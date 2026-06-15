Philips Hue Richtlinie für Produktbewertungen

Erfahre mehr über Produktbewertungen bei Philips Hue, warum Deine Meinung für uns wichtig ist und wie Bewertungen anderen Käufern helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese Richtlinie beschreibt außerdem die Schritte, die wir unternehmen, um Bewertungen korrekt und authentisch zu halten, sowie unsere Vorgehensweise, um gefälschte oder irreführende Inhalte zu adressieren.
Warum sammeln wir Bewertungen bei Philips Hue?
Kauf smarter ein
Bei der großen Auswahl an smarten Beleuchtungsprodukten und Zubehör kann es schwierig sein, das passende Produkt für sich zu finden. Produktbewertungen helfen Käufern, informierte Kaufentscheidungen zu treffen.
Lerne von anderen Verbrauchern
Wir bitten Verbraucher, Bewertungen abzugeben, in denen sie in ihren eigenen Worten erläutern, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt, sowie nützliche Tipps basierend auf ihren Erfahrungen zu teilen. So können andere Käufer nachvollziehen, wie die Produkte im Alltag funktionieren, wie einfach sie zu installieren und zu benutzen sind und ob sie den Erwartungen gerecht werden. Manche Bewertungen können auch Fotos oder Videos enthalten, um das Erlebnis anschaulicher zu machen.
Hilf uns, unsere Produkte zu verbessern
Deine Meinung ist uns wichtig. Wir verlassen uns auf Dein Feedback, um zu verstehen, was Verbraucher schätzen, wo Produkte gut abschneiden und wo wir uns verbessern können. Bewertungen und Rezensionen helfen Philips Hue, Produkte und Services kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern, indem Dein Feedback direkt einfließt.
Wie sammeln wir Bewertungen?
Von Verbrauchern
Nachdem Du ein Produkt über unsere Website gekauft oder Dein über unseren Webshop oder einen Händler erworbenes Produkt registriert hast, können wir Dir eine E-Mail senden, in der wir Dich einladen, eine ehrliche Bewertung zu Deinem erworbenen Produkt abzugeben.
Auf unserer Website
Wenn Du Deine Meinung teilen möchtest, kannst Du eine ehrliche Bewertung direkt auf der Produktseite hinterlassen, indem Du auf den Button „Bewertung schreiben“ klickst.
Welche Art von Bewertungen werden auf unserer Website angezeigt?
Im Interesse der Transparenz verwenden wir Abzeichen, um zu zeigen, woher Bewertungen stammen und ob der Rezensent einen potenziellen Anreiz erhalten hat.
Verifizierte Käuferbewertung
Dieses Abzeichen zeigt an, dass die Bewertung von einem Käufer verfasst wurde, der das Produkt über unseren Webshop gekauft hat.
Incentivierte Bewertung
Mögliche Anreize können die Teilnahme an einer Verlosung, Rabattcodes, Gutscheine, Geschenkkarten, Treuepunkte oder kostenlose Produkte umfassen. Diese Bewertungen sind klar gekennzeichnet, um Transparenz zu gewährleisten.
Mitarbeiterbewertung
Dieses Abzeichen weist darauf hin, dass die Bewertung von einer Person verfasst wurde, die bei Signify arbeitet.
Wie man eine Bewertungen schreiben
Ganz gleich, ob positiv, neutral oder negativ – wir veröffentlichen Deine Bewertung, solange sie den Moderations- und Authentizitätsrichtlinien von Bazaarvoice entspricht.
Ein paar Tipps, um eine ehrliche und hilfreiche Rezension zu schreiben:
- Bewerte das Produkt erst, nachdem Du es verwendet hast.
- Konzentriere Dich in Deiner Bewertung auf Deine Erfahrung mit dem Produkt.
- Erklären, warum Du das Produkt magst oder nicht magst
- Nenne spezifische Produkteigenschaften, wie Benutzerfreundlichkeit, App-Erfahrung, Beleuchtungserfahrung oder Design.
- Wenn Du einen Anreiz erhalten hast oder Signify-Mitarbeiter bist, gib dies bitte an.
- Konzentriere Dich nicht auf Themen des Kundenservice wie Preise, Bestellung oder Lieferung; für diese Themen wendest Du Dich bitte direkt an den Kundenservice.
- Füge keine persönlichen, sensiblen oder vertraulichen Informationen wie Kontaktdaten oder gesundheitsbezogene Angaben hinzu.
Wie können wir Bewertungen anzeigen und authentische Inhalte gewährleisten?
Alle Bewertungen, die über unsere Website oder Einladungs-E-Mails eingereicht werden, durchlaufen einen Moderationsprozess, der von Bazaarvoice, einer unabhängigen dritten Partei, verwaltet wird. Bazaarvoice moderiert Bewertungen, um sicherzustellen, dass sie Authentizitätsstandards erfüllen, relevant bleiben und keine geltenden Moderationsregeln wie Obszönitäten oder Spam verletzen. Alle Bewertungen – ob positiv, neutral oder negativ – werden immer veröffentlicht, sofern sie den Bazaarvoice-Richtlinien für Moderation und Authentizität entsprechen.
Die Bazaarvoice Authenticity Policy hat drei Hauptkriterien für authentische Bewertungsinhalte:
Frei von Betrug und Spam
Es werden wirtschaftlich angemessene Maßnahmen ergriffen, um die Einreichung von betrügerischen Inhalten aus jeder Quelle zu verhindern. Dies kann störendes Verhalten oder Trolling, kommerzielle Nachrichten, automatisierte Einsendungen (z. B. Bots und Skripte), unberechtigte oder herabwürdigende Inhalte von Wettbewerbern des Kunden sowie Eigenwerbung umfassen.
Frei von Bearbeitungen, Klassifizierungen und Änderungen
Rezensionen werden von niemandem außer dem ursprünglichen Autor geändert, einschließlich Korrekturen bei Rechtschreibung oder Grammatik. Rezensionen werden nicht gelöscht, verändert oder zurückgehalten, nur aufgrund einer negativen oder niedrigen Bewertung.
Transparent
Wenn wir Dich einladen, eine Bewertung abzugeben, bitten wir nicht ausschließlich um positives Feedback, sondern begrüßen ehrliche Meinungen. Wenn ein Verbraucher einen Anreiz wie Geld, Rabatte oder Werbeartikel im Austausch für eine unvoreingenommene Bewertung erhält, muss dies klar offengelegt werden.
Wir veröffentlichen nur Bewertungen, die mit dem Bazaarvoice Authentic Reviews Trust Mark ausgezeichnet werden können. Dieses Zeichen ist ein Symbol für unser Engagement für authentisches Verbraucherfeedback und zeigt, dass die auf unseren Produktseiten angezeigten Bewertungen von einer unabhängigen dritten Partei mithilfe von Betrugserkennungstechnologie und bewährten Branchenverfahren geschützt werden.
Wie wir die Authentizität unserer Bewertungen sicherstellen
In unserem Bewertungsformular bitten wir die Bewerter, zu bestätigen, dass sie Inhalte einreichen, die auf ihrer tatsächlichen Erfahrung mit dem Produkt beruhen, und, falls zutreffend, anzugeben, wie lange sie das Produkt bereits verwenden.
Das Bazaarvoice Authentic Reviews Trust Mark auf unserer Website unterstreicht unser Bekenntnis zu echtem, unvoreingenommenem und transparentem Verbraucherfeedback.
Alle Bewertungen – ob positiv, neutral oder negativ – werden immer veröffentlicht, sofern sie den Bazaarvoice-Richtlinien für Moderation und Authentizität entsprechen.