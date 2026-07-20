Mejora cada ambiente, cada momento… dentro y fuera de tu hogar.
Qué puede hacer el sistema de iluminación residencial inteligente Philips Hue
Con las luces inteligentes Philips Hue, Bridge y la Philips Hue app, tienes un sistema de iluminación inteligente que va mucho más allá de encender y apagar las luces.
Qué hace
Automatiza la luces, agrega accesorios inteligentes, sincroniza las luces con la pantalla: Philips Hue está repleto de funciones para que la iluminación inteligente resulte extraordinaria.
Cómo funciona
¿Qué es un Bridge y por qué lo necesitas? Revisa cómo funciona Philips Hue y lo fácil que es empezar.
…y lo que puedes hacer con Philips Hue
Desde simplemente establecer el ambiente hasta crear experiencias envolventes cuando ves televisión, juegas o escuchas música, Philips Hue te ofrece más ventajas de las que creías posibles.
Funciona con Philips Hue
Philips Hue es compatible con innumerables dispositivos, plataformas y asistentes para el hogar inteligente que permiten simplificarte la vida.