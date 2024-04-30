Asistencia

Philips Hue y el Asistente de Google

Crea un hogar inteligente que responda a todas tus órdenes: solo tienes que decirlo.

Asistente de Google más inteligente y brillante

Saca el máximo partido a tu hogar inteligente

Ya sea para encender las luces o relajarte para dormir bien, Philips Hue y Asistente de Google se unen para ayudarte a que tu hogar inteligente trabaje para ti.

Un hombre en un sofá viendo la televisión con iluminación envolvente y un altavoz inteligente en la mesa auxiliar junto a él

Controla las luces con tu voz

Utiliza el Asistente de Google para controlar tus luces Philips Hue -o incluso tu caja de sincronización Hue- con tu voz.

Ver comandos de voz
Duerme más tranquilo, despierta naturalmente

Utiliza los comandos para despertar y dormir de forma placentera para automatizar las luces de tu habitación. Regula suavemente las luces a la hora de acostarte u obtén un amanecer personal que te despertará de forma natural.

 

Hombre y mujer entrando en una casa con un altavoz inteligente

Elige cómo configurar tu sistema

Descubre todas las posibilidades de la iluminación inteligente con Bridge. ¿No hay espacio para un Bridge? Obtén hasta 10 luces en una habitación con Bluetooth.

Vea cómo funciona
Configurar Philips Hue y Asistente de Google

Cómo

Sigue estas instrucciones paso a paso para configurar Philips Hue en la app de Google Home.

Leer la guía
Google Nest

Obtén Google Nest

Visita Google Store para encontrar bocinas y pantallas compatibles con el Asistente de Google, como Google Nest Mini, Google Nest Hub y Google Nest Hub Max.

Ir a Google Store