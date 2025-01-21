Smart plug Hue
Este pequeño y discreto accesorio te permite convertir cualquier luz –incluso aquella en la que no puedes colocar un foco Hue– en una luz inteligente para que puedas controlarla desde la app Hue o por voz. Usa Bluetooth para controlar la luz instantánea o conecta el Hue Bridge para acceder a más funciones.
Productos destacados
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Agrega cualquier luz al sistema Hue
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Control mediante aplicación o voz*
- Agrega el Hue Bridge para desbloquear más funciones
Diseño compacto discreto
El enchufe inteligente de Philips Hue se ha diseñado para fundirse con el ambiente. Pequeño, blanco y con un diseño sutil, el enchufe inteligente le permite incorporar cualquier luz a su sistema Hue sin complicaciones ni cables adicionales.
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color principal del producto
Hue White
Material principal del producto
sintético
Habitaciones principales
Habitación
Habitación infantil
Comedor
Pasillo
Oficina en casa
Cocina
Sala