Es el primero de su tipo: una profunda integración de música e iluminación que permite que la vista y el sonido se entrelacen. Vincula tus cuentas de Philips Hue y Spotify para que tus luces reaccionen a cualquier canción.
Philips Hue + Spotify
Mira tu música cobrar vida
Ya sea que se esté relajando con la música ambiental o canalizando su estrella de rock interior, tu música se convierte en una experiencia que escucha, mira y siente.
Configura Philips Hue + Spotify
Solo necesitas algunas cosas para usar Philips Hue + Spotify: un Hue Bridge, luces compatibles con colores y cualquier dispositivo de audio.
Crea tu espacio
Necesitarás luces con capacidad de color agrupadas en un área de Entretenimiento en la Philips Hue app. ¿Aún no tienes un área de Entretenimiento? Puedes configurarlo cuando vincules tus cuentas.
Vincula tus cuentas
Abre la pestaña Sincronizar en la Philips Hue app y sigue las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en las cuentas de Philips Hue y Spotify.
Mira los sonidos
Toca Iniciar sincronización en la pestaña Sincronización y comienza a escuchar una canción o una lista de reproducción en cualquier dispositivo que donde hayas iniciado sesión en tu cuenta de Spotify: un teléfono, una tableta o incluso tu computadora.
Una sinfonía de luz y sonido
La iluminación inteligente de Philips Hue y la música de Spotify están en perfecta armonía. Aprovecha al máximo tu música y cambia la forma como la experimentas.
Integración profunda
Philips Hue genera guiones de luz para reflejar el ritmo de la música y, con Spotify, el algoritmo es aún más avanzado. Los guiones ligeros se ajustan perfectamente a cada canción, coincidiendo con el género, el estado de ánimo y la métrica.
Personaliza la forma como sincronizas
Afina tu experiencia ajustando la intensidad, el brillo e incluso la paleta de colores de las luces. Tu música es personal, por lo que tus luces también deberían serlo.
Usa cualquier dispositivo de audio
Ningún sistema de sonido es muy pequeño para Philips Hue + Spotify. Úsalo con un sistema de sonido envolvente completo o relájate con los audífonos conectados a tu teléfono.
Obtén Spotify
Philips Hue + Spotify funciona con cuentas de Spotify gratuitas o de pago. Crea una cuenta de Spotify, descarga la aplicación para tu teléfono o computadora y comienza a disfrutar la enorme biblioteca de canciones y listas de reproducción.
Se requieren luces de color y Hue Bridge
Para ver cómo las luces reaccionan a la música, necesitas luces inteligentes Philips Hue compatibles con color y un Hue Bridge.
Preguntas y respuestas
¿La integración con Philips Hue + Spotify funciona con todos los productos Philips Hue?
¿La integración con Philips Hue + Spotify funciona con todos los productos Philips Hue?
¿Cuál es la diferencia entre Philips Hue + Spotify y el modo Música de la Philips Hue Play HDMI sync box?
¿Cuál es la diferencia entre Philips Hue + Spotify y el modo Música de la Philips Hue Play HDMI sync box?
¿Cuál es la diferencia entre la integración de Philips Hue + Spotify y las aplicaciones de terceros?
¿Cuál es la diferencia entre la integración de Philips Hue + Spotify y las aplicaciones de terceros?
¿Qué tipos de cuentas de Spotify son compatibles con Philips Hue + Spotify?
¿Qué tipos de cuentas de Spotify son compatibles con Philips Hue + Spotify?
¿Puedo usar Philips Hue + Spotify sin una cuenta de Spotify?
¿Puedo usar Philips Hue + Spotify sin una cuenta de Spotify?
¿Los usuarios necesitan una cuenta Spotify Premium para conectar Philips Hue con Spotify en la Philips Hue app?
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¿Cómo puedo conectar Philips Hue con Spotify?
¿Cómo puedo conectar Philips Hue con Spotify?
¿Puedo usar asistentes de voz para controlar Philips Hue + Spotify?
¿Puedo usar asistentes de voz para controlar Philips Hue + Spotify?
¿Qué versión de la Hue app necesito para usar Philips Hue + Spotify?
¿Qué versión de la Hue app necesito para usar Philips Hue + Spotify?
Obtener asistencia
Siempre estamos dispuestos a ayudar. Si necesitas más ayuda para emparejar Philips Hue y Spotify, consulta más preguntas y respuestas o ponte en contacto con nosotros.