Con Philips Hue, no solo disfrutarás de funciones inteligentes, sino de una configuración de hogar inteligente que funciona a la perfección.
Todo lo que Philips Hue puede hacer
Tu hogar, más inteligente que nunca
Control automático de la luz. Personalización sencilla. Accesorios inteligentes. No importa cómo las utilices, estas funciones te simplifican la vida.
Controla las luces desde cualquier lugar
Consigue un acceso completo a tu sistema de iluminación inteligente y un control seguro de tus luces desde cualquier lugar del mundo: todo lo que necesitas es una conexión a Internet.
Control avanzado de la iluminación
Enciende y apaga las luces automáticamente, con la configuración que quieras. Despiértate de forma más natural y duérmete más fácilmente con la luz. Philips Hue controla tus luces para que no tengas que hacerlo tú.
Conecta accesorios inalámbricos
Agrega y personaliza interruptores de reguladores de intensidad, sensores de movimiento, el exclusivo interruptor de dial Tap, botones inteligentes y mucho más. Personalízalos según tu configuración (¡y tu estilo de vida!) para tener un control totalmente personalizado de tu sistema.
Conecta tu asistente para el hogar inteligente favorito
Empareja tu instalación con un asistente para el hogar inteligente y controla tus luces con comandos de voz. Basta con decir la palabra para activar las luces por voz.
Amplía tu colección
La iluminación inteligente no es solo para el interior de tu casa, ¡también puedes ponerla en el exterior! Amplía tu colección Philips Hue con focos de exterior, lámparas de pared, tiras de luz y mucho más.
Un sistema intuitivo y una tecnología segura
Un Bridge mantiene tu sistema actualizado con funciones intuitivas y la tecnología más avanzada, permite que tus productos funcionen juntos a la perfección y mucho más. Descubre todo lo que puede hacer (y cómo lo hace).
Actualizaciones automáticas
El Bridge se actualiza automáticamente, y también actualiza automáticamente tus productos Philips Hue. Esto significa que siempre dispondrás de lo último en seguridad, funciones inteligentes y mucho más.
Tecnología confiable
Los productos Philips Hue tienen un chip Zigbee que les permite trabajar juntos con tiempos de respuesta instantáneos y una conexión ultraestable. Tu sistema utiliza estos chips para crear una red en malla, ampliando el alcance con cada luz que agregas.
Ausencia de retardo en la conexión wifi
Tu sistema de iluminación inteligente utiliza una conexión Zigbee, lo que significa que tu conexión a Internet no se verá afectada por el control de tus luces.
Todas las configuraciones en un solo lugar
¿Quieres cambiar de proveedor de Internet o de router? Dado que la configuración se almacena en el Bridge, todo lo que tienes que hacer es conectarlo al nuevo router, ¡sin necesidad de volver a configurar las luces!
Configuración y control sencillos
La tecnología de Bridge es avanzada, pero su instalación es sencilla. Funciona en cualquier casa que tenga un router, y todo lo que necesitas hacer es conectarlo para empezar. ¿Y lo que es mejor? Solo tienes que configurarlo una vez. No verás el Bridge ni te preocuparás por él, pero te ofrece un control total.
Las casas más inteligentes trabajan juntas
Philips Hue funciona con innumerables dispositivos para el hogar inteligente, plataformas y asistentes para contribuir a simplificarte la vida.
Aprovecha al máximo la iluminación inteligente
Iluminación de ambiente
Establece el ambiente con una luz inteligente de colores que se adapte a cómo te sientes.
Iluminación envolvente
Sincroniza tus luces con tus programas de TV, películas, juegos y música.
Consigue todo con Philips Hue Bridge
El conjunto completo de funciones de iluminación inteligente está al alcance de su mano. Instalar Hue Bridge toma solo pocos minutos y mejora la forma en que vive Philips Hue.
*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.