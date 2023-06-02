Para experimentar la magia de Philips Hue, sigue esta sencilla guía. No es necesario volver a cablear tu casa ni que un electricista lo ponga en marcha.
Sigue estos 4 sencillos pasos
Paso 1
Obtén un producto Hue
Disponible en muchos tipos de enchufes y rangos de efectos de luz diferentes. Desde blancos regulables hasta blancos y colores ajustables.
Paso 2
Enciende la fuente de luz
Si tienes un kit de inicio, atornilla los focos en los casquillos existentes y enciende los interruptores de la pared. Para otras luces Philips Hue, solo tienes que enchufarlas y encenderlas. Simple.
Paso 3
Conecta el Hue Bridge
Enchufa el Hue Bridge y se encenderá automáticamente. Conéctalo a tu enrutador Wi-Fi usando el cable de red proporcionado. Espera a que se enciendan las tres luces y estarás listo para comenzar.
Paso 4
Descarga la Philips Hue App
Dirígete a la App Store o a la Google Play Store y descarga la aplicación. Asegúrate de que tu teléfono esté conectado a la misma red Wi-Fi que el Hue Bridge. ¡Busca tus luces Hue en la aplicación y disfrútalas!
Consejos útiles para empezar
Consejo de control
No olvides el interruptor de pared
Asegúrate de que los interruptores se mantengan encendidos para mantener la conexión con las luces Philips Hue. También puedes colocar el Hue Dimmer switch junto al interruptor existente o sobre este, de modo que nunca apagues la alimentación.
Consejo relacionado con las habitaciones
Empieza en la sala o en la habitación
Familiarízate con las posibilidades de Philips Hue. Al empezar te recomendamos que elijas la zona que más te atraiga, por ejemplo, la sala o la habitación. Siempre puedes expandir el sistema a otras habitaciones y disfrutarlo aún más.
Conoce a la familia
Ya sea para la sala, el baño o el patio trasero, Philips Hue tiene la luz perfecta.
Estamos aquí para ayudarte
¿Tienes alguna pregunta o requieres asistencia? Estamos aquí para ayudarte, desde nuestra sección de preguntas frecuentes y videos informativos hasta nuestra asistencia telefónica o por correo electrónico.
*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.