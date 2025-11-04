ST64 Edison - Foco inteligente E27
Con un diseño alargado y un estilo vintage, esta ampolleta LED Edison con un diseño de filamento espiral y compatible con Bluetooth, puede llamar la atención en cualquier habitación. Con un estilo vintage, pero tecnología moderna, las ampolletas Filament pueden hacer lo mismo que cualquier otra ampolleta inteligente, incluso atenuar y aumentar el brillo.
Productos destacados
- Filamento White
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz vintage de tonalidad blanca suave
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Control mediante aplicación o voz*
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
133x60x60