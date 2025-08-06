Datenrechtshinweis

3. Wie können Sie Ihre Daten einsehen, teilen und löschen?

Sie können direkt oder indirekt auf Daten zugreifen. Bei einem direkten Zugriff können Sie Ihre Produktdaten in Echtzeit abrufen. Beim indirekten Zugriff erhalten Sie Ihre Daten gesammelt per E-Mail – als sogenannte „leicht zugängliche Daten“. Sie können eine Anfrage über unser Online-Formular stellen und die Art des Zugangs auswählen, die Sie bevorzugen. Um direkten Zugriff zu erhalten, müssen Sie als „Admin“/„Eigentümer“ über ein Hue Konto verfügen. Nur so haben Sie Zugriff auf sämtliche Produktdaten, die in Ihrem Haushalt generiert werden.

Beim direkten Zugriff auf Produktdaten gilt: Fast alle unsere Hue Produkte verfügen über eine Zigbee-Schnittstelle, mit Ausnahme der Hue Sync Box. Das Zigbee-Protokoll ist öffentlich zugänglich unter https://csa-iot.org. Es ermöglicht den Zugriff auf Produktdaten von Hue Lampen und Zubehör. Eine Philips Hue Bridge ist nicht erforderlich. Der Zugriff auf ein Hue Produkt, das mit einer Philips Hue Bridge verbunden ist, erfolgt am besten über die lokale CLIP-Schnittstelle der Philips Hue Bridge. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage über unser Online-Formular zur Verfügung. Wir gewähren Ihnen dann ein begrenztes, widerrufliches, nicht übertragbares und nicht ausschließliches Recht, auf die API zuzugreifen und sie ausschließlich zum Abrufen von Produktdaten zu nutzen. Dieses Recht schließt nicht die Möglichkeit ein, Unterlizenzen zu vergeben oder den Zugang mit anderen zu teilen. Sie dürfen die API nicht modifizieren, anpassen oder verändern; keine Teile davon kopieren, verbreiten, weitergeben, anzeigen, veröffentlichen oder übertragen; und sie auch nicht zurückentwickeln, dekompilieren, zerlegen oder daraus abgeleitete Werke erstellen. Dieses Recht umfasst nicht die Möglichkeit, die API zur Änderung des Gerätestatus oder der Einstellungen zu verwenden. (Aber natürlich können Sie Sich registrieren, um unsere API zu „Entwicklungszwecken“ zu nutzen – sehen Sie https://developers.meethue.com/. Die API und alle damit verbundenen Materialien, einschließlich Verbesserungen oder Änderungen, bleiben unser Eigentum (und das unserer Lizenzgeber) und sind durch Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt. Sie dürfen die API nicht in einer Weise verwenden, die gegen Gesetze oder gerichtliche Anordnungen verstößt oder die uns oder anderen schaden könnte. Sie dürfen keine Schadsoftware, Viren oder andere schädliche Komponenten einführen und auch nicht versuchen, Sicherheitsfunktionen unserer Systeme zu deaktivieren oder zu umgehen. Bitte beachten Sie, dass wir keinen unterbrechungsfreien, zeitgerechten, sicheren oder fehlerfreien Zugriff auf die API garantieren können.

Sollten Sie Ihre Produktdaten (von Hue Produkten, die mit einer Hue Bridge verbunden sind) per direktem Zugriff mit jemandem in Europa (einem „Drittanbieter“) teilen wollen, können Sie das ganz einfach tun! Folgen Sie einfach diesen unkomplizierten Schritten:

1. Schritt: Bitten Sie den Drittanbieter, https://developers.meethue.com/ zu besuchen.

2. Schritt: Der Drittanbieter muss sich registrieren und den Anweisungen auf dieser Seite folgen.

3. Schritt: Nach der Registrierung kann der Drittanbieter Cloud-to-Cloud-Integrationsnachweise beantragen.

4. Schritt: So wird Ihre Erlaubnis zum Zugriff auf Deine Produktdaten eingeholt:

· Der Drittanbieter kann einen Autorisierungslink erstellen

· Über diesen Link können Sie Sich in Ihrem Hue Konto anmelden und dem Drittanbieter eine Zugriffsberechtigung erteilen.

5. Schritt: Sobald Sie die Berechtigung erteilt haben, erhält der Dritte Zugriff und kann die API nutzen, um Ihre Produktdaten in Echtzeit einzusehen.

In Ihrem Hue Konto können Sie (nach dem Login auf https://www.philips-hue.com/account) jederzeit die Datenfreigabe beenden.

Für die Nutzung unserer APIs zum Abruf Ihrer Produktdaten gelten spezifische Bedingungen. Diese müssen im zweiten Schritt vom Drittanbieter akzeptiert werden, damit ihm das Recht auf Zugriff auf Ihre Produktdaten eingeräumt werden kann. Zugleich dient dies dem Schutz unserer Rechte sowie der Integrität des Hue Systems im Interesse aller Hue Benutzer.

Wenn Sie möchten, dass ein Dritter Ihre Daten (als leicht zugängliche Daten) über einen indirekten Zugang erhält, können Sie uns dies mitteilen, indem Sie diese Option in unserem Online-Formular auswählen.

Wir übermitteln nur die Produktdaten und die Daten zugehöriger Dienste, die Sie angefordert oder genehmigt haben, einschließlich der zugehörigen Informationen zu ihrer Nutzung (z. B. Metadaten). Wir geben keine personenbezogenen Daten von Ihnen ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung weiter. Sie sollten mit denjenigen, an die Sie Produktdaten und Daten zugehöriger Dienste weitergeben, vereinbaren, dass sie diese verantwortungsvoll schützen und verwenden, z. B. durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen, und dass sie sie nur für die Dienstleistung verwenden, die Sie von ihnen erhalten. Sie dürfen Produktdaten und Daten zugehöriger Dienste nicht zur Entwicklung von Produkten verwenden, die im Wettbewerb zu Hue Produkten stehen. Zudem dürfen sie Produktdaten und Daten zugehöriger Dienste nicht verkaufen oder mit nicht autorisierten Personen teilen.

Sie verpflichten Sich, die Produktdaten und die Daten zugehöriger Dienste verantwortungsvoll zu nutzen und sie nicht auf schädliche Weise weiterzugeben.

Das Teilen von Produktdaten und Daten zugehöriger Dienste ist für Sie mit keinen Kosten verbunden.

Sie möchten Ihre Daten löschen?

So ist es abhängig vom Datentyp möglich, Daten zu löschen :