Philips Hue Account

Benutzerzugriff verwalten

Sieh Dir an (und verwalte!), wer Zugriff auf Dein Philips Hue System hat, egal ob es sich um eine Anwendung, ein Smart Home System oder einen Benutzer handelt. Passe die Berechtigungen an, je nachdem, was dieser Benutzer steuern soll – nur die Lampen, Lampen und Hue Secure Geräte oder alles.