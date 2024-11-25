Philips Hue Account

Philips Hue Account

Dein Account ist ein wesentlicher Bestandteil von Philips Hue und stellt sicher, dass nur Du – und die von Dir autorisierten Personen – Zugriff auf Dein System haben. 

Deine Privatsphäre hat für uns Priorität

Ein Philips Hue Account ist eine sichere Methode zur Identifizierung des Besitzers eines Philips Hue Systems. In Deinem Account kannst Du verwalten, welche Benutzer und Anwendungen Zugriff auf Deine Produkte haben. In Kürze wirst Du einen Philips Hue Account erstellen müssen. Möchtest Du mehr darüber erfahren, wie wir Deine Daten verwalten? Lies hier den Datenschutzhinweis

 

Hue App mit Bildschirm „Mitglieder verwalten“

Benutzerzugriff verwalten

Sieh Dir an (und verwalte!), wer Zugriff auf Dein Philips Hue System hat, egal ob es sich um eine Anwendung, ein Smart Home System oder einen Benutzer handelt. Passe die Berechtigungen an, je nachdem, was dieser Benutzer steuern soll – nur die Lampen, Lampen und Hue Secure Geräte oder alles.

Abbildung eines Schlosses

Füge eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu

Accounts bieten uns eine robustere Möglichkeit, den Besitzer eines Philips Hue Systems zu identifizieren. Du kannst sogar eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten, wenn Du Dich bei Deinem Konto anmeldest.

Ein Mann in der Hue App auf der einen Seite des Bildes und ein Haus auf der anderen Seite

Steuere Deine Lichter von überall aus

Mit einem Konto und einer Bridge erhältst Du Zugriff auf die Steuerung außer Haus. Schalte die Beleuchtung ein und aus, überprüfe Dein Hue Secure System oder passe Deine Einstellungen in der Philips Hue App von überall aus an.

Steuern Sie mehrere Hue-Brücken mit dem Hue-Konto

Steuere mehrere Bridges

Du hast mehr als eine Bridge in Deinem Hue System? Im Laufe des Jahres wirst Du die Möglichkeit erhalten mehrere Bridges zu einem Konto hinzufügen und Wohnungen oder Häusern zuordnen zu können. So kannst Du Dein System einfacher organisieren.

Nutzerberechtigungen vergleichen

Es gibt vier Arten von Berechtigungen, die Du den Nutzern in Deinem Philips Hue Account zuweisen kannst. Unabhängig davon, welche Berechtigungen Du hast, kannst Du die Beleuchtung immer steuern – auch wenn das Internet nicht verfügbar ist.

Beleuchtung

Security: Basic

Security: Erweitert

Administrator

Lichtsteuerung ohne Internet

Hinzufügen oder Löschen von Lampen, Sensoren & Schaltern¹

Räume & Zonen erstellen, bearbeiten, entfernen

Automatisierungen erstellen, bearbeiten, entfernen

Synchronisieren: App mit Spotify verknüpfen

Synchronisieren: Start oder Stopp

Hue Secure: System scharf oder unscharf schalten

Hue Secure: Live-Feed und Videoclips der Kamera anzeigen

Hue Secure: Zeitleiste des Ereignisses anzeigen

Hue Secure: Benachrichtigungen erhalten

Hue Secure: Kameraeinstellungen verwalten

Hue Secure: Abonnement abschließen

Hue Secure: Security Geräte löschen

Hue Bridge hinzufügen oder entfernen

Zuhause erstellen, umbenennen, löschen

Benutzerberechtigungen verwalten

Möglichkeiten mit einem Philips Hue Account

Hue App mit Registerkarte „Mit Spotify synchronisieren“

Philips Hue + Spotify

Verknüpfe Deinen Philips Hue Account und Dein Spotify Konto, um zu sehen, wie Deine Lampen auf die Musik reagieren. Verwende zum Starten die Registerkarte „Synchronisieren“ in der Hue App – und verwandle den Raum in Dein persönliches Konzert.

Entdecke Philips Hue + Spotify
Google Nest Mini, Apple HomePod Mini und Amazon Echo Dot auf weißem Hintergrund.

Smart Home-Assistenten

Verbinde Deinen Philips Hue Account mit einem Smart Home-Assistenten, und lass Deine Lampen auf Deine Befehle reagieren. Sage ihnen einfach, was sie tun sollen, ohne dafür einen Finger zu rühren zu müssen!

Entdecke die Sprachsteuerung
Smart Home Security

Smart Home Security

Erhalte Zugriff auf Philips Hue Secure, unsere Kollektion von Smart Home Security Produkten und Funktionen.

Entdecke Smart Home Security

Fragen und Antworten

Wie kann ich einen Philips Hue Account anlegen?

Wenn ich mich für einen Hue Account registriere, was geschieht dann mit den von mir bereitgestellten Informationen?

Kann ich meinen Hue Account auf mehreren Geräten verwenden?

Welche Informationen sind für einen Hue Account erforderlich?

Ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung erforderlich, um sich bei einem Hue Account anzumelden?

Erhalte ich Marketingmitteilungen, sobald ich mich für einen Hue Account registriert habe?

1 Wenn ein Gerät Teil einer Philips Hue Secure Einrichtung ist, kann es nur ein Benutzer mit der Berechtigung Security: Erweitert oder Administrator löschen.

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