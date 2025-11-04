Asistencia
Filament LED ST64 bulb with clear glass, visible spiral filament, black base, screw fitting, and matte finish on the base.

ST64 Edison - Foco inteligente E27

Con un diseño alargado y un estilo vintage, esta ampolleta LED Edison con un diseño de filamento espiral y compatible con Bluetooth, puede llamar la atención en cualquier habitación. Con un estilo vintage, pero tecnología moderna, las ampolletas Filament pueden hacer lo mismo que cualquier otra ampolleta inteligente, incluso atenuar y aumentar el brillo.

  • Filamento White
  • Bluetooth habilitado
  • Hue Bridge habilitado
  • Luz vintage de tonalidad blanca suave
  • Control instantáneo mediante Bluetooth
  • Control mediante aplicación o voz*
  • Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Especificaciones

Dimensiones del producto

  • Dimensiones (Alt x An x Prf)

    133x60x60

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del empaque

Información del empaque

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

La luz

Contenido de la caja

Compatibilidades

