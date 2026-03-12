Hue Flux Halterung 10er-Pack

Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von LIGHTSTRIPS Hue Flux Halterung 10er-Pack
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Über Hue Flux Halterung 10er-Pack

Mit diesen speziell entwickelten Montagehalterungen kannst Du Deine Hue Flux und Flux ultra-bright LED-Streifen auf jeder Oberfläche im Haus anbringen oder umpositionieren. Schrauben und Klebeband sind im Lieferumfang enthalten und sorgen für eine einfache Montage an Unterschränken und auf strukturierten Wandflächen, mit Unterstützung langer Installationen. Das transparente Design sorgt für ununterbrochene Lichtkonsistenz und ‑qualität.

  • Montieren oder Kleben auf verschiedenen Oberflächen
  • Inklusive Schrauben und Klebeband
  • Robustes transparentes Design
  • Mühelose Installation der LED-Streifen
  • Enthält 10 Halterungen

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Neu
Hue Flux Eck-Steckverbinder 4er-Pack

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Verbinde 2 LED-Streifen miteinander
90-Grad-Eckverbindung
Sorgt für konsistente Beleuchtung
Selbst montierbar

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Flux ultraheller LED-Lightstrip 5 m

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Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Bietet ein helles, realistisch weißes Licht
4800 Lumen
energy.link.label

149,99 €

Member Days -20%
Flux Lightstrip 5 m

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Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
2000 Lumen
energy.link.label

99,99 €

Neu
Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (2 Kan.)

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Nicht-smarte Lichter Hue hinzufügen
Steuerung per App und Sprache
Keine Batterie erforderlich
Mit einer Bridge mehr Funktionen freischalten

54,99 €

Member Days -20%
Flux Lightstrip 3 m

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Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1200 Lumen
energy.link.label

69,99 €

Member Days -20%
Dimmschalter weiß V2

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Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

21,99 €

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Philips Hue Play Gradient Lightstrip für TV – Halterungen

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