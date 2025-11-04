Globo G93 - Lámpara inteligente E27
Logra la iluminación que deseas con una ampolleta globo LED con un diseño de filamento en espiral. Con un estilo vintage, pero tecnología moderna, las ampolletas Filament pueden hacer lo mismo que cualquier otra ampolleta inteligente, incluso atenuar y aumentar el brillo.
Productos destacados
- Filamento White
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz vintage de tonalidad blanca suave
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Control mediante aplicación o voz*
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
150x4