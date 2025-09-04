1. Εφαρμοσιμότητα:

a. Οι εν λόγω Πρόσθετοι όροι Hue Secure («Όροι Hue Secure») θα ισχύουν για τη χρήση των Προϊόντων Philips Hue Secure, των Προϊόντων Hue Secure και των Υπηρεσιών Hue Secure, όπως περιγράφεται παρακάτω.

b. Για να χρησιμοποιήσετε τα Προϊόντα Philips Hue Secure, τα Προϊόντα Hue Secure και τις Υπηρεσίες Hue Secure, πρέπει να αποδεχθείτε τους Όρους Χρήσης Hue όπου ενσωματώνονται οι εν λόγω Όροι Hue Secure («Συμφωνία Hue Secure»), η νομική σύμβαση που συνήφθη μεταξύ υμών και ημών που ρυθμίζει τη χρήση εκ μέρους σας των Προϊόντων Philips Hue Secure, των Προϊόντων Hue Secure και των Υπηρεσιών Hue Secure. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας μεταξύ των Όρων Hue Secure και των Όρων Χρήσης Hue Secure, οι εν λόγω Όροι Hue Secure θα υπερισχύουν. Η Συμφωνία Hue Secure περιλαμβάνει όρους και απαιτήσεις που ισχύουν για εσάς και τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή τους.

2. Προϊόντα Hue Secure και Υπηρεσίες Hue Secure:

a. Τα Προϊόντα Philips Hue Secure, τα Προϊόντα Hue Secure και οι υπηρεσίες Hue Secure αποτελούνται από τα εξής:

• τις επώνυμες συσκευές υλικού Philips Hue Secure και Hue Secure και τέτοια προϊόντα Philips Hue και Hue που προσδιορίζονται από εμάς είτε στη συσκευασία είτε σε υλικά μάρκετινγκ για χρήση με τις Υπηρεσίες Hue Secure («Προϊόντα Hue Secure»), και

• τις δυνατότητες που περιλαμβάνονται στη συνδρομή Free Access (όπως αναφέρεται στην ενότητα 5 παρακάτω) και στη συνδρομή Hue Secure Basic ή Hue Secure Premium και περιλαμβάνει (ανάλογα με το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει) λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά ενός χρονοδιαγράμματος συμβάντων που σχετίζονται με την ασφάλεια μέσα ή έξω από την κατοικία σας, τη δυνατότητα όπλισης/αφόπλισης της κατοικίας σας, ειδοποιήσεις push μέσω κινητών για συμβάντα σχετικά με την ασφάλεια, εάν αυτές έχουν διαμορφωθεί, ζωντανή προβολή βίντεο των καμερών Philips Hue Secure ή Hue Secure, δυνατότητα αναπαραγωγής αποσπασμάτων εγγραφής εντοπισμένων συμβάντων. Επιπλέον, αυτό που συνιστά ένα συμβάν σχετικό με την ασφάλεια προσαρμόζεται από εσάς ως Κάτοχος (ή Εξουσιοδοτημένος χρήστης), για την εξαίρεση, για παράδειγμα, ορισμένων περιοχών προβολής μιας κάμερας Philips Hue Secure ή Hue Secure. Ορισμένες δυνατότητες (συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης αποθήκευσης αποσπασμάτων βίντεο) είναι διαθέσιμες μόνο με επιπλέον πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών Hue Secure Basic ή Hue Secure Premium επί πληρωμή. Όλες αυτές οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες μέσω της εφαρμογής Hue. Οι δυνατότητες που ισχύουν για εσάς, σύμφωνα με την επιλογή σας για Free Access, Hue Secure Basic ή Hue Secure Premium αναφέρονται συλλογικά ως «Υπηρεσίες Hue Secure». Οι υπηρεσίες Hue Secure είναι διαθέσιμες σε ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία και Σλοβακία.

b. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα Hue Secure και τις Υπηρεσίες Hue Secure σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Συμφωνία Hue Secure.

3. Όροι Χρήσης:

a. Απαιτούμενα προϊόντα: Οι Υπηρεσίες Hue Secure απαιτούν συμβατά Προϊόντα Hue Secure, τα οποία πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά από εσάς και να συζευχθούν με την εφαρμογή Hue και τον λογαριασμό χρήστη Hue. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες Hue Secure θα συνεργάζονται μόνο με τα Προϊόντα Hue Secure και ότι δεν προορίζονται για χρήση με άλλα προϊόντα. Εάν δεν δικαιούστε πλέον να χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα Hue Secure (π.χ. λόγω πώλησης), είστε υποχρεωμένοι να καταργήσετε τη σύζευξη αυτών των Προϊόντων Hue Secure αμέσως.

b. Εγκατάσταση και Λειτουργία:

• Είναι δική σας ευθύνη να φροντίζετε για τα εξής:

o την απόκτηση, τη ρύθμιση και τη διατήρηση των τεχνικών και άλλων απαιτήσεων τηρώντας αυστηρά τις οδηγίες και τις προδιαγραφές που διατίθενται από εμάς σε εσάς,

o την εγκατάσταση, τη δοκιμή και τη λειτουργία των Προϊόντων Hue Secure και των Υπηρεσιών Hue Secure αποκλειστικά σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και οδηγίες που σας παρέχουμε, καθώς και με τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς νόμους, κανονισμούς, κώδικες και πρότυπα, και

o την αντικατάσταση ή την επαναφόρτιση των μπαταριών για τα Προϊόντα Hue Secure, όταν απαιτείται.

• Απαιτήσεις συστήματος και συσκευής: Τα Προϊόντα Hue Secure και οι Υπηρεσίες Hue Secure απαιτούν έναν λογαριασμό χρήστη Hue, ένα λειτουργικό δίκτυο Wi-Fi στην κατοικία σας το οποίο είναι συνδεδεμένο κατάλληλα ώστε να παρέχει αξιόπιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο με επαρκές εύρος ζώνης και μια κινητή συσκευή με την εφαρμογή Hue. Ενδέχεται να απαιτούνται, επίσης, και άλλες συσκευές (όπως υποδεικνύεται από εμάς) για τη χρήση ορισμένων ή όλων των Προϊόντων Hue Secure και των Υπηρεσιών Hue Secure, όπως ένα Philips Hue Bridge. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι έχετε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία συστήματος και συσκευών και ότι είναι συμβατά και κατάλληλα διαμορφωμένα. Ενδέχεται να ενεργοποιήσουμε τη λειτουργία Bluetooth στην κινητή συσκευή σας, χωρίς προειδοποίηση, αλλά με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων της συσκευής σας, για να διευκολύνουμε τη σωστή λειτουργία των Προϊόντων Hue Secure και των Υπηρεσιών Hue Secure και να ενεργοποιήσουμε ορισμένες δυνατότητες

• Δεν παρακολουθούμε τα Προϊόντα Hue Secure και δεν ανταποκρινόμαστε σε πληροφορίες και συμβάντα που λαμβάνετε ενώ χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Hue Secure. Εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς (ή στον Εξουσιοδοτημένο χρήστη σας) να προβείτε σε τέτοιες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μηνυμάτων συμβάντων στις επαφές σας που έχετε ορίσει. Επιπλέον, είναι δική σας ευθύνη να καθορίσετε την κατάλληλη απάντηση σε όλες τις πληροφορίες και τα συμβάντα που λαμβάνετε κατά τη χρήση των Προϊόντων Hue Secure και των Υπηρεσιών Hue Secure και αποδέχεστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ανταπόκρισή σας και για την ανταπόκριση των επαφών που έχετε ορίσει. Εάν η ανταπόκρισή σας σε πληροφορίες και συμβάντα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας Hue Secure συνεπάγεται κόστος, αποδέχεστε την πλήρη ευθύνη για αυτά τα έξοδα. Εάν λάβετε ειδοποίηση για οποιονδήποτε κίνδυνο ζωής/ασφάλειας, περιουσίας, πυρκαγιών, πλημμυρών, διαρρήξεων, ληστειών, ιατρικών ζητημάτων ή άλλων επειγόντων περιστατικών κατά τη χρήση των Υπηρεσιών Hue Secure, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την αστυνομία, την πυροσβεστική ή την αρμόδια υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, καθώς δεν παρέχουμε καμία υπηρεσία παρακολούθησης ή ανταπόκρισης έκτακτης ανάγκης.

• Εάν τα Προϊόντα Hue Secure δεν έχουν εγκατασταθεί κατάλληλα ή κάποιος από τους αισθητήρες τους λειτουργεί εκτός του εύρους ανίχνευσης ή επιβραδύνεται ή παρεμποδίζεται από τοίχους, έπιπλα, προσωπικά είδη ή άλλα αντικείμενα, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ψευδείς συναγερμούς ή αστοχίες εντοπισμού.

• Εγγυάστε και δηλώνετε ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία των Προϊόντων Hue Secure πραγματοποιήθηκε με τεχνικό τρόπο και δεν παραβιάζει τυχόν δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων απορρήτου άλλων. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση και η λειτουργία των Προϊόντων Hue Secure παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, είναι δική σας ευθύνη να ενημερώσετε, όταν αυτό απαιτείται, τα εμπλεκόμενα τρίτα μέρη και να λάβετε τη συγκατάθεσή τους για την επιθυμητή εγκατάσταση και λειτουργία των Προϊόντων Hue Secure και τη χρήση των Υπηρεσιών Hue Secure.

• Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, αποποιούμαστε ρητά κάθε ευθύνη που σχετίζεται με την εγκατάσταση και τη λειτουργία ή/και τη χρήση των Προϊόντων Hue Secure και των Υπηρεσιών Hue Secure, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε χρήσης των Προϊόντων Hue Secure σε αντίθεση με την ισχύουσα ομοσπονδιακή, πολιτειακή και τοπική νομοθεσία, κανονισμούς, κώδικες ή πρότυπα.

• Τα Προϊόντα Hue Secure και οι Υπηρεσίες Hue Secure ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προσωρινές διακοπές λόγω θεμάτων ασφαλείας, αστοχίας συστημάτων (συμπεριλαμβανομένης της αστοχίας της σύνδεσής σας Wi-Fi και ανεπαρκούς εύρους ζώνης), τεχνικών δυσκολιών, συντήρησης, δοκιμών, επισκευής, ενημερώσεων ή άλλων συνθηκών. Ενώ θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι η χρήση των Προϊόντων Hue Secure και των Υπηρεσιών Hue Secure είναι κατά το δυνατόν αδιάλειπτη στο πλαίσιο των τεχνικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων της, δεν θα υφίσταται κανένα δικαίωμα και δεν υποσχόμαστε ούτε εγγυόμαστε την αδιάλειπτη χρήση.

• Όλες οι λειτουργίες ανίχνευσης ήχου μπορούν να ανιχνεύσουν μόνο τον καθορισμένο ήχο (π.χ. συναγερμός καπνού T3) και αποτελούν δευτερεύον μέτρο το οποίο δεν μπορεί να ανιχνεύσει την παρουσία κινδύνων (π.χ. καπνός). Συνεπώς, δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν την κύρια συσκευή (π.χ. ο κύριος ανιχνευτής καπνού ενεργοποιεί έναν συναγερμό με βάση την παρουσία καπνού ο οποίος μπορεί στη συνέχεια να ακουστεί μέσω της ανίχνευσης ήχου. Η λειτουργία ανίχνευσης ήχου δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι η πυρκαγιά θα εντοπιστεί αξιόπιστα). Είναι δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε την κύρια συσκευή σας για την ανίχνευση του κινδύνου και δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτει ή που σχετίζεται με την παρουσία των κινδύνων. Η χρήση οποιασδήποτε λειτουργίας ανίχνευσης ήχου υπόκειται σε καθορισμένες απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης π.χ. της απόστασης από την κύρια συσκευή).

c. Μόνο για οικιακή χρήση: Τα Προϊόντα Hue Secure και οι Υπηρεσίες Hue Secure προορίζονται αποκλειστικά για τη δική σας, προσωπική και ιδιωτική οικιακή χρήση. Τα Προϊόντα Hue Secure και οι Υπηρεσίες Hue Secure δεν προορίζονται και δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε επαγγελματική ή εμπορική ή άλλη μη οικιακή χρήση των Προϊόντων Hue Secure και των Υπηρεσιών Hue Secure.

d. Καμία παρακολούθηση τρίτων: Οι Υπηρεσίες Hue Secure δεν παρέχουν παρακολούθηση τρίτων ή ανταπόκριση έκτακτης ανάγκης και ως εκ τούτου:

• δεν έχουμε πρόσβαση σε ειδοποιήσεις ή πλάνα βίντεο σε πραγματικό χρόνο,

• δεν παρακολουθούμε καμία ειδοποίηση και δεν θα ειδοποιήσουμε ούτε θα στείλουμε τρίτους ή αρχές αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην κατοικία σας σε περίπτωση ειδοποίησης ή έκτακτης ανάγκης, και

• δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν καθυστερήσεις στην επιβολή του νόμου ή στον χρόνο ανταπόκρισης τρίτων.

Όλες οι ειδοποιήσεις ανταπόκρισης έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των απειλητικών για τη ζωή συμβάντων, και των συμβάντων ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να απευθύνονται από εσάς στις κατάλληλες υπηρεσίες ανταπόκρισης. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.

e. Καμία εξάλειψη συμβάντων:

• Τα Προϊόντα Hue Secure και οι Υπηρεσίες Hue Secure δεν προορίζονται για τη μείωση ή την εξάλειψη ανεπιθύμητων συμβάντων, όπως οι παραβιάσεις, διαρρήξεις ή/και ληστείες, ούτε παρέχουμε καμία δήλωση ή εγγύηση περί αυτού, ενώ εσείς κατανοείτε και συμφωνείτε:

o να μη βασίζεστε στα Προϊόντα Hue Secure και στις Υπηρεσίες Hue Secure για την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση συμβάντων, όπως οι διαρρήξεις και οι ληστείες ή των συνεπειών αυτών και

o ότι τα Προϊόντα Hue Secure και οι Υπηρεσίες Hue Secure ενδέχεται να μην αποτρέψουν ή να ελαχιστοποιήσουν τέτοια συμβάντα ή τις συνέπειες αυτών.

Δεν παρέχουμε καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ή δήλωση ότι η χρήση των Προϊόντων Hue Secure ή των Υπηρεσιών Hue Secure θα αποτρέψει ή θα ελαχιστοποιήσει αυτά τα συμβάντα ή τις συνέπειες αυτών ή/και θα επηρεάσει ή θα αυξήσει οποιοδήποτε επίπεδο ασφάλειας.

• Αναγνωρίζετε ότι τα Προϊόντα Hue Secure και οι Υπηρεσίες Hue Secure δεν υποκαθιστούν ένα σύστημα ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης που παρακολουθείται από τρίτους. Τα συστήματά μας έχουν αναπτυχθεί ώστε να παρέχουν ειδοποιήσεις με αξιόπιστο και έγκαιρο τρόπο, ωστόσο δεν μπορούμε και δεν εγγυόμαστε ότι θα λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις εγκαίρως.

• Θα πρέπει να προστατεύεστε από κάθε κίνδυνο απώλειας με την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη και είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση όλης της ασφαλιστικής κάλυψης που πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη ή απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις.

f. Η ευθύνη σας για συμμόρφωση με τη νομοθεσία:

• Το ιδιωτικό απόρρητο και άλλη ισχύουσα ομοσπονδιακή, πολιτειακή ή τοπική νομοθεσία, κανονισμοί, κώδικες ή πρότυπα που ισχύουν στη δικαιοδοσία σας ενδέχεται να επιβάλλουν ορισμένες ευθύνες σε εσάς για τη χρήση των Προϊόντων Hue Secure και των Υπηρεσιών Hue Secure και κατανοείτε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή σας με οποιαδήποτε τέτοια ισχύουσα ομοσπονδιακή, πολιτειακή ή τοπική νομοθεσία, κανονισμούς, κώδικες ή πρότυπα, όταν χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα Hue Secure και τις Υπηρεσίες Hue Secure. Σε αυτές συγκαταλέγονται:

o συμμόρφωση που σχετίζεται με την εγγραφή ή την κοινοποίηση περιεχομένου βίντεο ή ήχου, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που περιλαμβάνει τρίτα μέρη, δημόσιους χώρους ή με άλλο τρόπο περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με την ταυτότητα ενός ατόμου ή ατόμων,

o συμμόρφωση που απαιτεί να δοθεί ειδοποίηση ή να ληφθεί συγκατάθεση από τρίτα μέρη σχετικά με τη χρήση σας των Προϊόντων Hue Secure ή των Υπηρεσιών Hue Secure (για παράδειγμα, νομοθεσία ή κανονισμοί που απαιτούν να επιδεικνύετε κατάλληλη σήμανση που ενημερώνει άλλους ότι λαμβάνει χώρα εγγραφή οπτικού ή/και ηχητικού υλικού). Να έχετε υπόψη σας ότι τυχόν αυτοκόλλητα ή παρόμοιο υλικό το οποίο ενδέχεται να ερμηνευθεί ως σήμανση παρεχόμενη με οποιαδήποτε Προϊόντα Hue Secure δεν παρέχονται από εμάς για λόγους συμμόρφωσης και παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία,

o διασφάλιση ότι τα Προϊόντα Hue Secure με δυνατότητες εγγραφής ήχου και βίντεο δεν είναι στραμμένα σε δημόσιους χώρους ή/και δεν βρίσκονται κοντά σε χώρο όπου τα άτομα ενδέχεται να έχουν εύλογες προσδοκίες προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής (όπως ένα μπάνιο ή υπνοδωμάτιο),

o συμμόρφωση με οποιεσδήποτε απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες η εγκατάσταση οποιουδήποτε Προϊόντος Hue Secure που αφορά την εγγραφή οπτικού ή/και ηχητικού υλικού θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό κατάλληλη γωνία, ώστε να μην πραγματοποιούνται εγγραφές πέρα από τα όρια της ιδιοκτησίας σας (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων πεζοδρομίων ή οδών)

o συμμόρφωση με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου των βιομετρικών στοιχείων και με το παρόν εγγυάστε ότι τυχόν δεδομένα τα οποία αποστέλλονται στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Hue Secure για σκοπούς αναγνώρισης οποιουδήποτε χαρακτηριστικού προσώπου έχουν ληφθεί σε συμμόρφωση με την εν λόγω νομοθεσία,

o συμμόρφωση με οποιεσδήποτε ισχύουσες απαιτήσεις περί διαφάνειας ή ενημέρωσης αρχής,

o συμμόρφωση με τις ισχύουσες περιόδους διατήρησης προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του κατάλληλου προγράμματος συνδρομής σύμφωνα με αυτές, και

o γενικότερα, συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου και προστασίας των δεδομένων.

• Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη χρήση των Υπηρεσιών Hue Secure ή τυχόν Προϊόντων Hue Secure με τρόπο ο οποίος συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας ή των δικαιωμάτων ενός ατόμου.

• Τα Προϊόντα Hue Secure και οι Υπηρεσίες Hue Secure προορίζονται αποκλειστικά για τη δική σας, προσωπική και ιδιωτική χρήση στην κατοικία σας. Οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου όπου ζείτε ενδέχεται να επιβάλλουν ορισμένες ευθύνες σε εσάς για τη χρήση των Προϊόντων Hue Secure και των Υπηρεσιών Hue Secure. Για ορισμένα δεδομένα βίντεο, ήχου και αναγνώρισης προσώπου που συλλέγετε χρησιμοποιώντας τα Προϊόντα Hue Secure και τις Υπηρεσίες Hue Secure (π.χ. σήματα και δεδομένα βίντεο και ήχου) ως Κάτοχος ή Εξουσιοδοτημένος χρήστης, εσείς είστε ο υπεύθυνος ελέγχου ορισμένων δεδομένων που συλλέγονται από τα εν λόγω Προϊόντα Hue Secure και τις Υπηρεσίες Hue Secure και εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι επεξεργασίας αυτών των δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

• Όσον αφορά τις δραστηριότητες που αναλαμβάνετε ως Κάτοχος ή Εξουσιοδοτημένος χρήστης, οι οποίες ενδέχεται να χαρακτηρίζονται ως οικιακή δραστηριότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την εγγραφή ή τη ροή βίντεο και την εγγραφή ή τη ροή ήχου χρησιμοποιώντας τα Προϊόντα Hue Secure και τις Υπηρεσίες Hue Secure, είμαστε ο εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων σας όπως ορίζεται στον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

• Όταν ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχετε συλλέξει από τη χρήση σας των Προϊόντων Hue Secure και των Υπηρεσιών Hue Secure, θα ισχύει η Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων Hue Secure («DPA»). Αποδεχόμενοι τους Όρους Χρήσης Hue Secure, αποδέχεστε και την DPA. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην DPA εδώ: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement.

g. Σε περίπτωση προβλήματος:

• Θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι η χρήση των Υπηρεσιών Hue Secure είναι κατά το δυνατόν αδιάλειπτη στο πλαίσιο των τεχνικών και λειτουργικών δυνατοτήτων της, αλλά δεν μπορούμε να υποσχεθούμε αδιάλειπτη χρήση. Εκτός από τον βαθμό στον οποίο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, οι Υπηρεσίες Hue Secure παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και «ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» και στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ Ή ΧΡΗΣΗ. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι τα Προϊόντα Hue Secure και οι Υπηρεσίες Hue Secure θα πληρούν τις απαιτήσεις σας ή θα παρέχονται αδιαλείπτως, με ασφάλεια ή χωρίς σφάλματα. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με την ποιότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου παρέχεται μέσω των Υπηρεσιών Hue Secure. Δεν εγγυόμαστε και διά του παρόντος αποποιούμαστε οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση ότι η λειτουργία των Υπηρεσιών Hue Secure θα πραγματοποιείται χωρίς σφάλματα ή αδιαλείπτως. Δεν παρέχεται εγγύηση ότι η πρόσβαση ή η χρήση των Υπηρεσιών Hue Secure θα πραγματοποιείται χωρίς διακοπή ή υποβάθμιση λόγω εργασιών συντήρησης, περαιτέρω εξελίξεων ή άλλως λόγω διακοπών.

• Εάν είστε καταναλωτής με έδρα τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), τότε η νομοθεσία του ΕΟΧ για τους καταναλωτές σάς παρέχει νόμιμη εγγύηση η οποία καλύπτει τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των Υπηρεσιών Hue Secure. Σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση, είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης που θα διαπιστώσετε κατά τη χρήση των Υπηρεσιών Hue Secure.

• Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λειτουργικότητα των Υπηρεσιών Hue Secure, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των καναλιών μας εξυπηρέτησης καταναλωτών (για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας για την τοποθεσία σας, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας: https://www.philips-hue.com/support#contact) και φροντίστε να μας παράσχετε την απαραίτητη συνεργασία στον βαθμό που εύλογα ζητείται. Θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε να διορθώσουμε το πρόβλημα για το οποίο μας ενημερώσατε σύμφωνα με την τυπική διαδικασία μας η οποία συνεπάγεται (i) τη συλλογή του περιστατικού που αναφέρθηκε από διαφορετικές πηγές, (ii) τη διεξαγωγή αξιολόγησης επιπτώσεων κάνοντας χρήση εργαλείων αξιολόγησης για την ιεράρχηση του περιστατικού και (iii) τον προσδιορισμό και την υλοποίηση μιας λύσης κατάλληλης για τη συγκεκριμένη ιεράρχηση που εκχωρήθηκε, η οποία μπορεί να είναι ενδιάμεση λύση (π.χ. άμεση επιδιόρθωση ή παράκαμψη) ή μελλοντική (βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη) Ενημέρωση («Διαδικασία υποστήριξης»).

• Εάν δεν έχουμε τη δυνατότητα να διορθώσουμε το πρόβλημα σύμφωνα με τη Διαδικασία υποστήριξης, θα δικαιούστε τα εξής διορθωτικά μέτρα για τα επί πληρωμή προγράμματα Hue Secure Basic και Hue Secure Premium (εάν υπάρχουν και ανάλογα με την περίπτωση): (i) αναλογική μείωση του ισχύοντος τέλους συνδρομής ή (ii) τερματισμό του προγράμματος συνδρομής σας και επιστροφή του κατ' αναλογία ποσού που έχει ήδη καταβληθεί για την περίοδο κατά την οποία αντιμετωπίζετε έλλειψη λειτουργικότητας και τυχόν ποσών (εάν υπάρχουν) που έχουν ήδη καταβληθεί για οποιαδήποτε μελλοντική περίοδο. Η αδυναμία μας να διορθώσουμε το πρόβλημα θα περιλαμβάνει τις εξής περιπτώσεις: (i) η εξάλειψη του προβλήματος είναι αδύνατη, (ii) το πρόβλημα δεν διορθώνεται καθώς σχετίζεται με δυσανάλογο κόστος, (iii) παρουσιάζεται έλλειψη συμμόρφωσης παρά την προσπάθειά μας να διορθώσουμε το πρόβλημα, (iv) το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό που δικαιολογείται η άμεση μείωση της τιμής ή ο τερματισμός του προγράμματος, (v) η άρνησή μας για την παροχή οποιασδήποτε συμπληρωματικής απόδοσης ή (vi) είναι προφανές (συμπεριλαμβανομένης δήλωσης από εμάς) ότι (εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή χωρίς σημαντική ταλαιπωρία για εσάς) δεν έχουμε τη δυνατότητα να διορθώσουμε το πρόβλημα.

4. Περιεχόμενο χρήστη:

a. Οι Υπηρεσίες Hue Secure περιλαμβάνουν τη δυνατότητα λήψης ή/και εγγραφής ήχου, βίντεο, συμβάντων ανοίγματος/κλεισίματος και κίνησης με χρονική σήμανση και εικόνες (κείμενο ως υποσύνολο) από ορισμένα Προϊόντα Hue Secure («Περιεχόμενο χρήστη»). Ο ήχος, το βίντεο και οι εικόνες (κείμενο ως υποσύνολο) δεν είναι προσβάσιμα από εμάς. Τα μεταδεδομένα ότι υπήρξε συμβάν σε συγκεκριμένο χρόνο και η ταξινόμηση του συμβάντος είναι γνωστά σε εμάς.

b. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το σύνολο του Περιεχομένου χρήστη σας και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας χρήστη σε σχέση με οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα Προϊόντα Hue Secure καταγράφουν μόνο Περιεχόμενο χρήστη για το οποίο είστε εξουσιοδοτημένοι. Δεν θα μεταφέρετε κανένα Περιεχόμενο χρήστη το οποίο, με το περιεχόμενο, τη μορφή, τον σχεδιασμό ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή ηθική ή παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Η παραβίαση οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα αποτελεί λόγο τερματισμού του δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες Hue Secure.

c. Δεν μπορούμε να δούμε το Περιεχόμενο χρήστη, εκτός από (i) τα μεταδεδομένα ότι υπήρξε συμβάν σε συγκεκριμένο χρόνο και την ταξινόμηση του συμβάντος, και (ii) εάν πραγματοποιήσατε (αποκλειστικά ως Διαχειριστής) λήψη του Περιεχομένου χρήστη και το κοινοποιήσατε σε εμάς κατά την κρίση σας (για παράδειγμα, σχετικά με την ποιότητα και την εξυπηρέτηση καταναλωτών). Ωστόσο, ενδέχεται να αποκαλύψουμε το Περιεχόμενο χρήστη σας στις αρχές επιβολής του νόμου ή σε κυβερνητική αρχή, σύμφωνα με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα συνεργαστείτε πλήρως μαζί μας για τη συμμόρφωση με αυτές τις νομικές απαιτήσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Hue Secure - Αιτήματα αποκάλυψης https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests.

d. Καταναλωτές με έδρα τον Καναδά: Εάν η χώρα διαμονής σας είναι ο Καναδάς, για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες Hue Secure σε εσάς, διά του παρόντος συναινείτε με την επεξεργασία του Περιεχομένου χρήστη που είναι απαραίτητο για την παροχή των Υπηρεσιών Hue Secure. Επιπλέον, συναινείτε με την ανωνυμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων (μια διαδικασία όπου δεν είναι πλέον δυνατή η συσχέτιση των δεδομένων με ένα μεμονωμένο υποκείμενο δεδομένων (είτε από μόνα τους είτε σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα)) για τη χρήση τους προς εξυπηρέτηση της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησής μας.

5. Πρόσβαση σε δυνατότητες, Χρεώσεις, Πληρωμή:

a. Όταν ενεργοποιείτε τα Προϊόντα Hue Secure μέσω της εφαρμογής Hue, θα δικαιούστε δοκιμή τριάντα (30) ημερών («Δοκιμή»). Με τη λήξη της Δοκιμής σας, έχετε την επιλογή (μέσω της εφαρμογής Hue) να:

i. χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες χωρίς επιπλέον χρέωση («Free Access»), ή

ii. εγγραφείτε σε πρόγραμμα συνδρομής με επιπλέον χρέωση. Οι συνδρομές είναι διαθέσιμες σε δύο διαφορετικά προγράμματα, συγκεκριμένα Hue Secure Basic ή Hue Secure Premium. Μπορείτε να επιλέξετε συνδρομή Hue Secure Basic ή Hue Secure Premium ως μηνιαίο ή ετήσιο πρόγραμμα, το οποίο θα συνεχιστεί έως την ακύρωση της συνδρομής σας. ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ, ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΣ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

b. Μπορείτε να ανατρέξετε σε μια πλήρη περιγραφή των δυνατοτήτων των προγραμμάτων Free Access, Hue Secure Basic και Hue Secure Premium μαζί με τα ισχύοντα τέλη, τους όρους πληρωμής και τις περιόδους ειδοποίησης στην ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση https://www.philips-hue.com/securityplans. Τα συνδρομητικά τέλη για τα προγράμματα Hue Secure Basic ή Hue Secure Premium χρεώνονται εκ των προτέρων, την πρώτη ημέρα της συνδρομητικής περιόδου, είτε είναι μηνιαία είτε ετήσια και καταβάλλονται από εσάς μέσω του σχετικού καταστήματος εφαρμογών (είτε Apple είτε Google) που χρησιμοποιείτε («Το App Store σας») (και ως εκ τούτου ακολουθεί τους τρόπους πληρωμής που επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε στο App Store σας και τυχόν σχετικές προϋποθέσεις).

c. Όταν υποβάλλετε μια παραγγελία για το συνδρομητικό πρόγραμμα Hue Secure Basic ή Hue Secure Premium, δημιουργείται μια έγκυρη, δεσμευτική και εκτελεστή συνδρομή μεταξύ υμών και ημών και η σχετική υποχρέωση καταβολής των σχετικών τελών σύμφωνα με το ισχύον συνδρομητικό πρόγραμμα. Εάν είστε καταναλωτής με έδρα τον ΕΟΧ, τότε συναινείτε ρητά να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες βάσει της σχετικής συνδρομής αμέσως μετά την αγορά σας και να χάσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

d. Σε περίπτωση που δεν λάβουμε την πληρωμή σας μέσω του App Store σας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τη συνδρομή σας και θα έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε μόνο το Free Access.

e. Τα τέλη κατά τον χρόνο της εγγραφής σε συνδρομητικό πρόγραμμα Hue Secure Basic ή Hue Secure Premium θα ισχύουν για τη σχετική περίοδο για την οποία έχετε πληρώσει (για παράδειγμα, στην περίπτωση ετήσιας συνδρομής, τότε ισχύουν για το συγκεκριμένο έτος και στην περίπτωση μηνιαίας συνδρομής, τότε ισχύουν για τον συγκεκριμένο μήνα). Όλα τα τέλη περιλαμβάνουν φόρο προστιθέμενης αξίας, εάν αυτό ισχύει στη δικαιοδοσία σας.

f. Ενδέχεται να ενημερώνουμε τα συνδρομητικά προγράμματα Free Access, Hue Secure Basic ή/και Hue Secure Premium εισάγοντας νέες δυνατότητες, να αλλάζουμε ή να διακόπτουμε (προσωρινά ή μόνιμα) οποιαδήποτε δυνατότητα ή στοιχείο αυτών ή να επιβάλουμε όρια σε ορισμένες δυνατότητες ή/και να αλλάζουμε τα ισχύοντα τέλη, τους όρους πληρωμής, τις περιόδους ειδοποίηση ή άλλους όρους. Αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε από τις εν λόγω ενημερώσεις και αλλαγές ως «Ενημέρωση προγράμματος». Θα σας ενημερώσουμε για μια Ενημέρωση Προγράμματος (είτε μέσω email είτε στην εφαρμογή Hue) και κατά τη διάρκεια της περιόδου συνδρομής κατά την οποία έχουμε ήδη λάβει την πληρωμή σας για αυτό το πρόγραμμα συνδρομής, οποιαδήποτε Ενημέρωση προγράμματος θα είναι διαθέσιμη σε εσάς για το υπόλοιπο της περιόδου για την οποία πληρώσατε. Για παράδειγμα, εάν έχετε ετήσια συνδρομή και καθίστανται διαθέσιμες επιπλέον δυνατότητες στη σχετική ετήσια περίοδο για την οποία έχετε ήδη πληρώσει, οι εν λόγω δυνατότητες θα είναι διαθέσιμες προς χρήση με το τέλος που έχει ήδη καταβληθεί για τη συγκεκριμένη περίοδο (επομένως δεν θα χρεωθείτε επιπλέον για τις επιπλέον δυνατότητες). Εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε με το συνδρομητικό πρόγραμμά σας Hue Secure Basic ή Hue Secure Premium λόγω Ενημέρωσης προγράμματος, μπορείτε να τερματίσετε την εν λόγω συνδρομή σύμφωνα με την ισχύουσα περίοδο ειδοποίησης. Έχετε το δικαίωμα να τερματίστε το συνδρομητικό πρόγραμμά σας Hue Secure Basic ή Hue Secure Premium εάν η Ενημέρωση προγράμματος επηρεάζει αρνητικά την πρόσβασή σας ή τη χρήση του αντίστοιχου προγράμματος, εκτός εάν ο εν λόγω αρνητικός αντίκτυπος είναι αμελητέος. Σε αυτήν την περίπτωση, θα έχετε το δικαίωμα να τερματίσετε το συνδρομητικό πρόγραμμα Hue Secure Basic ή Hue Secure Premium χωρίς χρέωση εντός 30 (τριάντα) ημερών από (i) τη λήψη των πληροφοριών σχετικά με την Ενημέρωση προγράμματος ή (ii) τον χρόνο που τέθηκε σε ισχύ η Ενημέρωση προγράμματος, όποιο από τα δύο είναι μεταγενέστερο.

6. Αποζημίωση: Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ HUE SECURE ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΟΦΕΛΟΣ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ, ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙΤΕ, ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΤΕ ΑΠΟ (Ι) ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΓΩΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ HUE SECURE Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ HUE SECURE Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HUE SECURE («ΑΓΩΓΗ ΤΡΙΤΩΝ») ΚΑΙ (II) ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΗΘΗΚΑΝ Ή ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΓΩΓΗ ΤΡΙΤΩΝ («ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ»), ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΓΩΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΛΕΙΑ ΜΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΒΑΘΜΟΥ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Ή ΑΛΛΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ. ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΡΝΗΝΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΑΚΥΡΗ Ή/ΚΑΙ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΣΚΟΠΙΜΗ, ANAITIA, ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ Ή ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ή ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ/ΕΠΑΡΧΙΕΣ/ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ. Ο ΟΡΟΣ «ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ», ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ HUE SECURE, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΖΥΓΩΝ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ, ΓΕΙΤΟΝΩΝ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ Ή ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

7. Ευθύνη:

a. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΚΥΡΩΤΙΚΕΣ, ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ) Ή ΔΙΑΦΥΓΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HUE SECURE ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HUE SECURE ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ. Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΡΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Ή ΑΞΙΩΣΗΣ. Η SIGNIFY ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΑΣ. ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΛΗΨΕΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ Ή ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HUE SECURE.

b. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HUE SECURE ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HUE SECURE ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HUE SECURE ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΑΓΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HUE SECURE, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ.

8. Περίοδος ισχύος, Λήξη:

a. Όρος: Η Συμφωνία Hue Secure ξεκινά με την πρώτη χρήση σας οποιουδήποτε Προϊόντος Hue Secure ή των Υπηρεσιών Hue Secure και τελειώνει με την αποτελεσματικότητα τερματισμού της από εμάς ή εσάς.

b. Καταγγελία:

• Μπορείτε να τερματίσετε το επί πληρωμή συνδρομητικό πρόγραμμα Hue Secure Basic ή Hue Secure Premium ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τις σχετικές περιόδους ειδοποίησης του συνδρομητικού προγράμματος Hue Secure Basic ή Hue Secure Premium.

• Το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης για σοβαρό λόγο παραμένει ανεπηρέαστο τόσο για εμάς όσο και για εσάς.

• Εάν δεν καταγγείλετε τη σύμβαση όπως αναφέρεται ανωτέρω, οι διατάξεις της Συμφωνίας Hue Secure θα παραμείνουν σε ισχύ για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε Προϊόν Hue Secure.

c. Συνέπειες καταγγελίας: Με τη διακοπή του συνδρομητικού προγράμματός σας Hue Secure Basic ή Hue Secure Premium, θα διαγράφεται το σύνολο του Περιεχόμενου χρήστη που είναι αποθηκευμένο μέσω ημών για λογαριασμό σας εκτός της νέας περιόδου αποθήκευσης. Κατά τη διαγραφή του λογαριασμού σας Hue, θα ανωνυμοποιούνται όλα τα μεταδεδομένα συμβάντων και τα δεδομένα διαμόρφωσης και θα διαγράφεται το Περιεχόμενο χρήστη.

9. Όροι που ισχύουν για ορισμένες χώρες. Η παρούσα ενότητα 9 καθορίζει τους όρους που ισχύουν για τους κατοίκους ορισμένων χωρών. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ της παρούσας ενότητας 9 και τυχόν διατάξεων της Συμφωνίας Hue Secure εκτός από αυτές που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα 9, τότε θα υπερισχύει η παρούσα ενότητα 9.

a. Ενότητα 3g (4ο σημείο):

i. η ακόλουθη πρόταση θα προστεθεί, εάν η κατοικία σας είναι στην Τσεχική Δημοκρατία: Για τυχόν ελαττώματα, θα έχετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα.

ii. η ακόλουθη πρόταση θα προστεθεί, εάν η κατοικία σας είναι στην Ουγγαρία: Θα έχετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κυβερνητικό Διάταγμα 373/2021 (VI.30.) και στον Αστικό Κώδικα που εφαρμόζονται από κοινού.

b. Ενότητα 5d:

i. θα αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου από τα εξής, εάν η κατοικία σας είναι στην Πολωνία: Σε περίπτωση που δεν λάβουμε την πληρωμή σας μέσω του App Store σας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τη συνδρομή σας εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας σας και θα έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε μόνο το Free Access.

c. Ενότητα 6:

i. θα αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου από τα εξής, εάν η κατοικία σας είναι σε μία από τις εξής χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία: Είστε υπεύθυνοι για δόλια παραβίαση της Συμφωνίας Philips Hue Secure σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

d. Ενότητα 7:

i. θα αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου από τα εξής, εάν η κατοικία σας είναι στην Αυστρία ή στη Γερμανία: Οποιεσδήποτε αξιώσεις αποζημίωσης αποκλείονται. Η εξαίρεση ευθύνης δεν θα ισχύει στον βαθμό που η ευθύνη μας είναι υποχρεωτική, π.χ. βάσει του Νόμου περί Ευθύνης προϊόντων («Produkthaftungsgesetz»), σε περιπτώσεις πρόθεσης, βαριάς αμέλειας, τραυματισμών επικίνδυνων για τη ζωή τη σωματική ακεραιότητα ή την υγεία, ή παραβίασης βασικών συμβατικών υποχρεώσεων («westentliche Vertragsverletzungen»). Ωστόσο, εκτός από τις περιπτώσεις του Νόμου περί Ευθύνης προϊόντων, βαριάς αμέλειας, πρόθεσης ή τραυματισμών επικίνδυνων για τη ζωή τη σωματική ακεραιότητα ή την υγεία, η ευθύνη για την παραβίαση βασικών συμβατικών υποχρεώσεων θα περιορίζεται στην προβλέψιμη ζημία η οποία είναι τυπική για τη συμβατική σχέση.

ii. θα αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου από τα εξής, εάν η κατοικία σας είναι σε μία από τις εξής χώρες: Βέλγιο, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο: Οποιεσδήποτε αξιώσεις για αποζημίωση αποκλείονται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Αυτή η εξαίρεση ευθύνης δεν ισχύει για οποιαδήποτε άλλη ευθύνη η οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί από τον νόμο, π.χ. πρόκληση ζημίας εκ προθέσεως ή ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλειά μας.

iii. θα διαγραφεί εξ ολοκλήρου, εάν η κατοικία σας είναι σε μία από τις εξής χώρες: Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία.

e. Ενότητα 8c:

i. η ακόλουθη πρόταση θα προστεθεί, εάν η κατοικία σας είναι στην Τσεχική Δημοκρατία: Η παρούσα ενότητα εφαρμόζεται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

f. Εάν η κατοικία σας είναι στη Ρουμανία, θα ισχύει η εξής επιπλέον ενότητα: Συμφωνείτε ότι η Συμφωνία Hue Secure δεν περιλαμβάνει ασυνήθιστες (τυπικές) ρήτρες όπως ορίζονται ρητά από τη ρουμανική νομοθεσία. Συμφωνείτε αμετάκλητα και αποδέχεστε, με την αποδοχή της Συμφωνία Hue Secure, όλες τις ρήτρες που ορίζονται σε αυτήν, ειδικά (αλλά όχι περιοριστικά) τις εξής ενότητες: 3.b-e, 3.f 1ο σημείο 2ο στοιχείο, 3.f 2ο σημείο, 4.b και 6.

g. Εάν η κατοικία σας είναι στον Καναδά (εκτός από την επαρχία του Κεμπέκ):

• η ενότητα 9 των Όρων Χρήσης Hue σε σχέση με τη Συμφωνία Hue Secure αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου από τα εξής:

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

Η παρούσα ενότητα θα ισχύει, εάν (i) η χώρα διαμονής ή εγκατάστασής σας είναι ο Καναδάς (εκτός από την επαρχία του Κεμπέκ) ή (ii) η χώρα διαμονής ή εγκατάστασής σας δεν είναι ο Καναδάς (εκτός από την επαρχία του Κεμπέκ), αλλά καταθέσετε αγωγές εναντίον μας στον Καναδά (εκτός από την επαρχία του Κεμπέκ).

a. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ, (I) Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ HUE SECURE ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Ή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ (ΙΙ) ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Ή ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΡΚΩΝ Ή ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΜΕ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ. ΕΠΙΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΧΑΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ, ΔΙΑΦΩΝΙΑ Ή ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ (ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ, ΤΩΡΙΝΗ ΕΙΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ, ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΕΘΙΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΣΚΕΜΜΕΝΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ) ΜΕΤΑΞΥ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΩΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ HUE SECURE Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HUE SECURE ΘΑ ΕΠΙΛΥΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.

ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΣ Ή ΣΩΜΑ ΕΝΟΡΚΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ HUE SECURE ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΚΑΣΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ).

b. Για όλες τις διαφορές, η ικανοποίηση των οποίων επιδιώκεται είτε στο δικαστήριο είτε μέσω διαιτησίας, θα πρέπει πρώτα να μας δώσετε την ευκαιρία να επιλύσουμε την αξίωσή σας αποστέλλοντας γραπτή περιγραφή της αξίωσης στη διεύθυνση της ενότητας (h). Συμφωνούμε από κοινού ο καθένας να διαπραγματευτεί την αξίωση με καλή πίστη. Εάν δεν μπορέσουμε να επιλύσουμε από κοινού την αξίωση εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήψη της εν λόγω περιγραφής αξίωσης και εάν έχετε προσπαθήσει με καλή πίστη να επιλύσετε την αξίωση απευθείας μαζί μας στη διάρκεια του εν λόγω χρονικού διαστήματος, μπορείτε να επιδιώξετε την ικανοποίηση της αξίωσης μέσω διαιτησίας.

c. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΜ. Η Διαιτησία διέπεται από τον νόμο περί εσωτερικής διαιτησίας, στην επαρχία όπου κατοικείτε και από τους Κανόνες Διαιτησίας του ADR Institute of Canada, Inc. (https://adric.ca/rules-codes/arbrules/) («Κανόνες ADRIC»), ανάλογα με την περίπτωση, από κάθε άποψη εκτός εάν τα μέρη έχουν ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά. Τα αιτήματα διαιτησίας θα κατατίθενται στο ADR Institute of Canada, Inc. («ADRIC»), θα υποβάλλονται σύμφωνα με τους Κανόνες ADRIC και θα περιλαμβάνουν: (1) το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, την ταχυδρομική διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μέρους το οποίο ζητά τη διαιτησία, (2) δήλωση των νομικών αξιώσεων που προβάλλονται και των πραγματικών βάσεων των εν λόγω αξιώσεων, (3) περιγραφή του ζητούμενου διορθωτικού μέτρου και ακριβή, καλόπιστο υπολογισμό του επιζητούμενου ποσού (τυχόν αίτημα ασφαλιστικών μέτρων ή δικηγορικές αμοιβές δεν θα περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του επιζητούμενου ποσού, εκτός εάν το εν λόγω ασφαλιστικό μέτρο επιδιώκει την καταβολή χρηματικού ποσού) και (4) την υπογραφή του μέρους που ζητά τη διαιτησία. Το αίτημά σας για διαιτησία θα πρέπει, επίσης, να επιδοθεί στο Νομικό Τμήμα της Signify στην ταχυδρομική διεύθυνση Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.

Ανεξάρτητα από οτιδήποτε αντίθετο προς τους Κανόνες ADRIC, η διαιτησία θα διεξάγεται από έναν μόνο διαιτητή (που επιλέγεται σύμφωνα με τους Κανόνες ADRIC), ο οποίος θα είναι δικηγόρος ή πρώην δικαστής. Η έδρα της διαιτησίας θα είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας της κύριας κατοικίας σας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας Hue Secure. Ωστόσο, κατόπιν αιτήματός σας, η ακρόαση διαιτησίας ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε τοποθεσία που βρίσκεται εντός 45 χιλιομέτρων από την κύρια κατοικία σας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας Hue Secure. Τα μέρη συμφωνούν ότι η διαιτησία μπορεί να διεξαχθεί εικονικά και ο διαιτητής έχει τη διακριτική ευχέρεια να διατάξει εικονική διαιτησία κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε μέρους. Εάν η ADRIC δεν είναι διαθέσιμη για διαιτησία, τα μέρη θα επιλέξουν αμοιβαία ένα εναλλακτικό φόρουμ διαιτησίας.

d. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ - Ο διαιτητής θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να επιλύει οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη διαιτητευσιμότητα ή/και την εκτελεστότητα αυτής της διάταξης διαιτησίας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αμφισβήτησης ασυνειδησίας ή οποιασδήποτε άλλης αμφισβήτησης ότι η διάταξη διαιτησίας ή η παρούσα Συμφωνία Hue Secure είναι άκυρη, ακυρώσιμη ή άλλως μη έγκυρη. Ο διαιτητής θα έχει την εξουσία να παραχωρεί οποιαδήποτε χρηματική ικανοποίηση είναι διαθέσιμη ενδεχομένως στο δικαστήριο βάσει νόμου ή δικαιοσύνης. Οποιαδήποτε απόφαση του διαιτητή θα είναι τελεσίδικη και δεσμευτική για κάθε μέρος και μπορεί να εγγραφεί ως απόφαση σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας.

e. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ. Συμφωνούμε από κοινού ότι θα είμαστε υπεύθυνοι για την πληρωμή του υπολοίπου οποιασδήποτε αρχικής χρέωσης για την αναγγελία της απαίτησης σύμφωνα με τους Κανόνες ADRIC το οποίο θα υπερβαίνει το ποσό των 200 $ για αξιώσεις ύψους 75.000 $ ή λιγότερο. Εάν επικρατήσετε στη διαιτησία, δικαιούστε ενδεχομένως να ζητήσετε την επιδίκαση δικηγορικών αμοιβών και εξόδων, στον βαθμό που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τους Κανόνες ADRIC. Εάν ο διαιτητής κρίνει ότι η αξίωσή σας ήταν επιπόλαιη ή ότι η αναγγελία της απαίτησης έγινε με σκοπό την παρενόχληση, συμφωνούμε ότι δεν θα επιδιώξουμε και ότι παραιτούμαστε διά του παρόντος από όλα τα δικαιώματα που έχουμε ενδεχομένως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τους Κανόνες ADRIC, για την ανάκτηση των δικηγορικών αμοιβών και εξόδων, εάν επικρατήσουμε στη διαιτησία.

f. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ, τα μέρη συμφωνούν ότι αμφότερα παραιτούνται από το δικαίωμα προσφυγής σε ένορκη δίκη και ότι το καθένα μπορεί να εγείρει μεμονωμένως απαίτηση κατά του άλλου, και όχι ως ενάγων ή μέλος οποιασδήποτε υποτιθέμενης ομαδικής αγωγής. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ. ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ, ΜΑΖΙΚΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Το διαιτητικό δικαστήριο δεν μπορεί να συγκεντρώνει τις αξιώσεις περισσοτέρων του ενός ατόμου και δεν μπορεί με άλλον τρόπο να προεδρεύει σε οποιασδήποτε μορφής αντιπροσωπευτική ή συλλογική διαδικασία. Το διαιτητικό δικαστήριο δεν έχει εξουσία να εξετάσει την εκτελεστότητα αυτής της παραίτησης από συλλογική διαιτησία και οποιαδήποτε αμφισβήτηση της παραίτησης από συλλογική διαιτησία μπορεί να τεθεί μόνο σε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας διαιτησίας κριθεί ανεφάρμοστη, η ανεφάρμοστη διάταξη θα αφαιρεθεί και οι υπόλοιποι όροι της διαιτησίας θα εφαρμοστούν.

g. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, κάθε μέρος διατηρεί το δικαίωμα εκδίκασης μιας διαφοράς σε δικαστήριο μικροδιαφορών, υπό τον όρο ότι η διαφορά εμπίπτει στα όρια δικαιοδοσίας του εν λόγω δικαστηρίου και άλλως πληροί τις προϋποθέσεις για το εν λόγω δικαστήριο, επιδιώκει εξατομικευμένη χρηματική ικανοποίηση, και εφόσον η αγωγή παραμένει στο εν λόγω δικαστήριο και δεν έχει ακυρωθεί ή δεν έχει ασκηθεί έφεση σε δικαστήριο γενικής δικαιοδοσίας.

Ανεξάρτητα από οτιδήποτε αντίθετο στην παρούσα ενότητα, τίποτα στην παρούσα ενότητα δεν σας εμποδίζει να υποβάλετε αναφορά ή να υποβάλετε αξίωση, αίτηση ή χρέωση σε οποιαδήποτε αρμόδια κυβερνητική ή διοικητική υπηρεσία ή δικαστήριο ή να ζητήσετε χρηματική ικανοποίηση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, εάν και στον βαθμό που οι όροι της ισχύουσας νομοθεσίας σάς δίνουν το δικαίωμα να το πράξετε και αποκλείουν την αποκλειστική προσφυγή στη διαιτησία πριν από τη διαφορά. Επίσης, η παρούσα ενότητα δεν εμποδίζει τις ομοσπονδιακές, επαρχιακές ή τοπικές διοικητικές υπηρεσίες να εκδικάζουν αξιώσεις και να επιδικάζουν διορθωτικά μέτρα βάσει αυτών των αξιώσεων, εάν και στον βαθμό που οι όροι της ισχύουσας νομοθεσίας αποκλείουν την αποκλειστική προσφυγή στη διαιτησία πριν από τη διαφορά. Τίποτα στην παρούσα ενότητα δεν εμποδίζει ή δικαιολογεί ένα μέρος από το να πληροί τυχόν προηγούμενους όρους ή/και να εξαντλεί διοικητικά διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πριν από την υποβολή ειδοποίησης για αίτηση διαιτησίας. Οι διαφορές μεταξύ των μερών που ενδέχεται να μην υπόκεινται σε διαιτησία πριν από τη διαφορά, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρούνται από την κάλυψη στην παρούσα ενότητα.

h. ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, μπορείτε να επιλέξετε να επιδιώξετε την ικανοποίηση της αξίωσής σας στο δικαστήριο, εάν εξαιρεθείτε από την παρούσα ενότητα 9 εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που θα αποδεχθείτε για πρώτη φορά τη Συμφωνία Hue Secure μέσω της εφαρμογής μας. Μπορείτε να εξαιρεθείτε στο Canada Arbitration Opt-Out (onetrust.com) ή στέλνοντάς μας γραπτή ειδοποίηση με το όνομα, το επώνυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ενδεχομένως χρησιμοποιήσατε για να υποβάλετε πληροφορίες στην ιστοσελίδα ή/και στην εφαρμογή μας στη διεύθυνση:

Signify Canada Ltd.

Attn: Legal Department - Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out

281 Hillmount Rd

Markham, ON Canada L6C 2S3

i. Εάν εξαιρεθείτε από την παρούσα ενότητα ή εάν η παρούσα ενότητα 9 κριθεί ανεφάρμοστη ή εάν δεν ισχύει για στην περίπτωσή σας, τότε η παρούσα ενότητα 9 στο σύνολό της θα είναι άκυρη και, στην περίπτωση αυτή, διά του παρόντος αναγνωρίζετε αμετακλήτως την προσωπική και αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της επαρχίας του Οντάριο για την επίλυση οποιασδήποτε αγωγής ή δικαστικής διαδικασίας που επιτρέπεται βάσει της παρούσας ενότητας. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας ενότητας κριθεί παράνομο, άκυρο ή ανεφάρμοστο από οποιονδήποτε διαιτητή ή δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, η εν λόγω ενότητα στο σύνολό της δεν θα θεωρηθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, αλλά από την παρούσα ενότητα θα διαγραφεί μόνο εκείνο το τμήμα της παρούσας ενότητας που είναι παράνομο, άκυρο ή ανεφάρμοστο.

h. Εάν η κατοικία σας είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής:

• η ενότητα 9 των Όρων Χρήσης Hue σε σχέση με τη Συμφωνία Hue Secure αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου από τα εξής:

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

Η παρούσα ενότητα 9 θα εφαρμόζεται, εάν (i) η χώρα διαμονής ή εγκατάστασης σας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ή (ii) η χώρα διαμονής ή εγκατάστασής σας δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά καταθέσετε τυχόν αγωγή εναντίον μας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

a. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ HUE SECURE ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΪ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Ή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ (ΙΙ) ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Ή ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΡΚΩΝ Ή ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΜΕ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ. ΕΠΙΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΧΑΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΧΑΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ, ΔΙΑΦΩΝΙΑ Ή ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ (ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ, ΤΩΡΙΝΗ ΕΙΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ, ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΕΘΙΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΣΚΕΜΜΕΝΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ) ΜΕΤΑΞΥ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΩΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ HUE SECURE Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HUE SECURE ΘΑ ΕΠΙΛΥΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.

ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΣ Ή ΣΩΜΑ ΕΝΟΡΚΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ HUE SECURE ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΚΑΣΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ).

b. Για όλες τις διαφορές, η ικανοποίηση των οποίων επιδιώκεται είτε στο δικαστήριο είτε μέσω διαιτησίας, θα πρέπει πρώτα να μας δώσετε την ευκαιρία να επιλύσουμε την αξίωσή σας αποστέλλοντας γραπτή περιγραφή της αξίωσης στη διεύθυνση Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807, με ένα αντίγραφο προς το Νομικό Τμήμα της Signify στην ίδια διεύθυνση. Συμφωνούμε από κοινού ο καθένας να διαπραγματευτεί την αξίωση με καλή πίστη. Εάν δεν μπορέσουμε να επιλύσουμε από κοινού την αξίωση εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήψη της εν λόγω περιγραφής αξίωσης και εάν έχετε προσπαθήσει με καλή πίστη να επιλύσετε την αξίωση απευθείας μαζί μας στη διάρκεια του εν λόγω χρονικού διαστήματος, μπορείτε να επιδιώξετε την ικανοποίηση της αξίωσης μέσω διαιτησίας.

c. Τη διαιτησία θα διαχειρίζεται η Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας (American Arbitration Association) («ΑΑΑ») σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών και τις Συμπληρωματικές Διαδικασίες για Διαφορές που σχετίζονται με τους Καταναλωτές (οι «Κανόνες AAA») που θα ισχύουν τότε, εκτός εάν τροποποιούνται από την παρούσα ενότητα 9. (Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους Κανόνες AAA από τη ιστοσελίδα adr.org). Συγκεκριμένα, οι Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών προβλέπουν τα εξής:

• δυνατότητα κατάθεσης αγωγών στην AAA ηλεκτρονικά ( www.adr.org),

• οι διαιτητές θα πρέπει να είναι ουδέτεροι και κανένα μέρος δεν επιτρέπεται να επιλέξει διαιτητή μονομερώς,

• οι διαιτητές θα πρέπει να αποκαλύπτουν την ύπαρξη οποιασδήποτε μεροληψίας, συμφέροντος για το αποτέλεσμα της διαιτησίας ή σχέσης με οποιοδήποτε μέρος,

• τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν χρηματική ικανοποίηση στο δικαστήριο μικροδιαφορών για ορισμένες αξιώσεις, κατ' επιλογήν τους,

• το αρχικό τέλος καταχώρησης για τον καταναλωτή καθορίζεται κατ' ανώτατο όριο στα 200 $,

• ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την τοποθεσία ακρόασης και να συμμετάσχει ζωντανά, μέσω τηλεφώνου, τηλεδιάσκεψης ή με την υποβολή εγγράφων, για αξιώσεις κάτω από 25,000 $,

• ο διαιτητής έχει τη δυνατότητα να παραχωρήσει οποιαδήποτε διορθωτικά μέτρα θα ελάμβαναν ενδεχομένως τα μέρη στο δικαστήριο για την επίλυση της ατομικής αξίωσης του μέρους.

Η διαιτησία θα διεξαχθεί ενώπιον ενός μοναδικού ουδέτερου διαιτητή, ο οποίος θα βρίσκεται στην τοποθεσία ή κοντά σε αυτήν, όπου θα διεξαχθεί η διαιτησία. Η διαιτησία θα διεξαχθεί σε τοποθεσία που είναι εύλογα βολική για εσάς. Ο διαιτητής θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να επιλύει οποιαδήποτε διαφορά που σχετίζεται με τη διαιτησία ή/και την εκτελεστότητα αυτής της διάταξης διαιτησίας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αμφισβήτησης ασυνειδησίας ή οποιασδήποτε άλλης αμφισβήτησης ότι η διάταξη διαιτησίας ή η παρούσα Συμφωνία Hue Secure είναι άκυρη, ακυρώσιμη ή άλλως μη έγκυρη. Ο διαιτητής θα έχει την εξουσία να παραχωρεί οποιαδήποτε χρηματική ικανοποίηση είναι διαθέσιμη ενδεχομένως στο δικαστήριο βάσει νόμου ή δικαιοσύνης. Οποιαδήποτε απόφαση του διαιτητή θα είναι τελεσίδικη και δεσμευτική για κάθε μέρος και μπορεί να εγγραφεί ως απόφαση σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας.

d. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΑΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ. Συμφωνούμε από κοινού ότι θα είμαστε υπεύθυνοι για την πληρωμή του υπολοίπου οποιασδήποτε αρχικής χρέωσης για την αναγγελία της απαίτησης σύμφωνα με τους Κανόνες AAA το οποίο θα υπερβαίνει το ποσό των 200 $ για αξιώσεις ύψους 75.000 $ ή λιγότερο. Εάν επικρατήσετε στη διαιτησία, δικαιούστε ενδεχομένως να ζητήσετε την επιδίκαση δικηγορικών αμοιβών και εξόδων, στον βαθμό που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τους Κανόνες AAA. Εάν ο διαιτητής κρίνει ότι η αξίωσή σας ήταν επιπόλαιη ή ότι η αναγγελία της απαίτησης έγινε με σκοπό την παρενόχληση, συμφωνούμε ότι δεν θα επιδιώξουμε και ότι παραιτούμαστε διά του παρόντος από όλα τα δικαιώματα που έχουμε ενδεχομένως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τους Κανόνες AAA, για την ανάκτηση των δικηγορικών αμοιβών και εξόδων, εάν επικρατήσουμε στη διαιτησία.

e. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Τα μέρη συμφωνούν ότι αμφότερα παραιτούνται από το δικαίωμα προσφυγής σε ένορκη δίκη και ότι το καθένα μπορεί να εγείρει μεμονωμένως απαίτηση κατά του άλλου, και όχι ως ενάγων ή μέλος οποιασδήποτε υποτιθέμενης ομαδικής αγωγής. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ. ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ, ΜΑΖΙΚΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Το διαιτητικό δικαστήριο δεν μπορεί να συγκεντρώνει τις αξιώσεις περισσοτέρων του ενός ατόμου και δεν μπορεί με άλλον τρόπο να προεδρεύει σε οποιασδήποτε μορφής αντιπροσωπευτική ή συλλογική διαδικασία. Το διαιτητικό δικαστήριο δεν έχει εξουσία να εξετάσει την εκτελεστότητα αυτής της παραίτησης από συλλογική διαιτησία και οποιαδήποτε αμφισβήτηση της παραίτησης από συλλογική διαιτησία μπορεί να τεθεί μόνο σε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας διαιτησίας κριθεί ανεφάρμοστη, η ανεφάρμοστη διάταξη θα αφαιρεθεί και οι υπόλοιποι όροι της διαιτησίας θα εφαρμοστούν.

f. Το δικαίωμα στη διαιτησία βάσει της παρούσας Συμφωνίας Hue Secure προστατεύεται και οποιαδήποτε διαιτησία θα διέπεται επίσης από τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Διαιτησίας (9 U.S.C. §§ 1 κ.ε.). Αμφότερα τα μέρη συμφωνούν ότι η σχέση των μερών μεταξύ τους περιλαμβάνει διαπολιτειακό εμπόριο. Η απόφαση σχετικά με την αποζημίωση που εκδόθηκε με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κατατεθεί σε αρμόδιο δικαστήριο ή μπορεί να υποβληθεί αίτηση σε αυτό το δικαστήριο για δικαστική αποδοχή οποιασδήποτε απόφασης και εντολή αναγκαστικής εκτέλεσης, ανάλογα με την περίπτωση.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, κάθε μέρος διατηρεί το δικαίωμα εκδίκασης μιας διαφοράς σε δικαστήριο μικροδιαφορών, υπό τον όρο ότι η διαφορά εμπίπτει στα όρια δικαιοδοσίας του εν λόγω δικαστηρίου και άλλως πληροί τις προϋποθέσεις για το εν λόγω δικαστήριο, επιδιώκει εξατομικευμένη χρηματική ικανοποίηση, και εφόσον η αγωγή παραμένει στο εν λόγω δικαστήριο και δεν έχει ακυρωθεί ή δεν έχει ασκηθεί έφεση σε δικαστήριο γενικής δικαιοδοσίας.

έκδοση Σεπτεμβρίου 2025 - ισχύει από την Εφαρμογή 5