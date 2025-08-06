Support
Datenrechtshinweis für Philips Hue („Datenrechtshinweis“) 

Version: September 2025 

Dieser Datenrechtshinweis erklärt, wie Sie auf bestimmte Daten Ihrer Hue Produkte und Services zugreifen und Sie teilen können– einschließlich der Frage, welche Daten erfasst werden und wie wir in Europa damit umgehen. Im Anhang finden Sie eventuell wichtige Zusatzinformationen oder mögliche Ausnahmen.

Wir sind Signify Netherlands B.V., das Unternehmen hinter den Hue Produkten und Services, mit Sitz am High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Niederlande. Weiter unten im Abschnitt „So können Sie uns erreichen” finden Sie mehr Informationen über uns.

„Mit Sie“ meinen wir den „Admin“/„Eigentümer“ oder „autorisierte Benutzer“ eines Hue Systems – lesen Sie Abschnitt 2 der Hue Nutzungsbedingungen, um zu erfahren, ob Sie ein „Admin“/„Eigentümer“ oder „autorisierter Benutzer“ sind. Als „autorisierter Benutzer“ haben Sie keinen Zugriff auf die Daten, die von Hue Produkten und Services in Ihrem Haushalt erzeugt werden. Ausgenommen sind Daten, die mit Ihrem eigenen Konto verknüpft sind. Im Gegensatz dazu verfügt ein „Administrator“/„Eigentümer“ über umfassendere Zugriffsrechte. Nur zur Information: Es kann sein, dass wir Sie um einige Angaben – sowie ein Hue Konto – bitten, um bei Bedarf zu bestätigen, ob Sie „Administrator“/„Eigentümer“ oder „autorisierter Benutzer“ sind. Damit stellen wir sicher, dass Ihre Daten geschützt bleiben und nur mit der richtigen Person geteilt werden.

Für personenbezogene Daten gilt unser Datenschutzhinweis. Diese hat Vorrang gegenüber diesem Datenrechtshinweis.

Wenn wir in diesem Datenrechtshinweis bestimmte Begriffe verwenden – wie „leicht zugängliche Daten“ oder „Dateninhaber“ – dann im Sinne ihrer Definition in der EU-Datenverordnung (Data Act). Am Ende dieses Datenrechtshinweises befindet sich ein Glossar mit den wichtigsten Begriffen. Diese Begriffe wurden vereinfacht, damit sie – wie der Rest dieses Datenrechtshinweises – leichter verständlich sind. Für die exakte juristische Formulierung können Sie jederzeit die Definitionen in der EU-Datenverordnung (Data Act) nachlesen.

1. Welche Daten sind enthalten? (Art, Format, Sammelhäufigkeit und Volumen)

Die Daten, die in diesem Datenrechtshinweis behandelt werden, sind im Anhang angegeben und gelten für Europa – wir verwenden den Begriff „Daten” in diesem Datenrechtshinweis für „leicht zugängliche Daten”, sofern wir nichts anderes angeben.

Wir haben die Daten in zwei Abschnitte unterteilt: „Produktdaten“ und „Daten zugehöriger Dienste“.

Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Tabelle:

 

Produktdaten

Daten zugehöriger Dienste

Format

JSON

JSON

Häufigkeit der Erfassung

In der Regel 10 bis 100 Dateneinträge pro Tag, je nach Systemnutzung

In der Regel 0 bis 100 Dateneinträge pro Tag, je nach Systemnutzung

Lautstärke

Normalerweise 30-400 KB pro Tag

Normalerweise 0-400 KB pro Tag

Kontinuierliche und Echtzeit-Datenerzeugung

Produktdaten werden nur erzeugt, wenn Ereignisse eintreten oder sich Zustände ändern.

 

2. Wie speichern wir Daten?

Wir speichern die Daten bis zu 2 (zwei) Jahre ab dem Zeitpunkt, an dem wir sie gesammelt haben, es sei denn, wir teilen Ihnen etwas anderes mit.

Einige Hue Produkte können Daten indirekt auf einem externen Server speichern. Weitere Informationen zu jedem Hue Produkt finden Sie in Anhang 1.

Die Daten in den Produkten werden nur vorübergehend gespeichert und werden überschrieben, wenn ein neuer Zustand aufgezeichnet wird. Es werden keine Verläufe oder Protokolle auf dem Produkt gespeichert.

Wenn wir Daten speichern, tun wir dies auf cloudbasierten Servern. Wir können Daten in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übertragen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt „Wann übermitteln wir Ihre Daten ins Ausland“ in unserem Datenschutzhinweis.

3. Wie können Sie Ihre Daten einsehen, teilen und löschen?  

Sie können direkt oder indirekt auf Daten zugreifen. Bei einem direkten Zugriff können Sie Ihre Produktdaten in Echtzeit abrufen. Beim indirekten Zugriff erhalten Sie Ihre Daten gesammelt per E-Mail – als sogenannte „leicht zugängliche Daten“. Sie können eine Anfrage über unser Online-Formular stellen und die Art des Zugangs auswählen, die Sie bevorzugen. Um direkten Zugriff zu erhalten, müssen Sie als „Admin“/„Eigentümer“ über ein Hue Konto verfügen. Nur so haben Sie Zugriff auf sämtliche Produktdaten, die in Ihrem Haushalt generiert werden.

Beim direkten Zugriff auf Produktdaten gilt: Fast alle unsere Hue Produkte verfügen über eine Zigbee-Schnittstelle, mit Ausnahme der Hue Sync Box. Das Zigbee-Protokoll ist öffentlich zugänglich unter https://csa-iot.org. Es ermöglicht den Zugriff auf Produktdaten von Hue Lampen und Zubehör. Eine Philips Hue Bridge ist nicht erforderlich. Der Zugriff auf ein Hue Produkt, das mit einer Philips Hue Bridge verbunden ist, erfolgt am besten über die lokale CLIP-Schnittstelle der Philips Hue Bridge. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage über unser Online-Formular zur Verfügung. Wir gewähren Ihnen dann ein begrenztes, widerrufliches, nicht übertragbares und nicht ausschließliches Recht, auf die API zuzugreifen und sie ausschließlich zum Abrufen von Produktdaten zu nutzen. Dieses Recht schließt nicht die Möglichkeit ein, Unterlizenzen zu vergeben oder den Zugang mit anderen zu teilen. Sie dürfen die API nicht modifizieren, anpassen oder verändern; keine Teile davon kopieren, verbreiten, weitergeben, anzeigen, veröffentlichen oder übertragen; und sie auch nicht zurückentwickeln, dekompilieren, zerlegen oder daraus abgeleitete Werke erstellen. Dieses Recht umfasst nicht die Möglichkeit, die API zur Änderung des Gerätestatus oder der Einstellungen zu verwenden. (Aber natürlich können Sie Sich registrieren, um unsere API zu „Entwicklungszwecken“ zu nutzen – sehen Sie https://developers.meethue.com/. Die API und alle damit verbundenen Materialien, einschließlich Verbesserungen oder Änderungen, bleiben unser Eigentum (und das unserer Lizenzgeber) und sind durch Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt. Sie dürfen die API nicht in einer Weise verwenden, die gegen Gesetze oder gerichtliche Anordnungen verstößt oder die uns oder anderen schaden könnte. Sie dürfen keine Schadsoftware, Viren oder andere schädliche Komponenten einführen und auch nicht versuchen, Sicherheitsfunktionen unserer Systeme zu deaktivieren oder zu umgehen. Bitte beachten Sie, dass wir keinen unterbrechungsfreien, zeitgerechten, sicheren oder fehlerfreien Zugriff auf die API garantieren können.

Sollten Sie Ihre Produktdaten (von Hue Produkten, die mit einer Hue Bridge verbunden sind) per direktem Zugriff mit jemandem in Europa (einem „Drittanbieter“) teilen wollen, können Sie das ganz einfach tun! Folgen Sie einfach diesen unkomplizierten Schritten:

1. Schritt: Bitten Sie den Drittanbieter, https://developers.meethue.com/ zu besuchen.

2. Schritt: Der Drittanbieter muss sich registrieren und den Anweisungen auf dieser Seite folgen.

3. Schritt: Nach der Registrierung kann der Drittanbieter Cloud-to-Cloud-Integrationsnachweise beantragen.

4. Schritt: So wird Ihre Erlaubnis zum Zugriff auf Deine Produktdaten eingeholt:

·       Der Drittanbieter kann einen Autorisierungslink erstellen

·        Über diesen Link können Sie Sich in Ihrem Hue Konto anmelden und dem Drittanbieter eine Zugriffsberechtigung erteilen.

5. Schritt: Sobald Sie die Berechtigung erteilt haben, erhält der Dritte Zugriff und kann die API nutzen, um Ihre Produktdaten in Echtzeit einzusehen.

In Ihrem Hue Konto können Sie (nach dem Login auf https://www.philips-hue.com/account) jederzeit die Datenfreigabe beenden.

 

Für die Nutzung unserer APIs zum Abruf Ihrer Produktdaten gelten spezifische Bedingungen. Diese müssen im zweiten Schritt vom Drittanbieter akzeptiert werden, damit ihm das Recht auf Zugriff auf Ihre Produktdaten eingeräumt werden kann. Zugleich dient dies dem Schutz unserer Rechte sowie der Integrität des Hue Systems im Interesse aller Hue Benutzer.

Wenn Sie möchten, dass ein Dritter Ihre Daten (als leicht zugängliche Daten) über einen indirekten Zugang erhält, können Sie uns dies mitteilen, indem Sie diese Option in unserem Online-Formular auswählen.

Wir übermitteln nur die Produktdaten und die Daten zugehöriger Dienste, die Sie angefordert oder genehmigt haben, einschließlich der zugehörigen Informationen zu ihrer Nutzung (z. B. Metadaten). Wir geben keine personenbezogenen Daten von Ihnen ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung weiter. Sie sollten mit denjenigen, an die Sie Produktdaten und Daten zugehöriger Dienste weitergeben, vereinbaren, dass sie diese verantwortungsvoll schützen und verwenden, z. B. durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen, und dass sie sie nur für die Dienstleistung verwenden, die Sie von ihnen erhalten. Sie dürfen Produktdaten und Daten zugehöriger Dienste nicht zur Entwicklung von Produkten verwenden, die im Wettbewerb zu Hue Produkten stehen. Zudem dürfen sie Produktdaten und Daten zugehöriger Dienste nicht verkaufen oder mit nicht autorisierten Personen teilen.

Sie verpflichten Sich, die Produktdaten und die Daten zugehöriger Dienste verantwortungsvoll zu nutzen und sie nicht auf schädliche Weise weiterzugeben.

Das Teilen von Produktdaten und Daten zugehöriger Dienste ist für Sie mit keinen Kosten verbunden.

 

Sie möchten Ihre Daten löschen?
So ist es abhängig vom Datentyp möglich, Daten zu löschen :

  • Daten (leicht zugängliche Daten): Sie können Ihr Hue Konto über das Einstellungsmenü in der Hue App oder auf der Philips Hue Website löschen. Sie können uns aber auch einen Antrag auf Löschung personenbezogener Daten schicken.
  • Bei Daten auf dem Gerät: Setzen Sie Ihr Hue Produkt auf die Werkseinstellungen zurück.
  • Bei Lokal in Ihren Hue Anwendungen gespeicherte Daten: Deinstallieren Sie einfach die Anwendung.

4. Wie verwenden wir die Daten?

In Abschnitt 3b der Hue Nutzungsbedingungen erklären wir, wie wir und andere Unternehmen der Signify-Gruppe Ihre Daten verwenden.  Wir geben Daten nur an Dritte weiter, wie wir es hier beschreiben.

5. Wie können Sie uns erreichen

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, können Sie Sich jederzeit an unser Team wenden: https://www.philips-hue.com/support.

Achtung: Wir sind nicht immer der Dateninhaber. Wenn Sie Ihre Hue Produkte mit dem System eines Drittanbieters verwenden, kann dieser Drittanbieter anstelle von uns zum Dateninhaber werden. In diesem Fall müssen Sie Ihre Auskunftsrechte möglicherweise direkt bei diesem Drittanbieter geltend machen. Weitere Informationen im Anhang 

6. Enthalten die Daten irgendwelche Geschäftsgeheimnisse?

Ein Geschäftsgeheimnis ist zum Beispiel die besondere Art und Weise, wie wir ein Produkt herstellen oder einen Service bieten. Es ist etwas Wertvolles, das wir schützen möchten, damit niemand anderes es nutzen kann, um mit uns zu konkurrieren. Einige Daten können Geschäftsgeheimnisse enthalten. Wenn das der Fall ist, teilen wir Ihnen das mit. Das Geschäftsgeheimnis gehört der Signify Holding B.V.

7. Beschwerden und Streitschlichtung

Sie haben das Recht, bei der zuständigen Behörde in Ihrem Wohnsitzland Beschwerden über unsere Datenverarbeitungspraktiken einzureichen.

8. Wie lange gilt das?

Sie behalten Ihre Zugriffs- und Freigaberechte, solange Sie die Hue Produkte und Services aktiv als „Admin“, „Eigentümer“ oder „autorisierter Benutzer“ nutzen. Das hängt auch davon ab, wie lange wir die Daten aufbewahren.

Von Zeit zu Zeit können wir diesen Datenrechtshinweis aktualisieren, zum Beispiel wenn sich Produkte, Dienstleistungen oder Daten ändern. Falls wir dies tun, veröffentlichen wir die aktualisierte Seite zum Datenrechtshinweis auf unserer Philips Hue Website. 

9. Unser Glossar zur EU-Datenverordnung (Data Act)

In unserem Glossar unten finden Sie die wichtigsten Begriffe, die in diesem Datenrechtshinweis verwendet werden. Zur Erinnerung: Wir haben diese Definitionen vereinfacht, damit sie leichter zu verstehen sind. Die offizielle juristische Formulierung können Sie jederzeit in der EU-Datenverordnung (Data Act) nachlesen.

a.       Vernetztes Produkt: Damit ist ein intelligentes Gerät gemeint, welches Informationen darüber erfasst, wie Sie es verwenden oder was in seiner Umgebung geschieht. Das Gerät kann diese Daten entweder über das Internet, über ein drahtloses Netzwerk oder direkt vom Gerät aus weitergeben. Bei jeder Erwähnung von Hue Produkt in diesem Datenrechtshinweis sprechen wir von einem vernetzten Produkt.

b.       Dateninhaber: Dabei handelt es sich um eine Partei wie bspw. wir, die Produktdaten und Daten zugehöriger Dienste von Ihren Hue Produkten oder Services erfasst. Wir sind der Dateninhaber, wenn wir diese Daten auf der Grundlage des Gesetzes oder der mit Ihnen getroffenen Vereinbarungen nutzen oder weitergeben dürfen.

c.        Europa: Dieser Datenrechtshinweis gilt für Benutzer in der Europäischen Union. Dieser Datenrechtshinweis ist relevant für Sie, wenn Sie Hue Produkte und Services verwenden, die in der EU bereitgestellt wurden.

d.       Produktdaten: Dabei handelt es sich um Informationen, die Ihr Hue Produkt während der Nutzung erzeugt, etwa wann es ein- oder ausgeschaltet wird oder wie oft Sie es verwenden. Das sind Daten, die das Produkt entweder über das Internet, ein drahtloses Netzwerk oder direkt über das Gerät weitergeben soll. Auf diese Daten haben Sie selbst, wir oder in bestimmten Fällen ein Drittanbieter Zugriff .

e.       Leicht zugängliche Daten: Das sind Daten von Ihrem Hue Produkt oder einem zugehörigen Dienst, die wir bereits in unserer Cloud gespeichert haben. Es handelt sich beispielsweise um Nutzungsdaten oder Geräteeinstellungen. Es sind Daten, auf die wir zugreifen dürfen und an die wir leicht und ohne komplizierte Schritte gelangen können.

f.         Zugehöriger Dienst: Dabei handelt es sich um die digitalen Elemente, die Ihr Hue Produkt für ein richtiges Funktionieren benötigt, etwa Apps oder Software. Einen Teil davon bekommen Sie mit dem Produkt, wenn Sie es kaufen. Ohne ihn kann es sein, dass Ihr Produkt nicht das tut, was es tun soll. Manchmal wird das auch später entweder von uns oder einem Drittanbieter hinzugefügt, um die Funktion Ihres Produkts zu verbessern oder anzupassen. Bei jeder Erwähnung von Hue Dienste oder Anwendungen in diesem Datenrechtshinweis sprechen wir von einem zugehörigen Dienst.

g.     Daten zugehöriger Dienste: Dabei handelt es sich um digitale Spuren, die entstehen, wenn Sie Dienste nutzen, die mit Ihrem Hue Produkt verbunden sind, etwa beim Verwenden der App, dem Einrichten von Routinen oder dem Aktivieren von Automatisierungen. Dazu gehören Dinge, die Sie absichtlich tun (wie das Ändern einer Einstellung) und Dinge, die im Hintergrund passieren, während Sie den Dienst nutzen.

Anhang 1 Vernetzte Produkte (Hue Produkte)

 

Produktdatentyp

Fähigkeit, Daten auf einem entfernten Server zu speichern

Schalter

Tastenbetätigungen, Batteriestand, Verbindungsstatus, Gerätekonfiguration

Ja, indirekt.

 

Hinweis: Vernetzte Produkte können über ein Gateway, eine Hue Bridge oder ein Steuergerät mit einem Cloud-Backend verbunden sein, zum Beispiel über die Philips Hue Bridge, eine andere Zigbee-zu-IP-Bridge, einen Matter Border Router, ein Gerät wie Amazon Alexa, Google Home oder Apple Home, eine Smartphone-App und andere Systeme[1].

Bewegungssensoren

Bewegung, Temperatur2, Lichtpegel[2], Batteriestand, Verbindungsstatus, Gerätekonfiguration

Öffnungs-/Schließsensoren

Öffnen-Schließen, Manipulationserkennung, Batteriestand, Konnektivitätsstatus, Gerätekonfiguration

Lampen und Leuchten

Ein/Aus, Dimmstufe, Farbtemperatur, Farbe, Dynamik, Netzwerkparameter, Verbindungsstatus, Gerätekonfiguration

Geräte mit Lampen und Schaltern

Die Summe der Daten, die in den Abschnitten über Lampen, Leuchten und Schalter aufgeführt sind.

Smart Plug

Ein/Aus, Netzwerkparameter, Verbindungsstatus, Gerätekonfiguration

Gong

Ton ein/aus, Tonlautstärke, Tonkennung, Dauer, Verbindungsstatus, Gerätekonfiguration

Hue Bridge

Einstellungen und Zustände für Lampen, Zimmer, Zonen, Szenen, Entertainment-Bereiche, Bewegungszonen, Geräte, Automationen und Verbindungstasten sowie Verbindungsstatus und Gerätekonfiguration

Ja

Kamera und Türklingelkamera

Video-, Bild- und Audiodaten,

Bewegungs-, Objekt- und Audioerkennungsereignisse, Akkustand (bei akkubetriebenen Kameras), Verbindungsstatus, Tastenbetätigungen (bei Türklingelkameras), Gerätekonfiguration

Ja

Hue Sync Box

Nutzungsdaten wie Lichtsynchronisierung ein/aus, Eingabe, Modus, Dauer; Verbindungsstatus, Gerätekonfiguration

Ja

 

 

[1] Signify ist nicht der Dateninhaber, wenn die vernetzten Produkte mit einem Gateway, einer Bridge oder einem Steuergerät eines Drittanbieters verwendet werden, also mit einem anderen Gerät als der Philips Hue Bridge.

[2] Bewegungssensoren sind in der Lage, Temperatur und Lichtpegel kontinuierlich und in Echtzeit zu messen. 

Anhang-2 Zugehörige Dienste (Hue Services)

 

Art der Daten zugehöriger Dienste

Hue App[3]

Daten zur Nutzung der App für die Lichtsteuerung, das Herunterladen, Erstellen und Verwenden von Szenen, Automatisierungen, Hue Secure, (Entertainment-)Licht-Synchronisierung sowie zur Konfiguration des Hue Systems

Hue Sync TV App3

Nutzungsdaten wie Lichtsynchronisierung ein/aus, Modus, Dauer; Verbindungsstatus, App-Konfiguration

PC App3

Hue Secure Cloud Services3

Daten zur Nutzung der Hue Secure Dienste für das Aktivieren/Deaktivieren, die Live-Ansicht und das Ansehen von Video-Clips, sicherheitsrelevante Ereignisse einschließlich Push-Benachrichtigungen, Zeitachse, (Licht-)Alarme, Ereignisse zur Hue Bridge für Komfortfunktionen sowie Sicherheits- und Kameraeinstellungen

Allgemeine Hue Cloud Services3

Daten, die es der Bridge ermöglichen, Apps und Dienste (einschließlich Apps und Dienste von Drittanbietern) über die Cloud zu entdecken und mit der Bridge zu verbinden. Geräteverwaltung, IP-adressbasierte Standortermittlung sowie kontobezogene Daten und Informationen zum Bereich „Zuhause”

 

[3] Der Umfang der Daten hängt von der Zustimmung des Benutzers zur Erfassung optionaler Analysedaten ab.

