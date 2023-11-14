Philips Hue y Matter

Qué necesitas

¿Ya tienes un Philips Hue Bridge? ¡Entonces ya está todo listo! Obtendrás la actualización de software que habilita Matter automáticamente, por lo que no necesitas nada adicional.

Todos los productos Philips Hue, incluidos los nuevos y los existentes, funcionarán con Matter si se conectan a través de Philips Hue Bridge.²