Desbloquea el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente con Hue Bridge

Hue Bridge desbloquea las funciones que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera del hogar, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Agrega un Hue Bridge a la configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar la tecnología que es segura y confiable y más. Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente como nunca antes habías visto.