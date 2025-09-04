Lần cập nhật gần đây nhất: Tháng 9 năm 2025
1. Nội dung có trong tài liệu này và mối quan hệ của chúng ta.
a. Chúng tôi biết rằng ít ai muốn đọc hết Điều khoản sử dụng Hue (“Điều khoản”), nhưng việc hiểu các Điều khoản này là vô cùng quan trọng để bạn biết mình có thể mong đợi điều gì ở chúng tôi và cũng biết chúng tôi yêu cầu gì ở bạn.
b. Mối quan hệ của bạn với chúng tôi: Các Điều khoản này đóng vai trò thiết lập mối quan hệ giữa bạn với chúng tôi. Khi chúng tôi đề cập đến “chúng tôi”, “tất cả chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”, ý chúng tôi là Signify Netherlands B.V., công ty đứng sau các sản phẩm Philips Hue, có số đăng ký Phòng Thương mại Hà Lan 17061150, số VAT NL009076992B01 và địa điểm kinh doanh nằm tại Khu công nghệ cao 48, 5656 AE Eindhoven, Hà Lan.
c. Các dịch vụ liên quan: Các dịch vụ dành cho các sản phẩm Philips Hue và Hue(“Sản phẩm”) và bao gồm việc bạn truy cập và sử dụng phần mềm được nhúng trong Sản phẩm, việc bạn truy cập và sử dụng ứng dụng của chúng tôi được tải về điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn cũng như các dịch vụ và tính năng có thể truy cập cho Sản phẩm thông qua trang web và ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi gọi tất cả những hạng mục này là “Dịch vụ”. Sản phẩm này được thiết kế và phát triển chuyên biệt để sử dụng trong gia đình ở điều kiện và hoạt động bình thường.
d. Yêu cầu về độ tuổi: Nếu bạn chưa đủ tuổi ký hợp đồng pháp lý, bạn phải được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình cho phép chấp nhận các Điều khoản này mới có thể sử dụng Dịch vụ và tạo tài khoản người dùng.
e. Những hạng mục không được quy định tại đây: Việc mua Sản phẩm của bạn sẽ được quy định tại các điều khoản bán hàng hiện hành khi bạn mua Sản phẩm và bao gồm mọi quyền bảo hành theo luật định mà bạn có với tư cách là người tiêu dùng tại quốc gia cư trú của bạn. Một số tính năng nhất định của Dịch vụ có thể phải tuân theo các điều khoản bổ sung mà chúng tôi sẽ cung cấp cùng với các tính năng đó.
f. Ủy quyền cho bên thứ ba: Nếu bạn chọn ủy quyền Sản phẩm của mình thông qua bên ủy quyền thứ ba sử dụng chuẩn (Matter; Zigbee), Ứng dụng Apple Home hoặc phương thức khác (ví dụ: để điều khiển Sản phẩm thông qua các thiết bị nhà thông minh khác) (“Ủy quyền cho bên thứ ba”), thì bạn chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản này như một phần của Ủy quyền cho bên thứ ba. Thông qua việc Ủy quyền cho Bên thứ ba này, bạn sẽ chịu ràng buộc bởi các Điều khoản này, bao gồm cả các hạn chế về Dịch vụ có liên quan. Các thành viên khác trong gia đình bạn có thể thêm (các) Sản phẩm (bổ sung) sau khi đã đưa Sản phẩm vào hệ thống của bên thứ ba đó và do đó, bạn phải chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả người dùng trong gia đình bạn sử dụng Sản phẩm đều nhận được thông báo và tuân thủ các Điều khoản này. Chúng tôi khước từ mọi trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng Sản phẩm của những cá nhân chưa đồng ý với các Điều khoản sử dụng này.
2. Sử dụng Dịch vụ.
a. Cho phép sử dụng Dịch vụ: Chúng tôi cho phép bạn sử dụng Dịch vụ để kiểm soát và giám sát Sản phẩm mà bạn sở hữu hoặc được ủy quyền kiểm soát và giám sát.
b. Đăng ký Tài khoản người dùng: Dịch vụ có thể yêu cầu bạn phải có tài khoản người dùng để sử dụng Dịch vụ. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin mà bạn cung cấp (để thiết lập tài khoản người dùng) và thực hiện các bước để giữ an toàn cho tài khoản người dùng. Để biết thêm về quyền riêng tư, hãy xem mục 5.
c. Bạn có thể ủy quyền cho cá nhân: Nếu bạn có tài khoản quản trị viên (chúng tôi gọi những người dùng đó là “Quản trị viên” hoặc “Người sở hữu”), bạn có thể ủy quyền cho những cá nhân khác có tài khoản người dùng truy cập, sử dụng, giám sát cũng như kiểm soát Sản phẩm và Dịch vụ khi được Dịch vụ cho phép. Chúng tôi gọi những cá nhân đó là “Người dùng được ủy quyền”. Bạn chỉ nên ủy quyền truy cập Sản phẩm và Dịch vụ của mình cho những cá nhân mà bạn tin tưởng.
d. Cải thiện Dịch vụ:
- Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện Dịch vụ và Sản phẩm, vì vậy các hạng mục này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi có thể cập nhật Dịch vụ bằng cách cung cấp các bản sửa lỗi (bug) hoặc sửa đổi, giới thiệu thêm tính năng hoặc chức năng mới, thay đổi hay ngừng (tạm thời hoặc vĩnh viễn) bất kỳ tính năng hoặc chức năng, bộ phận hoặc nội dung nào, áp đặt giới hạn đối với các tính năng nhất định cũng như hạn chế quyền truy cập vào các phần hoặc toàn bộ Dịch vụ Chúng tôi gọi tất cả những cập nhật và thay đổi này là “Cập nhật”.
- Trong một số trường hợp, Cập nhật có thể khiến các thiết bị phần cứng, dịch vụ của bên thứ ba, cấu hình phần mềm hoặc thiết lập cũ không còn hoạt động để sử dụng Dịch vụ và bạn có thể được yêu cầu nâng cấp hoặc thay đổi các thiết bị, dịch vụ, cấu hình hoặc thiết lập này để tiếp tục sử dụng Dịch vụ.
- Chính sách Kết thúc hỗ trợ của chúng tôi sẽ được cung cấp riêng cho bạn trên trang web tại www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. Nếu có bất kỳ khác biệt nào giữa chính sách Kết thúc hỗ trợ và chính sách bảo hành do chúng tôi cung cấp theo Sản phẩm hoặc nếu chính sách Kết thúc hỗ trợ có thể dẫn đến việc chấm dứt hỗ trợ cho Sản phẩm trong thời hạn bảo hành đã nêu, thì chính sách Kết thúc hỗ trợ sẽ thay thế các điều khoản của chính sách bảo hành đó.
- Cập nhật có thể diễn ra tự động mà không cần thông báo hoặc nhận thêm bất kỳ sự đồng ý nào từ bạn. Chúng tôi sẽ mặc nhiên cho rằng bạn đồng ý với Cập nhật tự động này. Nếu bạn không muốn cài đặt tự động những bản Cập nhật này, bạn có thể chỉ định trong phần cài đặt của ứng dụng. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn tự cài đặt Cập nhật và bạn có trách nhiệm thực hiện việc này nhanh chóng. Việc bạn không cài đặt bất kỳ bản Cập nhật nào có thể khiến bạn gặp rủi ro (như rủi ro bảo mật) và sẽ ảnh hưởng cũng như giới hạn trách nhiệm pháp lý, đồng thời theo đó là khả năng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
e. Dịch vụ phụ thuộc vào: Hoạt động bình thường của Dịch vụ phụ thuộc vào việc truyền dữ liệu thông qua các thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, bao gồm mạng WiFi, thiết bị không dây mà bạn kích hoạt (chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) và trình truy cập Internet băng thông rộng (đối với một số Sản phẩm cụ thể). Signify không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiết bị và dịch vụ nào của bên thứ ba như trên, khả năng tương thích cũng như cấu hình phù hợp của chúng với Sản phẩm và Dịch vụ cùng các chi phí liên quan. Nếu các thiết bị hoặc dịch vụ này bị gián đoạn, trì hoãn, bị từ chối hoặc bị giới hạn vì bất kỳ lý do gì, điều đó có thể dẫn đến việc Dịch vụ gặp sự cố hoặc không khả dụng trong thời gian xảy ra những giới hạn đó. Bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí đối với các thiết bị và dịch vụ của bên thứ ba này. Đặc biệt, việc phát trực tuyến và xem các video đã ghi có thể phải trả thêm phí đáng kể.
f. Tuân thủ ứng xử: Khi cung cấp Dịch vụ, chúng tôi muốn duy trì Dịch vụ cho tất cả người dùng nên bạn phải tuân theo các quy tắc ứng xử này:
- tuân thủ luật hiện hành, bao gồm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và biện pháp trừng phạt, quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ
- không làm tổn hại, can thiệp, lạm dụng hoặc làm gián đoạn Dịch vụ.
- Bạn khẳng định và đảm bảo rằng bạn không sống ở quốc gia đang bị Chính phủ Hoa Kỳ cấm vận hoặc bị Chính phủ Hoa Kỳ xem là quốc gia “hỗ trợ khủng bố”; và bạn không có tên trong danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế của Chính phủ Hoa Kỳ.
g. Sử dụng chung với nội dung video và/hoặc âm thanh: Xin lưu ý rằng việc sử dụng Sản phẩm kết hợp với một số nội dung video và/hoặc âm thanh cụ thể có thể tạo ra một số kết hợp ánh sáng nhất định gây khó chịu. Trong trường hợp như vậy, xin vui lòng ngừng đồng bộ hóa Sản phẩm với nội dung đó.
h. Có thể yêu cầu (các) Sản phẩm bổ sung: Việc sử dụng một số Sản phẩm nhất định có thể yêu cầu (các) Sản phẩm bổ sung như được trình bày trong hướng dẫn sử dụng.
i. Gửi thông tin liên quan đến dịch vụ: Đôi khi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo và thông tin khác thông qua trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Sản phẩm, Dịch vụ hoặc các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh chăm sóc người tiêu dùng.
j. Phản hồi: Chúng tôi hoan nghênh phản hồi về Dịch vụ và Sản phẩm Nếu bạn chọn cung cấp phản hồi cho chúng tôi, chúng tôi có thể hành động theo gợi ý từ phản hồi của bạn mà không đặt ra bất cứ nghĩa vụ nào ràng buộc bạn.
k. Lỗ hổng: Bất kỳ Sản phẩm nào dựa vào kết nối không dây hoặc internet hoặc được kết nối với bất kỳ loại mạng nào (chẳng hạn như lưu trữ đám mây) đều có thể không an toàn và có nguy cơ bị khai thác hoặc tấn công bởi nhiều biến thể của phần mềm độc hại và phần mềm gián điệp (“Lỗ hổng”). Các lỗ hổng này có thể trở thành điểm truy cập cho đối tượng có mục đích xấu kích hoạt hoặc vô hiệu hóa hệ thống của bạn hoặc các Sản phẩm liên quan; xem, trích xuất, thay đổi, hủy, đánh cắp, tiết lộ hoặc sửa đổi dữ liệu của bạn hay dữ liệu của người khác; giám sát và/hoặc theo dõi hoạt động của bạn và hoạt động của người khác; gây mất kết nối internet và mạng; tạo điều kiện cho người khác truy cập ngoài ý muốn hoặc trái phép vào tài khoản của bạn, nếu không thì sẽ khiến cá nhân, tài sản hoặc dữ liệu gặp rủi ro. Chúng tôi không bảo đảm hoặc tuyên bố rằng Dịch vụ là hoàn toàn bảo mật và/hoặc Dịch vụ không có hoặc không dễ bị tấn công qua các Lỗ hổng.
l. Ngoài tầm kiểm soát hợp lý: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về sự thất bại hoặc chậm trễ về hiệu năng trong phạm vi gây ra bởi các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm thiên tai, thảm họa, khủng bố, bạo loạn hoặc chiến tranh.
m. T nng AI Features: "AI Features" refers to the artificial intelligence functions built into the Products or the Services. Chúng tôi có thể bổ sung Tính năng AI nhằm thực hiện những nhiệm vụ cụ thể và sẽ thông báo cho bạn cách thức hoạt động, các giới hạn, cũng như bất kỳ điều kiện hạn chế nào khi giới thiệu các tính năng này. Hiệu quả hoạt động của Tính năng AI phụ thuộc vào chất lượng và khả năng sẵn có của dữ liệu mà tính năng sử dụng. Tính năng AI có thể không hoạt động như mong đợi và chúng tôi không thể đảm bảo các tính năng này sẽ luôn hoạt động tốt, chính xác hoặc đáng tin cậy. Trong một số trường hợp, Tính năng AI có thể đưa ra kết quả sai, không đầy đủ hoặc gây ngạc nhiên. Bạn phải sử dụng Tính năng AI theo đúng hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp và không được sử dụng cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc bị cấm nào.
3. Thông tin của bạn.
a. Nội dung do người dùng gửi và Dữ liệu thiết bị: Một số Dịch vụ sẽ cho phép bạn và Người dùng được ủy quyền của bạn lưu trữ hoặc cung cấp thông tin cho hoặc thông qua Dịch vụ theo nhiều cách khác nhau – chúng tôi gọi thông tin này là “Nội dung do người dùng gửi”. Nếu bạn chọn cung cấp Nội dung do người dùng gửi, hãy đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết để cấp các quyền được nêu bên dưới điều đó là hợp pháp. Ngoài ra, Dịch vụ sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về việc bạn sử dụng Sản phẩm và các thiết bị khác nhau, dịch vụ hoặc ứng dụng bên thứ ba mà bạn kết nối với Dịch vụ, thường theo phương thức tự động – chúng tôi gọi thông tin này là “Dữ liệu thiết bị”. Nội dung do người dùng gửi và Dữ liệu thiết bị vẫn là của bạn, có nghĩa là bạn giữ lại mọi quyền sở hữu quyền mà bạn có trong Nội dung do người dùng gửi và Dữ liệu thiết bị.
b. Cho phép sử dụng thông tin của bạn: Tùy thuộc vào các quyền riêng tư của bạn được quy định trong mục 5 bên dưới và nếu bạn đang cư trú tại Liên minh châu Âu, cũng như Thông báo dữ liệu (được định nghĩa bên dưới), bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép có phạm vi toàn cầu (tức là trên toàn thế giới) và miễn phí bản quyền (tức là không phải trả phí), cho phép chúng tôi (và các bên được cấp phép, đối tác trong hệ sinh thái và nhà thầu của chúng tôi):
- lưu trữ, tái tạo, phân phối, sửa đổi, truyền tải và sử dụng Nội dung do người dùng gửi và Dữ liệu thiết bị của bạn - ví dụ: cho phép chúng tôi lưu chúng trên hệ thống và cho phép truy cập; và
- cấp quyền truy cập vào Nội dung do người dùng gửi và Dữ liệu thiết bị của bạn cho Người dùng được ủy quyền và cho Sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba (như được định nghĩa bên dưới);
- vận hành và cải thiện Sản phẩm và Dịch vụ (bao gồm việc tạo các Bản cập nhật);
- phát triển công nghệ, sản phẩm dịch vụ mới cho chúng tôi; và
- các mục đích khác như được mô tả trong Thông báo về quyền riêng tư hiện hành của chúng tôi trên https://www.philips-hue.com/privacy (“Thông báo về quyền riêng tư”).
Nếu bạn đang cư trú tại Liên minh châu Âu, chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ Dữ liệu sản phẩm và Dữ liệu dịch vụ liên quan nào (như được định nghĩa trong Đạo luật Dữ liệu EU – Quy định (EU) 2023/2854) được tạo ra từ việc bạn sử dụng Sản phẩm hoặc Dịch vụ cho các mục đích đã nêu ở trên. Dữ liệu thiết bị và Nội dung do người dùng gửi có thể được xem là Dữ liệu sản phẩm hoặc Dữ liệu dịch vụ liên quan. Chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập một số Dữ liệu sản phẩm và Dữ liệu dịch vụ liên quan theo Thông báo dữ liệu Hue của chúng tôi (“Thông báo dữ liệu”) – xem tại https://www.philips-hue.com/datanotice.
a. Bảo mật thông tin của bạn: Vì chúng tôi quan tâm đến tính toàn vẹn và bảo mật thông tin của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba trái phép sẽ không bao giờ phá vỡ được các biện pháp bảo mật của chúng tôi hoặc sử dụng thông tin của bạn cho những mục đích không phù hợp. Để biết thêm thông tin về chương trình khai báo có trách nhiệm của Signify, hãy truy cập trang phối hợp khai báo lỗ hổng bảo mật của chúng tôi tại https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.
4. Sản phẩm và dịch vụ của các bên khác.
a. Tiếp cận sản phẩm và dịch vụ của các bên khác: Dịch vụ có thể cho phép Sản phẩm tương tác với các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ của bên khác (“Sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba”). Để kích hoạt tương tác này, chúng tôi có thể cần trao đổi Nội dung do người dùng gửi và Dữ liệu thiết bị của bạn với các bên thứ ba có liên quan. Bạn chịu trách nhiệm cho việc tương tác và sử dụng Sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba, đồng thời chúng tôi không chịu trách nhiệm cho Sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba cũng như đối với bất kỳ giao diện nào của mọi Sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba đối với Sản phẩm và Dịch vụ. Việc bạn lựa chọn kích hoạt, cấu hình, vận hành và/hoặc sử dụng Sản phẩm thông qua Sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba đồng nghĩa với việc Dịch vụ (toàn bộ hoặc một phần) không còn có sẵn đối với bạn nữa (hoặc có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng trọn vẹn Dịch vụ). Ngoài ra, bất chấp quy định tại mục 2d, mọi Bản cập nhật đều phụ thuộc vào tiến trình triển khai của bên thứ ba có liên quan. Chúng tôi theo đây tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc kích hoạt, cấu hình, vận hành và/hoặc sử dụng Sản phẩm thông qua Sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba. Mọi tranh chấp, vấn đề hoặc khiếu nại phát sinh từ việc kích hoạt, cấu hình, vận hành và/hoặc sử dụng Sản phẩm thông qua Sản phẩm và Dịch vụ của Bên thứ ba sẽ do bạn và nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba giải quyết; chúng tôi sẽ không tham gia vào các vấn đề như vậy.
b. Tiêu chuẩn hoặc phương tiện giao tiếp: Sản phẩm có thể sử dụng các tiêu chuẩn hoặc phương tiện nguồn mở hoặc thông dụng khác nhau để giao tiếp cũng như hoạt động với các thiết bị thông minh hoặc được kết nối mà sản phẩm, hệ thống hoặc dịch vụ khác không do chúng tôi sản xuất cũng sử dụng theo cách tương tự. Các sản phẩm và dịch vụ liên quan không được chúng tôi chỉ định hoặc chứng nhận là tương thích với Sản phẩm và Dịch vụ có thể không hoạt động khi tương tác với Sản phẩm và Dịch vụ, ngay cả khi được xác định là có thể hoạt động với các tiêu chuẩn hoặc phương tiện giao tiếp giống nhau hoặc tương tự..
c. Liên kết đến trang web của bên thứ ba: Trang web, ứng dụng hoặc bảng tin thông báo của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web của bên thứ ba độc lập khác. Các liên kết này được cung cấp chỉ để thuận tiện và chúng không nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không xác nhận hoặc chịu trách nhiệm cho nội dung của các trang web đó.
5. Quyền riêng tư của bạn.
a. Dữ liệu cá nhân: Signify xem trọng quyền riêng tư của bạn. Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi có tại https://www.philips-hue.com/privacy áp dụng đối với việc sử dụng Dịch vụ. Xin vui lòng đọc các tài liệu này để xem mô tả các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, các Sản phẩm và Dịch vụ của bạn, cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, cơ sở pháp lý mà chúng tôi có để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, cũng như các quyền riêng tư của bạn. Một số sản phẩm và dịch vụ cụ thể có thể kèm theo thông báo về quyền riêng tư bổ sung.
b. Cookie: Trong một số trường hợp, Signify có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác. Vui lòng đọc Thông báo về cookie được trình bày trên trang https://www.philips-hue.com/cookie-notice để biết thêm thông tin về công nghệ này cũng như nắm rõ cách chúng tôi sử dụng chúng cho những mục đích nào.
6. Tạm ngừng và chấm dứt Dịch vụ.
a. Tạm ngừng Dịch vụ: Chúng tôi có thể tạm thời ngừng Dịch vụ mà không cần thông báo cho bạn vì lý do bảo mật, lỗi hệ thống, bảo trì và sửa chữa hoặc các trường hợp khác.
b. Chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ: Bạn luôn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ hoặc xóa tài khoản người dùng của bạn nếu bất kỳ tình huống nào trong số này xảy ra:
- nếu chúng tôi có lý do khách quan tin rằng bạn đã sử dụng Dịch vụ hoặc Sản phẩm theo cách vi phạm các Điều khoản này
- chúng tôi được yêu cầu làm như vậy để tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc lệnh tòa án
- chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng hành vi của bạn gây ra tổn hại hoặc trách nhiệm pháp lý đối với người dùng, bên thứ ba hoặc chúng tôi
- bạn không đăng nhập vào tài khoản của mình trong khoảng thời gian hai năm.
7. Nội dung và phần mềm của chúng tôi.
a. Quyền sở hữu trí tuệ: Mặc dù chúng tôi cho phép bạn sử dụng Dịch vụ nhưng chúng tôi (và các nhà cung cấp cũng như chủ sở hữu bản quyền của chúng tôi) vẫn bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi (và các nhà cung cấp cũng như chủ sở hữu bản quyền của chúng tôi) có đối với Dịch vụ.
b. Nội dung của chúng tôi: Dịch vụ bao gồm nội dung thuộc về chúng tôi. Bạn có thể sử dụng nội dung của chúng tôi khi được các Điều khoản này cho phép, nhưng chúng tôi vẫn bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi có đối với nội dung của mình. Vui lòng không xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thương hiệu, logo hoặc thông báo pháp lý nào của chúng tôi.
c. Nội dung của các bên khác: Dịch vụ có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nội dung thuộc về đối tượng hoặc tổ chức khác. Bạn không được sử dụng nội dung này mà không có sự cho phép của cá nhân hay tổ chức đó hoặc khi chưa được pháp luật cho phép.
d. Phần mềm: Một số Dịch vụ có bao gồm quyền truy cập và sử dụng phần mềm, ví dụ như ứng dụng của chúng tôi hoặc phần mềm được nhúng trong Sản phẩm. Chúng tôi cho phép bạn sử dụng phần mềm đó như một phần của Dịch vụ. Sự cấp phép này có hiệu lực trên toàn cầu (trên toàn thế giới), không độc quyền (nên chúng tôi cũng có thể cấp phép sử dụng phần mềm cho người khác), mang tính cá nhân (nên bạn không thể cấp phép thêm cho bất kỳ ai khác) và không thể chuyển nhượng (nên bạn không thể chuyển nhượng quyền cho bất kỳ ai khác). Một số Dịch vụ sẽ bao gồm phần mềm được chúng tôi cung cấp cho bạn theo các điều khoản cấp phép nguồn mở mà bạn nhận được. Đôi khi sẽ có những điều khoản trong giấy phép nguồn mở bác bỏ rõ ràng các phần của Điều khoản này nên hãy nhớ đọc các giấy phép đó.
e. Không được phép thực hiện: Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc phần mềm có trong Dịch vụ. Ngoài ra, bạn không được sử dụng kỹ nghệ đảo ngược hoặc trích xuất bất kỳ mã nguồn nào của chúng tôi trừ khi luật hiện hành cho phép bạn làm như vậy.
8. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý.
a. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mặc dù chúng tôi muốn khiến trải nghiệm của bạn với Dịch vụ trở nên tốt nhất có thể và dù chúng tôi đặt nhiều thiện chí vào Dịch vụ, nhưng xin hãy hiểu rằng chúng tôi chỉ có thể cung cấp cho bạn Dịch vụ “nguyên trạng” và “khi sẵn có”, đồng thời chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo, cam kết nào về Dịch vụ (bao gồm nội dung của Dịch vụ, các chức năng cụ thể của Dịch vụ, hoặc tính khả dụng, độ tin cậy hoặc khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn) vì luôn có khả năng mọi thứ sẽ không hoạt động theo ý muốn. Trong trường hợp không may là Dịch vụ không hoạt động, xin vui lòng chấp nhận lời xin lỗi chân thành nhất của chúng tôi vì chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng điều đó thật đáng tiếc và bất tiện.
b. Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, là hậu quả kéo theo, mang tính trừng phạt, đặc biệt hoặc ngẫu nhiên. Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ được giới hạn ở mức thấp hơn (i) các khoản phí mà bạn đã trả để sử dụng những Dịch vụ liên quan trong 3 tháng trước khi có sự cố vi phạm (nếu có); hoặc (ii) €50. Các Điều khoản này chỉ giới hạn trách nhiệm của chúng tôi trong phạm vi được luật hiện hành cho phép.
9. Giải quyết tranh chấp, luật và tòa án áp dụng.
a. Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, và ngoại trừ phạm vi được cung cấp rõ ràng trong các đoạn sau của mục này 9 hoặc mục 11, các Điều khoản này, mối quan hệ của bạn với chúng tôi và việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ được điều chỉnh theo luật của quốc gia nơi bạn cư trú; bạn và chúng tôi đồng ý tuân theo toàn quyền xét xử của các tòa án tại địa phương của bạn. Khả năng áp dụng Công ước của Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán quốc tế và bất kỳ luật nào chỉ dẫn việc áp dụng luật của khu vực pháp lý khác, đều bị từ chối và loại trừ rõ ràng.
b. Nếu bạn là cư dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, các Điều khoản này, mối quan hệ của bạn với chúng tôi và việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Tiểu bang New Jersey, ngoại trừ các điều khoản xung đột pháp luật và lựa chọn luật.
c. Nếu bạn là cư dân của Canada, các Điều khoản này, mối quan hệ của bạn với chúng tôi và việc sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ được điều chỉnh bởi luật của Tỉnh Ontario mà không xét đến các điều khoản lựa chọn hoặc xung đột pháp luật.
d. Nếu bạn là cư dân của Pháp, các tòa án của Nanterre sẽ có toàn quyền xét xử.
e. Nếu bạn là cư dân của Ấn Độ, trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt và tranh chấp nào phát sinh, bạn và chúng tôi sẽ đồng ý giải quyết thông qua sự phân xử của trọng tài viên duy nhất do cả hai chúng ta chỉ định theo Đạo luật Trọng tài & Hòa giải 2015 (đã sửa đổi). Nơi phân xử sẽ là Gurgaon, Haryana.
f. Nếu bạn là cư dân của Sri Lanka, trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt và tranh chấp nào phát sinh, bạn và chúng tôi sẽ đồng ý giải quyết thông qua sự phân xử của trọng tài viên duy nhất do cả hai chúng ta chỉ định theo Đạo luật Trọng tài 2005 (đã sửa đổi). Nơi phân xử sẽ là New Delhi, Ấn Độ.
g. Nếu bạn là cư dân của Malaysia, các Tòa án Tây Malaysia sẽ có toàn quyền xét xử.
h. Nếu bạn là cư dân của Trung Quốc, tòa án địa phương ở Thượng Hải, Trung Quốc sẽ có toàn quyền xét xử.
i. Nếu bạn là cư dân của Đài Loan, tòa án địa phương ở Đài Bắc, Đài Loan sẽ có toàn quyền xét xử.
j. Nếu bạn là cư dân của Cộng hòa Séc, bạn cũng có thể liên hệ với Thanh tra Thương mại Séc http://www.coi.cz.
10. Về các Điều khoản này.
a. Theo luật, bạn có thể có một số quyền nhất định không bị giới hạn bởi hợp đồng như các Điều khoản này. Các Điều khoản này không nhằm mục đích hạn chế các quyền đó.
b. Nếu một điều khoản cụ thể trở nên không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác trong các Điều khoản này.
c. Nếu chúng tôi không thực hiện bất kỳ hành động nào ngay sau hành động không tuân thủ các Điều khoản này của bạn, điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có quyền thực hiện hành động trong tương lai.
d. Chúng tôi có quyền cập nhật các Điều khoản này để phản ánh những thay đổi trong Dịch vụ hoặc cách chúng tôi vận hành doanh nghiệp của mình hoặc vì lý do pháp lý, quy định hoặc bảo mật. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng ảnh hưởng đáng kể đến bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn qua ứng dụng Hue, bằng cách đặt thông báo trên trang web của chúng tôi, bằng cách gửi email cho bạn hoặc bằng một số phương tiện khác. Việc bạn không phản hồi hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau bất kỳ cảnh báo hoặc thông báo nào như vậy có nghĩa là bạn thừa nhận và chấp nhận những thay đổi đó.
e. Không phải tất cả các Dịch vụ đều có sẵn ở quốc gia của bạn.
f. Để biết thông tin về cách liên hệ với chúng tôi, vui lòng truy cập trang web về Sản phẩm của chúng tôi tại địa chỉ https://www.philips-hue.com/support#contact.
g. Bất kỳ điều khoản nào được chỉ định giữ nguyên (dù có thể hiện rõ ràng hay không) trong mọi thời hạn hoặc giai đoạn chấm dứt của Dịch vụ, sẽ vẫn có hiệu lực.
11. Điều khoản áp dụng cho một số Sản phẩm, Dịch vụ hoặc một số quốc gia nhất định.
Mục này 11 đưa ra các điều khoản bổ sung áp dụng cho một số Sản phẩm, Dịch vụ hoặc các quốc gia nhất định. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phần này 11 với điều khoản trong các Điều khoản này ngoài mục này 11, thì mục này 11 sẽ được áp dụng.
• Thổ Nhĩ Kỳ: số điện thoại địa phương là 0850 390 19 22 và Thông báo về quyền riêng tư có trình bày tại đây https://www.philips-hue.com/tr-tr/support/legal/privacy-policy
• Quyền truy cập sớm: Bằng việc bật "Quyền truy cập sớm" cho một số tính năng nhất định trong ứng dụng của bạn, bạn mặc nhiên đồng ý nhận quyền truy cập sớm vào những tính năng đó trước khi chúng tôi cung cấp cho tất cả người dùng (“Tính năng truy cập sớm”) có nhiều khả năng chứa lỗi, sự cố hoặc các vấn đề khác thường không có mặt trong bản phát hành tiêu chuẩn cho tất cả người dùng ứng dụng (“Bản phát hành tiêu chuẩn”). Các Tính năng truy cập sớm được cung cấp "theo nguyên trạng" và "khi sẵn có". Chúng tôi, các chi nhánh, bên sở hữu bản quyền và/hoặc nhà cung cấp của chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam đoan, bảo đảm hoặc cam kết nào về Tính năng truy cập sớm đó (bao gồm cả nội dung, chức năng cụ thể hoặc tính sẵn có, độ tin cậy cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn) vì không phải lúc nào mọi thứ cũng hoạt động như mong đợi. Chúng tôi không có nghĩa vụ tiếp tục đưa Tính năng truy cập sớm vào Bản phát hành tiêu chuẩn và có thể thay đổi Tính năng truy cập sớm hoặc ngừng triển khai tính năng đó. Những tính năng được phát hành trong Bản phát hành tiêu chuẩn có thể khác với Tính năng truy cập sớm. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc chấm dứt sử dụng Tính năng truy cập sớm là quyền và biện pháp khắc phục duy nhất của bạn nếu bạn thấy không hài lòng khi sử dụng Tính năng truy cập sớm, tuân theo Thông báo về quyền riêng tư. Trong trường hợp không may là Tính năng truy cập sớm không hoạt động, xin vui lòng nhận lời xin lỗi chân thành nhất của chúng tôi vì chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng điều đó thật đáng tiếc và gây bất tiện cho bạn. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn muốn ngừng quyền truy cập vào Tính năng truy cập sớm, bạn có thể tắt tính năng này trong ứng dụng của mình (nếu có thể) hoặc xóa rồi cài đặt lại ứng dụng. Mục về Quyền truy cập sớm này sẽ được áp dụng trong phạm vi liên quan đến các Tính năng truy cập sớm cho đến khi có Bản phát hành tiêu chuẩn hoặc khi ngừng sử dụng Tính năng truy cập sớm (tùy thuộc vào điều gì xảy ra trước).
• Điều khoản bổ sung của Hue Secure: Dịch vụ Hue Secure có sẵn ở Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Ireland, Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Đức, Áo, Thụy Sĩ, Pháp, Ý, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Bungari, Croatia, Cộng hòa Séc, Estonia, Hungary, Litva, Latvia, Ba Lan, Romania, Serbia, Slovenia và Slovakia, ngoài ra, Điều khoản bổ sung của Hue Secure được nêu trong Phụ lục 1 sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng các sản phẩm Hue Secure hiện hành cũng như các dịch vụ Hue Secure.
• Hoa Kỳ: Thông báo dành cho cư dân California: Theo Bộ luật Dân sự California mục 1789.3, cư dân California có quyền nhận thông báo về quyền của người tiêu dùng sau đây: Nếu bạn có thắc mắc hoặc phàn nàn liên quan đến trang web của chúng tôi hoặc các Điều khoản này, vui lòng gửi câu hỏi đến liên kết "Liên hệ với chúng tôi" tại https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách viết thư cho Phòng Chăm sóc Khách hàng, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 hoặc gọi cho Signify theo số 1 (800) 555-0050. Cư dân California cũng có thể liên hệ với Đơn vị Hỗ trợ Khiếu nại của Phòng Dịch vụ Người tiêu dùng thuộc Sở Nội vụ Tiêu dùng California qua đường bưu điện tại 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 hoặc qua điện thoại theo số (916) 445-1254 hoặc (800) 952-5210.
• Khả năng cảm biến chuyển động: Nếu bạn cư trú ở khu vực tài phán khác với những khu vực được chỉ định ở trên (ở điểm thứ ba trong mục 11 này), bạn vẫn có thể sử dụng cảm biến chuyển động Hue với ứng dụng của chúng tôi để nhận thông báo qua ứng dụng của, xem dòng thời gian sự kiện và báo động bằng ánh sáng (“Khả năng cảm biến chuyển động”). Nếu vậy, các Khả năng cảm biến chuyển động đó được bao gồm trong Dịch vụ theo các Điều khoản này và, bên cạnh các Điều khoản này, các điều khoản bổ sung sau áp dụng cho việc bạn sử dụng những Dịch vụ đó: (i) bạn có trách nhiệm lấy, thiết lập và duy trì các yêu cầu kỹ thuật và các yêu cầu khác theo hướng dẫn và thông số kỹ thuật chúng tôi cung cấp; (ii) chúng tôi không theo dõi và không phản hồi bất kỳ thông tin và sự kiện nào nhận được khi bạn sử dụng Khả năng cảm biến chuyển động. Bạn (hoặc Người dùng được ủy quyền của bạn) có toàn quyền hành động để phản hồi bất kỳ thông báo nào bạn nhận được (bao gồm cả việc liên hệ với cảnh sát hoặc dịch vụ ứng phó khẩn cấp thích hợp); (iii) nếu cảm biến của bạn nằm ngoài phạm vi phát hiện hoặc bị tường, đồ nội thất hoặc các vật thể khác cản trở hoặc gây trở ngại, thì bạn có thể gặp phải thông báo sai hoặc lỗi phát hiện và bạn có thể gặp sự cố gián đoạn (tạm thời) do bảo trì hệ thống, lỗi hoặc các trường hợp khác. Chúng tôi không bảo hành hoặc đảm bảo việc sử dụng không bị gián đoạn; (iv) trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi từ chối rõ ràng mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc bạn sử dụng Khả năng cảm biến chuyển động, bao gồm mọi việc sử dụng trái với luật hiện hành; và (v) chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào rằng Khả năng cảm biến chuyển động sẽ giảm thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn các sự kiện không mong muốn, chẳng hạn như có người đột nhập, trộm và/hoặc cướp, và bạn đồng ý không dựa vào các khả năng này để ngăn chặn hoặc giảm thiểu các sự kiện hoặc sự cố như vậy, hoặc hậu quả của chúng. Bạn nên dùng dịch vụ bảo hiểm thích hợp để bảo vệ chống lại mọi rủi ro mất mát. Khả năng cảm biến chuyển động bao gồm khả năng thu thập dữ liệu có thể được coi là dữ liệu cá nhân ở quốc gia của bạn. Trong phạm vi dữ liệu này được coi là dữ liệu cá nhân, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho việc tuân thủ luật về quyền riêng tư áp dụng cho mình.
• Thanh toán qua Cửa hàng ứng dụng của bạn:
• Nếu bạn thanh toán bất kỳ khoản phí nào (liên quan đến Dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ bổ sung nào khác mà chúng tôi cung cấp không được quy định cụ thể trong các Điều khoản này - gọi chung là “Dịch vụ trả phí”) thông qua ứng dụng của chúng tôi trên cửa hàng ứng dụng mà bạn sử dụng (Apple App Store hoặc Google Play Store) (gọi là “Cửa hàng ứng dụng của bạn”), bạn có thể thực hiện thanh toán theo phương thức và các điều kiện áp dụng trong Cửa hàng ứng dụng của bạn.
• Trong trường hợp chúng tôi không nhận được khoản thanh toán của bạn (cho Dịch vụ trả phí) qua Cửa hàng ứng dụng của bạn, chúng tôi có quyền hủy Dịch vụ trả phí có liên quan.
12. Điều khoản dành cho người dùng cuối do Apple yêu cầu.
Nếu bạn đã tải xuống ứng dụng Hue từ Cửa hàng ứng dụng Apple, Inc. (“Apple”) hoặc nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Hue trên thiết bị iOS, bạn mặc nhiên xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với thông báo sau về Apple. Các Điều khoản này chỉ ràng buộc giữa bạn và chúng tôi, không phải với Apple và Apple sẽ không chịu trách nhiệm về Dịch vụ hoặc nội dung của Dịch vụ. Apple không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào đối với ứng dụng Hue. Trong trường hợp ứng dụng Hue không tuân thủ bất kỳ chương trình bảo hành hiện hành nào thì bạn có thể thông báo cho Apple và Apple sẽ hoàn lại mọi giá mua áp dụng đối với ứng dụng Hue cho bạn; và rằng, trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Apple không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với ứng dụng Hue. Apple không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào từ bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến ứng dụng Hue hoặc việc bạn sở hữu và/hoặc sử dụng ứng dụng Hue, bao gồm: (a) các khiếu nại về trách nhiệm sản phẩm; (b) bất kỳ khiếu nại nào cho rằng ứng dụng Hue không tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành; và (c) các khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc các quy định tương tự. Apple không chịu trách nhiệm điều tra, bào chữa, dàn xếp và giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba cho rằng ứng dụng Hue và/hoặc việc bạn sở hữu và sử dụng ứng dụng Hue vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó. Bạn phải đồng ý tuân thủ mọi điều khoản hiện hành của bên thứ ba khi sử dụng ứng dụng Hue. Apple và các công ty con của Apple là bên thứ ba thụ hưởng các Điều khoản này và sau khi bạn chấp nhận các Điều khoản này, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) thực thi các Điều khoản này đối với bạn dưới tư cách là bên thứ ba thụ hưởng của Những điều khoản này. Quyền sử dụng trong mục 2a được giới hạn ở quyền không thể chuyển nhượng để sử dụng ứng dụng Hue nhằm mục đích kiểm soát và giám sát Sản phẩm của bạn trên bất kỳ sản phẩm nào mang nhãn hiệu Apple.
phiên bản tháng 9 năm 2025 - áp dụng từ ngày 5 tháng 4