoặc phàn nàn liên quan đến trang web của chúng tôi hoặc các Điều khoản này, vui lòng gửi câu hỏi đến liên kết "Liên hệ với chúng tôi" tại https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách viết thư cho Phòng Chăm sóc Khách hàng, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 hoặc gọi cho Signify theo số 1 (800) 555-0050. Cư dân California cũng có thể liên hệ với Đơn vị Hỗ trợ Khiếu nại của Phòng Dịch vụ Người tiêu dùng thuộc Sở Nội vụ Tiêu dùng California qua đường bưu điện tại 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 hoặc qua điện thoại theo số (916) 445-1254 hoặc (800) 952-5210.

• Khả năng cảm biến chuyển động: Nếu bạn cư trú ở khu vực tài phán khác với những khu vực được chỉ định ở trên (ở điểm thứ ba trong mục 11 này), bạn vẫn có thể sử dụng cảm biến chuyển động Hue với ứng dụng của chúng tôi để nhận thông báo qua ứng dụng của, xem dòng thời gian sự kiện và báo động bằng ánh sáng (“Khả năng cảm biến chuyển động”). Nếu vậy, các Khả năng cảm biến chuyển động đó được bao gồm trong Dịch vụ theo các Điều khoản này và, bên cạnh các Điều khoản này, các điều khoản bổ sung sau áp dụng cho việc bạn sử dụng những Dịch vụ đó: (i) bạn có trách nhiệm lấy, thiết lập và duy trì các yêu cầu kỹ thuật và các yêu cầu khác theo hướng dẫn và thông số kỹ thuật chúng tôi cung cấp; (ii) chúng tôi không theo dõi và không phản hồi bất kỳ thông tin và sự kiện nào nhận được khi bạn sử dụng Khả năng cảm biến chuyển động. Bạn (hoặc Người dùng được ủy quyền của bạn) có toàn quyền hành động để phản hồi bất kỳ thông báo nào bạn nhận được (bao gồm cả việc liên hệ với cảnh sát hoặc dịch vụ ứng phó khẩn cấp thích hợp); (iii) nếu cảm biến của bạn nằm ngoài phạm vi phát hiện hoặc bị tường, đồ nội thất hoặc các vật thể khác cản trở hoặc gây trở ngại, thì bạn có thể gặp phải thông báo sai hoặc lỗi phát hiện và bạn có thể gặp sự cố gián đoạn (tạm thời) do bảo trì hệ thống, lỗi hoặc các trường hợp khác. Chúng tôi không bảo hành hoặc đảm bảo việc sử dụng không bị gián đoạn; (iv) trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi từ chối rõ ràng mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc bạn sử dụng Khả năng cảm biến chuyển động, bao gồm mọi việc sử dụng trái với luật hiện hành; và (v) chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào rằng Khả năng cảm biến chuyển động sẽ giảm thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn các sự kiện không mong muốn, chẳng hạn như có người đột nhập, trộm và/hoặc cướp, và bạn đồng ý không dựa vào các khả năng này để ngăn chặn hoặc giảm thiểu các sự kiện hoặc sự cố như vậy, hoặc hậu quả của chúng. Bạn nên dùng dịch vụ bảo hiểm thích hợp để bảo vệ chống lại mọi rủi ro mất mát. Khả năng cảm biến chuyển động bao gồm khả năng thu thập dữ liệu có thể được coi là dữ liệu cá nhân ở quốc gia của bạn. Trong phạm vi dữ liệu này được coi là dữ liệu cá nhân, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho việc tuân thủ luật về quyền riêng tư áp dụng cho mình.

• Thanh toán qua Cửa hàng ứng dụng của bạn:

• Nếu bạn thanh toán bất kỳ khoản phí nào (liên quan đến Dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ bổ sung nào khác mà chúng tôi cung cấp không được quy định cụ thể trong các Điều khoản này - gọi chung là “Dịch vụ trả phí”) thông qua ứng dụng của chúng tôi trên cửa hàng ứng dụng mà bạn sử dụng (Apple App Store hoặc Google Play Store) (gọi là “Cửa hàng ứng dụng của bạn”), bạn có thể thực hiện thanh toán theo phương thức và các điều kiện áp dụng trong Cửa hàng ứng dụng của bạn.

• Trong trường hợp chúng tôi không nhận được khoản thanh toán của bạn (cho Dịch vụ trả phí) qua Cửa hàng ứng dụng của bạn, chúng tôi có quyền hủy Dịch vụ trả phí có liên quan.