Das gab's noch nie: Musik und Beleuchtung verbinden sich zu einem, sodass Bild und Ton ineinander übergehen. Verknüpfe Dein Philips Hue Konto mit Deinem Spotify-Konto, damit Deine Lichter auf jeden Song reagieren können.
Philips Hue + Spotify
Sieh Dir an, wie Deine Musik zum Leben erwacht
Egal, ob Du Dich bei stimmungsvoller Musik entspannen oder den Rockstar in Dir loslassen möchtest, Deine Musik wird zu einem Erlebnis, das Du hören, sehen und fühlen kannst.
Philips Hue + Spotify einrichten
Du brauchst nicht viel, um Philips Hue + Spotify zusammen zu verwenden: eine Hue Bridge, farbfähige Lampen und ein beliebiges Audiogerät.
Erschaffe Deine perfekte Lichtwelt
Du brauchst farbfähige Lampen, die in der Philips Hue App zu einem Entertainment-Bereich gruppiert werden. Du hast noch keinen Entertainment-Bereich? Du kannst einen beim Verknüpfen beider Konten einrichten.
Verknüpfe Deine Konten
Öffne die Registerkarte Synchronisierung in der Philips Hue App und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Dich bei Deinem Philips Hue Konto und Deinem Spotify-Konto anzumelden.
Höre Deine Sounds nicht nur
Tippe in der Registerkarte Sync auf Synchronisierung starten und schon kannst Du Dir einen Song oder eine Playlist auf jedem Gerät anhören, das bei Deinem Spotify-Konto angemeldet ist – auf einem Handy, Tablet oder auch auf Deinem Computer.
Eine Symphonie aus Licht und Klang
Die smarte Beleuchtung von Philips Hue und die Musik von Spotify harmonieren perfekt miteinander. Mach das Beste aus Deiner Musik – und ändere die Art, sie zu erleben.
Fortschrittliche Software
Philips Hue generiert Lichtskripte, die den Takt der Musik widerspiegeln. Im Zusammenspiel mit Spotify macht Philips Hue den Algorithmus noch fortschrittlicher. So sind Lichtskripte perfekt auf jeden Song abgestimmt, passend zum Genre, zur Stimmung und zum Takt.
Synchronisiere passend zu Deinem Geschmack und Wünschen
Du kannst die Intensität, Helligkeit und sogar die Farbpalette Deiner Beleuchtung anpassen, um Dein Erlebnis zu perfektionieren. Musik ist etwas Persönliches und Deine Lichter sollten es auch sein.
Nutze ein beliebiges Audiogerät
Für Philips Hue + Spotify ist kein Soundsystem zu klein. Lass Deine Musik über ein komplettes Surround-Sound-System oder ganz entspannt über Kopfhörer laufen, die an Deinem Handy angeschlossen sind.
Hol Dir Spotify
Philips Hue + Spotify funktioniert mit kostenlosen oder Premium Spotify-Konten. Erstelle ein Spotify-Konto, lade die App für Dein Handy oder Deinen Computer herunter und freue Dich über die riesige Auswahl an Songs und Playlisten.
Farbfähige Philips Hue Lampen und Hue Bridge erforderlich
Um zu sehen, wie Deine Lichter auf Musik reagieren, brauchst Du farbfähige Philips Hue Leuchtmittel oder Leuchten und eine Hue Bridge.
Unsere Lieblingsprodukte
Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung
CHF 90.00
Iris Tischleuchte weiß
CHF 110.00
Gradient Signe Stehleuchte weiß
CHF 330.00
Fragen und Antworten
Funktioniert die Integration mit Philips Hue + Spotify mit allen Philips Hue Produkten?
Funktioniert die Integration mit Philips Hue + Spotify mit allen Philips Hue Produkten?
Wie unterscheidet sich Philips Hue + Spotify von dem Musikmodus der Philips Hue Play HDMI-Sync Box?
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Was ist der Unterschied zwischen der Philips Hue + Spotify Integration und Apps von Drittanbietern?
Was ist der Unterschied zwischen der Philips Hue + Spotify Integration und Apps von Drittanbietern?
Welche Spotify-Konten sind mit Philips Hue + Spotify kompatibel?
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Kann ich Philips Hue + Spotify auch ohne Spotify-Konto verwenden?
Kann ich Philips Hue + Spotify auch ohne Spotify-Konto verwenden?
Benötigen Benutzer ein Premium-Konto von Spotify, um Philips Hue mit Spotify in der Philips Hue App zu verknüpfen?
Benötigen Benutzer ein Premium-Konto von Spotify, um Philips Hue mit Spotify in der Philips Hue App zu verknüpfen?
Wie kann ich Philips Hue mit Spotify verknüpfen?
Wie kann ich Philips Hue mit Spotify verknüpfen?
Kann ich Sprachassistenten verwenden, um Philips Hue + Spotify zu steuern?
Kann ich Sprachassistenten verwenden, um Philips Hue + Spotify zu steuern?
Welche Version der Hue App benötige ich, um Philips Hue + Spotify zu nutzen?
Welche Version der Hue App benötige ich, um Philips Hue + Spotify zu nutzen?
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