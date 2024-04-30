Asistencia

Esto no es solo seguridad inteligente para el hogar: es una seguridad brillante para el hogar. Las cámaras, los sensores de contacto y las luces trabajan juntos para ayudar a mantener su hogar seguro. 

Cámaras de seguridad

Vigila tu hogar en todo momento. Con una transmisión en vivo HD nítida y clara de 1080p, visión nocturna y un altavoz para conversación bidireccional y alarmas sonoras, estas cámaras son tus ojos y oídos cuando no estás allí.

Sensores de contacto

Tranquilidad suprema. Cuando están armados, los sensores de contacto le envían una alerta (e incluso activan luces) tan pronto como alguien abre una ventana, puerta, gabinete o caja fuerte. Se requiere el puente Philips Hue.

Planes

Obtenga más funciones de seguridad, como zonas inteligentes de detección de movimiento y acceso a hasta 60 días de historial de video, con un plan. Elige entre Básico o Plus, según tus necesidades.
Control de la aplicación

Alertas enviadas directamente a su teléfono. Activa alarmas luminosas o sonoras con un toque. Con la aplicación Philips Hue, tienes la seguridad doméstica inteligente en la palma de tu mano.
Cifrado de extremo a extremo del sistema de seguridad para el hogar inteligente Philips Hue

Obtenga cifrado de extremo a extremo

Tu privacidad es nuestra prioridad. De forma predeterminada, todas las cámaras de seguridad Philips Hue utilizan cifrado de extremo a extremo (E2EE). Todos los videos, audios e instantáneas se cifran con una frase de contraseña que solo tú tienes.

Productos de seguridad para el hogar inteligente Philips Hue

Comience con seguridad inteligente

Obtenga todo lo que necesita para configurar un sistema de seguridad inteligente para el hogar con un kit inicial. Podrás disfrutar de las mejores funciones al mejor precio, además de tranquilidad inmediata para tu hogar y tu billetera.

Personaliza la seguridad de tu hogar inteligente

