Usa Alexa para controlar las luces con tu voz y crear automatizaciones personalizadas con todos los dispositivos inteligentes que tienes en casa.
Lo que necesitas tener
Asegúrate de tener todo lo que necesitas para conectar Philips Hue a Alexa.
Luces Philips Hue
Todas las luces Philips Hue se pueden conectar y controlar con Amazon Alexa.
Dispositivo compatible con Alexa
No importa si es para una pantalla o un altavoz, necesitas un dispositivo inteligente que funcione con Alexa.
Aplicación de Alexa
Asegúrate de haber descargado la aplicación Alexa en el dispositivo móvil.
Hue Bridge (para activar todas las funciones)
Si bien puedes conectar Philips Hue a Alexa mediante Bluetooth, Hue Bridge habilita aún más funciones.
Lo que tienes que hacer
Hay dos formas de conectar las luces Hue a Alexa, según si deseas conectarte mediante Hue Bridge o Bluetooth. Si te conectas con Hue Bridge, te conectarás automáticamente a través de Matter.
Configurar con Bridge
- Abre la aplicación de Amazon Alexa.
- En la pestaña Más, toca Skills y Juegos.
- Toca el ícono de búsqueda en la esquina superior derecha.
- Escribe “Philips Hue” en la barra de búsqueda. Toca Hue Skill.
- Toca Habilitar para usarlo.
- Serás redirigido a la página de tu cuenta de Philips Hue. Inicia sesión en tu cuenta.
- Selecciona el Hue Bridge que deseas vincular y toca Siguiente.
- Toca Aceptar y continúa.
- Toca Cerrar.
Configurar Philips Hue con Bluetooth
- Enciende las luces inteligentes Philips Hue. Si Alexa o la aplicación Alexa dice “Se encontró luz nueva”, el dispositivo está listo para usar.
- Si el dispositivo Echo no detecta la luz, di “Alexa, descubre dispositivos”. Cuando se descubre la luz, di “Alexa, enciende la primera luz”.
Solo di “Alexa…”
Cuando hayas conectado Philips Hue a Alexa, prueba estos comandos de voz destacados.
“Enciende las luces”.
“Apaga las luces del dormitorio”.
“Enciende la lámpara de lectura”.
“Cambia la sala de estar a color púrpura”.
“Establece una aurora ártica en la cocina”.
“Atenúa las luces al 30 %”.
Preguntas y respuestas
¿Es compatible Philips Hue con Amazon Alexa?
¿Es compatible Philips Hue con Amazon Alexa?
¿Qué dispositivos Amazon Alexa puedo usar para controlar las luces Philips Hue?
¿Qué dispositivos Amazon Alexa puedo usar para controlar las luces Philips Hue?
¿Por qué mi luz Philips Hue no aparece en la aplicación Amazon Alexa?
¿Por qué mi luz Philips Hue no aparece en la aplicación Amazon Alexa?
Recibe asistencia
Siempre será un placer ayudarte. Si necesitas más ayuda para vincular Philips Hue y Amazon Alexa, consulta las preguntas y respuestas o comunícate con nosotros.