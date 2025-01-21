Primer plano del frente de Hue Bridge Pro

Bridge Pro

La nueva generación del centro inteligente de Hue. Alimentado por un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones impulsadas por IA, por lo que es más rápido y fuerte que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.

Productos destacados

  • Admite más de 150 luces, más de 50 accesorios
  • Usa las luces como sensores de movimiento con MotionAware™
  • Desbloquea la iluminación envolvente de Hue Sync y la integración de seguridad
  • Compatible con Apple Home, Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings
  • Cifrado avanzado con Zigbee Trust Center
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Seguridad Zigbee

Seguridad Zigbee

Tu privacidad es nuestra prioridad. Zigbee y Philips Hue evitan el acceso no autorizado a tu ecosistema smart light.

Control de toda la casa desde cualquier lugar

Control de toda la casa desde cualquier lugar

El Bridge y el Bridge Pro te dan acceso a tu sistema de hogar inteligente desde cualquier lugar con la app Hue. Controla tus luces, recibe notificaciones de seguridad o simplemente configura tu sistema para que funcione según un horario con automatizaciones.

Hue MotionAware™

Hue MotionAware™

Esta nueva y emocionante función exclusiva de Bridge Pro hace que tu sistema de iluminación responda intuitivamente a tus movimientos por la casa. Utilizando al menos 3 luces en la misma habitación, puedes crear una zona de movimiento que detecte tu presencia y active las luces que le asignes. ¡No es necesario un sensor de movimiento por separado!

Más capacidad, procesador más rápido

Comparado con Bridge, Bridge Pro aporta 3 veces más capacidad, compatibilidad con más de 150 luces, más de 50 accesorios, 500 escenas, además de tiempos de respuesta 5 veces más rápidos con su nuevo Hue Chip Pro.   

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Negro

  • Material

    sintético

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Dimensiones y peso del empaque

Información del empaque

Energía

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

El Bridge Hue

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro