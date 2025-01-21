*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.
ST64 Edison - Foco inteligente E27
Con diseño alargado y un estilo vintage, esta lámpara LED Edison con un diseño de filamento espiral y compatible con Bluetooth, puede llamar la atención en cualquier habitación. Con un estilo vintage, pero tecnología moderna, las lámparas de filamento pueden hacer lo mismo que cualquier lámpara inteligente, incluso atenuar y aumentar el brillo.
Productos destacados
- Filamento White
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz vintage de tonalidad blanca suave
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Control mediante aplicación o voz*
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
El diseño vintage cumple con las capacidades modernas.
Capture el look popular de los focos Edison, que cuentan con una bobina interior que resplandece de manera distintiva y globo transparente con focos de filamentos inteligentes. Estos focos inteligentes LED estilo retro combinan el look y la sensación del diseño vintage simple con la alimentación de la iluminación inteligente Philips Hue.
Controla hasta 10 luces con la aplicación de Bluetooth
Con la aplicación de Bluetooth de Hue, puedes controlar tus luces inteligentes Hue en una sola habitación en tu hogar.Agrega hasta 10 luces inteligentes y contrólalas con un botón desde tu teléfono móvil.
Controla las luces con tu voz*
Philips Hue funciona con Amazon Alexa y con el Asistente de Google cuando está conectado a un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Los comandos de voz simples te permiten controlar varias luces en una habitación o una sola lámpara.
Configura el ambiente indicado con la luz blanca suave
Estas lámparas y luminárias empotrables Hue usan luz blanca suave y permiten una regulación de luces diurnas brillantes a luces nocturnas de baja intensidad, por lo que puedes aportar a tu hogar el nivel indicado de luz cálida cuando lo necesites.
Desbloquea el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente con Hue Bridge
Hue Bridge desbloquea las funciones que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera del hogar, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Agrega un Hue Bridge a la configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar la tecnología que es segura y confiable y más. Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente como nunca antes habías visto.
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
60x135