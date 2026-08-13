Cuando emparejas Philips Hue con Apple Home, puedes usar Siri para controlar tus luces con tu voz.
¿Qué comandos de voz de Siri necesitas?
Los 10 comandos principales de Siri para Philips Hue
- Enciende las luces.
- Apaga las luces.
- Apaga las luces de abajo.
- Enciende completamente las luces de la sala.
- Ajusta el brillo de la planta baja al 50 %.
- ¿Qué luces están encendidas en la sala?
- Haz que las luces de la habitación sean azules.
- Buenos días.
- Buenas noches.
- Enciende Leer en la sala.
Comandos básicos de Siri
- Encuentra todas mis luces Hue.
- Enciende la luz del escritorio.
- ¿Están las luces encendidas abajo?
- Haz que mi sala sea más luminosa.
Comandos de colores de Siri
- Ajusta la luz de la sala en color azul.
- Ajusta las luces de la sala familiar en color dorado.
- Haz que mis luces sean de color verde lima.
- Ajusta las luces de la sala familiar en color morado.
- Haz que la lámpara de mesa al lado de mi cama sea de color rosa.
- Ajusta las luces de la cocina en color naranja.
Las luces inteligentes Philips Hue ofrecen 16 millones de colores, así que sé creativo con los colores que le pidas a Siri que establezca. Elige colores más oscuros como carmesí, rosa salmón, turquesa, cian, azul cielo, magenta, cartujo o lavanda para personalizar realmente su hogar.
Comandos de escena y combinaciones de luz
- Ajusta las luces de la cocina a Energía.
- Enciende Ocean Dawn en la sala.
- Ajusta Savanna Sunset en el estudio.
- Enciende la escena Autumn Gold en el estudio.
- Ajusta la escena Blue Lagoon en la habitación principal.
Más allá de un color, puedes usar comandos de voz para establecer combinaciones de luz, elaboradas a mano por diseñadores de iluminación para ofrecer la mejor luz para tus actividades diarias, o escenas, que ofrecen una combinación de colores. Antes de poder usar estos comandos, deberás guardar las escenas que deseas usar en HomeKit.
Comandos de Hue sync box
- Enciende Hue sync box.
- Apaga Hue sync box.
- Ajusta Hue sync box en iniciar.
- Ajusta Hue sync box en detener.
- Ajusta Hue sync box en PlayStation 4.
- Ajusta la intensidad de Hue sync box en sutil.
- Ajusta Hue sync box en moderado.
- Configura Hue sync box en intensidad alta.
- Configura Hue sync box en intensidad alta.
- Configura sync box para juego/video/música.