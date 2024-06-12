Herstellergarantie – gültig für Europa für Philips Hue Produkte, mit Ausnahme von Philips Hue Leuchtmitteln, Philips Hue Lightstrips und Philips Hue Zubehör (gemäß Klassifizierung auf www.philips-hue.com)

Diese freiwillige Herstellergarantie gilt für Kunden, die ihr Produkt in Europa gekauft haben und ist gültig für Philips Hue Produkte, mit Ausnahme von Philips Hue Leuchtmitteln, Philips Hue Lightstrips und Philips Hue Zubehör (gemäß Klassifizierung auf www.philips-hue.com).

Dieses Produkt wurde speziell für den häuslichen Gebrauch unter normalen Bedingungen und bei normalem Betrieb konzipiert und entwickelt. Sollten Sie bei der Verwendung des Produkts auf Schwierigkeiten stoßen, empfehlen wir Ihnen, zunächst das Benutzerhandbuch und die Informationen auf unserer Website zu konsultieren. Vorbehaltlich der hierin enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen, werden wir als Hersteller (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Niederlande) garantieren, dass die Hardwarekomponenten des Geräts für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren nach dem Lieferdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, sofern nicht in oder auf der Verpackung des Produkts ein anderer Zeitraum angegeben ist, und unter der Voraussetzung, dass das Produkt gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung installiert, gewartet und verwendet wird. Diese beschränkte Garantie gilt nur für die in der Originalverpackung enthaltenen Hardwarekomponenten. Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für Software, auch wenn diese zusammen mit den Hardwarekomponenten verkauft wird. Wir garantieren nicht, dass die Nutzung dieses Geräts ununterbrochen oder fehlerfrei sein wird. Soweit nicht gesetzliche Bestimmungen des anwendbaren Rechts etwas anderes vorschreiben, beschränken sich unsere Verpflichtungen im Rahmen dieser Garantie nach unserer Wahl entweder auf die Reparatur, die Bereitstellung eines Ersatzprodukts für das fehlerhafte Produkt oder die Gewährung einer angemessenen Gutschrift des Kaufpreises für das fehlerhafte Produkt. (De)Montage und/oder (De)Installation und Arbeitskosten sind von dieser Garantie ausgeschlossen, ebenso wie Glasbruch, Akkus und Leuchtmittel. Soweit nach geltendem Recht zulässig, verlängern oder erneuern unsere Rechtsbehelfe im Rahmen der Gewährleistung nicht die ursprünglich geltende Gewährleistungsfrist. Wir sind berechtigt, nach unserem Ermessen das defekte Produkt, das unter die Garantie fällt, durch ein Produkt zu ersetzen, das geringfügige Abweichungen im Design und/oder in den Spezifikationen aufweist, die die Funktionalität des Produkts nicht beeinträchtigen. Um einen gültigen Anspruch im Rahmen dieser Garantie geltend machen zu können, müssen Sie uns (oder unserem Vertreter) auf Verlangen einen entsprechenden Kaufbeleg und das defekte Produkt zur Analyse vorlegen. Im größtmöglichen Umfang, den das geltende Recht zulässt, regelt diese Richtlinie unsere gesamte Haftung als Hersteller im Zusammenhang mit fehlerhaften oder nicht konformen Produkten. Wir haften Ihnen gegenüber nicht für andere Verluste oder indirekte oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Datenverluste oder Einkommensverluste) und entschädigen Sie auch nicht für Aktivitäten wie regelmäßige Wartung, Datensicherung oder -wiederherstellung.

Diese Herstellergarantie gewährt Ihnen separate Rechte, die von den geltenden gesetzlichen Vorschriften unabhängig sind. Das bedeutet, dass die hierin enthaltenen Garantieleistungen zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten gelten und dass Ihre gesetzlichen Rechte durch diese Garantie nicht eingeschränkt oder beeinträchtigt werden. Bei einem Sachmangel am Produkt stehen Ihnen kostenfrei gesetzlich verbrieften Rechte zu, die Sie gegen das Unternehmen, das Ihnen dieses Produkt verkauft hat, geltend machen können.

Diese Garantie unterliegt unserer End-of-Support-Richtlinie und kann durch diese ersetzt werden, sofern Signify beschließt, den Support für dieses Produkt in Übereinstimmung mit seiner End-of-Support-Richtlinie zu beenden. Unsere End-of-Support-Richtlinie ist hier zu finden: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Wenn Sie Ihr Produkt in einem anderen Land als dem Land, in dem Sie es gekauft haben, zur Reparatur anbieten, werden wir versuchen, Ihr Produkt gemäß den Garantiebedingungen des Landes, in dem Sie das Produkt gekauft haben, reparieren zu lassen.

Um eine Reparatur innerhalb der Garantiezeit gemäß dieser Herstellergarantie zu erhalten, wenden Sie sich bitte an das Philips-Kundencenter. Die Kontaktinformationen finden Sie unter: www.philips.com/lighting

Philips und das Philips-Schild-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V.