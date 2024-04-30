Esto no es solo seguridad inteligente para el hogar: es una seguridad brillante para el hogar. Las cámaras, los sensores de contacto y las luces trabajan juntos para ayudar a mantener su hogar seguro.
Seguridad para el hogar inteligente
Cámaras de seguridad
Vigila tu hogar en todo momento. Con una transmisión en vivo HD nítida y clara de 1080p, visión nocturna y un altavoz para conversación bidireccional y alarmas sonoras, estas cámaras son tus ojos y oídos cuando no estás allí.
Sensores de contacto
Tranquilidad suprema. Cuando están armados, los sensores de contacto le envían una alerta (e incluso activan luces) tan pronto como alguien abre una ventana, puerta, gabinete o caja fuerte. Se requiere el puente Philips Hue.
Planes
Obtenga más funciones de seguridad, como zonas inteligentes de detección de movimiento y acceso a hasta 60 días de historial de video, con un plan. Elige entre Básico o Plus, según tus necesidades.
Control de la aplicación
Alertas enviadas directamente a su teléfono. Activa alarmas luminosas o sonoras con un toque. Con la aplicación Philips Hue, tienes la seguridad doméstica inteligente en la palma de tu mano.
Obtenga cifrado de extremo a extremo
Comience con seguridad inteligente
Obtenga todo lo que necesita para configurar un sistema de seguridad inteligente para el hogar con un kit inicial. Podrás disfrutar de las mejores funciones al mejor precio, además de tranquilidad inmediata para tu hogar y tu billetera.
Personaliza la seguridad de tu hogar inteligente
Hue
Bridge Hue
Preguntas y respuestas
¿Qué tipos de cámaras de seguridad hay disponibles?
¿Qué necesito para empezar a utilizar las funciones de seguridad de Philips Hue?
¿Qué productos Philips Hue funcionan con una configuración de seguridad?
¿Puedo agregar dispositivos Secure a mi sistema Philips Hue controlado por Bluetooth?
¿Existe una versión de prueba gratuita de las funciones pagas del plan de seguridad?
¿No encuentras una respuesta?
