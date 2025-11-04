Asistencia
Round filament smart bulb with clear glass, spiral LED filament, black matte base, and visible screw fitting. hue text on base.

Globo G93 - Lámpara inteligente E27

Logra la iluminación que deseas con una ampolleta globo LED con un diseño de filamento en espiral. Con un estilo vintage, pero tecnología moderna, las ampolletas Filament pueden hacer lo mismo que cualquier otra ampolleta inteligente, incluso atenuar y aumentar el brillo.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • Filamento White
  • Bluetooth habilitado
  • Hue Bridge habilitado
  • Luz vintage de tonalidad blanca suave
  • Control instantáneo mediante Bluetooth
  • Control mediante aplicación o voz*
  • Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Dimensiones del producto

  • Dimensiones (Alt x An x Prf)

    150x4

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del empaque

Información del empaque

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

La luz

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro