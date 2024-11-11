Philips Hue + Spotify

Das gab's noch nie: Musik und Beleuchtung verbinden sich zu einem, sodass Bild und Ton ineinander übergehen. Verknüpfe Dein Philips Hue Konto mit Deinem Spotify-Konto, damit Deine Lichter auf jeden Song reagieren können.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Tauche ein in die Musik

Sieh Dir an, wie Deine Musik zum Leben erwacht

Egal, ob Du Dich bei stimmungsvoller Musik entspannen oder den Rockstar in Dir loslassen möchtest, Deine Musik wird zu einem Erlebnis, das Du hören, sehen und fühlen kannst.

Philips Hue + Spotify einrichten

Du brauchst nicht viel, um Philips Hue + Spotify zusammen zu verwenden: eine Hue Bridge, farbfähige Lampen und ein beliebiges Audiogerät.

Mobiles Gerät, das den Bildschirm zur Erstellung des Entertainment-Bereichs in der Hue App anzeigt

Erschaffe Deine perfekte Lichtwelt

Du brauchst farbfähige Lampen, die in der Philips Hue App zu einem Entertainment-Bereich gruppiert werden. Du hast noch keinen Entertainment-Bereich? Du kannst einen beim Verknüpfen beider Konten einrichten.

Mobilgerät, das den Bildschirm zur Einrichtung von Philips Hue + Spotify in der Hue App anzeigt

Verknüpfe Deine Konten

Öffne die Registerkarte Synchronisierung in der Philips Hue App und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Dich bei Deinem Philips Hue Konto und Deinem Spotify-Konto anzumelden.

Mobiles Gerät, das die Registerkarte Sync in der Hue-App anzeigt

Höre Deine Sounds nicht nur

Tippe in der Registerkarte Sync auf Synchronisierung starten und schon kannst Du Dir einen Song oder eine Playlist auf jedem Gerät anhören, das bei Deinem Spotify-Konto angemeldet ist – auf einem Handy, Tablet oder auch auf Deinem Computer.

Eine Symphonie aus Licht und Klang

Die smarte Beleuchtung von Philips Hue und die Musik von Spotify harmonieren perfekt miteinander. Mach das Beste aus Deiner Musik – und ändere die Art, sie zu erleben.

Eine smarte Lampe auf einem Beistelltisch mit einem Mobilgerät, das die Registerkarte Sync in der Hue App anzeigt

Fortschrittliche Software

Philips Hue generiert Lichtskripte, die den Takt der Musik widerspiegeln. Im Zusammenspiel mit Spotify macht Philips Hue den Algorithmus noch fortschrittlicher. So sind Lichtskripte perfekt auf jeden Song abgestimmt, passend zum Genre, zur Stimmung und zum Takt.

Smarte Stehlampe mit mobilem Gerät, das die Galerie mit Hue Szenen in der Hue App anzeigt

Synchronisiere passend zu Deinem Geschmack und Wünschen

Du kannst die Intensität, Helligkeit und sogar die Farbpalette Deiner Beleuchtung anpassen, um Dein Erlebnis zu perfektionieren. Musik ist etwas Persönliches und Deine Lichter sollten es auch sein. 

Smarter Lautsprecher auf dem Nachttisch

Nutze ein beliebiges Audiogerät

Für Philips Hue + Spotify ist kein Soundsystem zu klein. Lass Deine Musik über ein komplettes Surround-Sound-System oder ganz entspannt über Kopfhörer laufen, die an Deinem Handy angeschlossen sind.

Entdecke die Synchronisierung mit Musik
Bedroom being lit up by atmospheric smart lighting

Funktioniert mit farbfähigen Philips Hue Lampen

Erstelle einen Entertainment-Bereich mit den von Dir geliebten smarten Hue Lichtern. Für Philips Hue + Spotify brauchst Du Philips Hue White & Colour Ambiance Lampen und eine Hue Bridge. 

Schau Dir unsere Produktauswahl an
Schlafzimmer mit smarten Tischlampen und smarten Spots sowie einem Mobilgerät, das die Registerkarte Sync in der Hue App anzeigt

Hol Dir Spotify

Philips Hue + Spotify funktioniert mit kostenlosen oder Premium Spotify-Konten. Erstelle ein Spotify-Konto, lade die App für Dein Handy oder Deinen Computer herunter und freue Dich über die riesige Auswahl an Songs und Playlisten. 

Gehe zu Spotify
Kollektion von Philips Hue Lampen, Hue Bridge und smartem Spot

Farbfähige Philips Hue Lampen und Hue Bridge erforderlich

Um zu sehen, wie Deine Lichter auf Musik reagieren, brauchst Du farbfähige Philips Hue Leuchtmittel oder Leuchten und eine Hue Bridge. 

So funktioniert es

Unsere Lieblingsprodukte

Sale
Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung

Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung

CHF 90.00

Sale
Iris Tischleuchte weiß

Iris Tischleuchte weiß

CHF 110.00

Sale
Gradient Signe Stehleuchte weiß

Gradient Signe Stehleuchte weiß

CHF 330.00

Zu den Produkten

Fragen und Antworten

Funktioniert die Integration mit Philips Hue + Spotify mit allen Philips Hue Produkten?

Wie unterscheidet sich Philips Hue + Spotify von dem Musikmodus der Philips Hue Play HDMI-Sync Box?

Was ist der Unterschied zwischen der Philips Hue + Spotify Integration und Apps von Drittanbietern?

Welche Spotify-Konten sind mit Philips Hue + Spotify kompatibel?

Kann ich Philips Hue + Spotify auch ohne Spotify-Konto verwenden?

Benötigen Benutzer ein Premium-Konto von Spotify, um Philips Hue mit Spotify in der Philips Hue App zu verknüpfen?

Wie kann ich Philips Hue mit Spotify verknüpfen?

Kann ich Sprachassistenten verwenden, um Philips Hue + Spotify zu steuern?

Welche Version der Hue App benötige ich, um Philips Hue + Spotify zu nutzen?

Kollektion von Philips Hue Lampen, Hue Bridge und smartem Spot

Kontaktiere uns

Wir helfen Dir immer gerne! Sieh Dir weitere Fragen und Antworten an oder nimm Kontakt mit uns auf, wenn Du mehr Unterstützung beim Koppeln von Philips Hue mit Spotify benötigst.

Support besuchen
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay