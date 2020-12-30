Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους επισκέπτες της διαδικτυακής μας τοποθεσίας όσο το δυνατόν πιο σχετικές πληροφορίες. Επομένως, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προσαρμόσουμε την τοποθεσία μας όσο το δυνατόν περισσότερο σε κάθε επισκέπτη. Αυτό το επιτυγχάνουμε όχι μόνο μέσω του περιεχομένου της διαδικτυακής μας τοποθεσίας, αλλά και μέσω των διαφημίσεων που προβάλλονται.
Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση αυτών των προσαρμογών, προσπαθούμε να αντλήσουμε μια εικόνα των πιθανών ενδιαφερόντων σας βάσει των διαδικτυακών τοποθεσιών της Signify που επισκέπτεστε, προκειμένου να αναπτύξουμε ένα τμηματικό προφίλ. Βάσει αυτών των ενδιαφερόντων, προσαρμόζουμε στη συνέχεια το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις στη διαδικτυακή μας τοποθεσία για διάφορες ομάδες πελατών. Για παράδειγμα, βάσει της συμπεριφοράς περιήγησής σας, έχετε παρόμοια ενδιαφέροντα με "άντρες μεταξύ 30 και 45 ετών, παντρεμένους με παιδιά που ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο". Φυσικά, σε αυτήν την ομάδα θα προβάλλονται διαφορετικές διαφημίσεις σε σχέση με την κατηγορία "γυναίκες μεταξύ 20 και 30 ετών, ανύπαντρες που ενδιαφέρονται για ταξίδια".
Τρίτα μέρη που ορίζουν cookies μέσω της διαδικτυακής μας τοποθεσίας μπορεί, επίσης, να προσπαθούν να εντοπίσουν τα ενδιαφέροντά σας με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτήν την περίπτωση, οι πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα επίσκεψή σας στη διαδικτυακή τοποθεσία μπορεί να συνδυάζονται με πληροφορίες από προηγούμενες επισκέψεις σε διαδικτυακές τοποθεσίες άλλων εταιρειών εκτός από εμάς.
Ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους cookies,, έχετε υπόψη ότι θα εμφανίζονται διαφημίσεις στην τοποθεσία μας. Ωστόσο, αυτές οι διαφημίσεις δεν θα προσαρμόζονται στα ενδιαφέροντά σας.
Αυτά τα cookies καθιστούν δυνατή:
- την καταγραφή των επισκέψεών σας από τις διαδικτυακές τοποθεσίες και, ως εκ τούτου, την αξιολόγηση των ενδιαφερόντων σας
- την εκτέλεση ενός ελέγχου για να διαπιστωθεί αν έχετε κάνει κλικ σε μια διαφήμιση
- τη μεταβίβαση πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά περιήγησής σας σε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες
- τη χρήση υπηρεσιών τρίτων για την εμφάνιση διαφημίσεων
- την προβολή πιο ενδιαφερουσών διαφημίσεων βάσει της από μέρους σας χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης