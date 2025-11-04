Dimmer Switch
Controla y regula tus luces con un interruptor de regulación Hue. Como interruptor de pared y control remoto, este interruptor inteligente se fija fácilmente a las paredes con el adhesivo que viene incluido y se puede sacar de la base magnética para usarlo como control remoto.
Productos destacados
- Hue Bridge habilitado
- Instalación inalámbrica
- Funciona con baterías
- Fácil acceso a combinaciones de luz
- Úsalo como control remoto
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Material
sintético