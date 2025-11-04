Asistencia
Primer plano del frente de Hue White A60 - Lámpara inteligente E27 - 800

A60 - Lámpara inteligente E27 - 800

Obtén una luz suave, cómoda y agradable en tu hogar con esta ampolleta inteligente completamente regulable. Contrólala al instante por Bluetooth en una habitación o conéctala al Bridge Hue para desbloquear toda la variedad de funciones de iluminación inteligente.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White
  • Bluetooth habilitado
  • Hue Bridge habilitado
  • Hasta 806 lúmenes*
  • Luz blanca suave
  • Control instantáneo mediante Bluetooth
  • Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Dimensiones del producto

  • Dimensiones (Alt x An x Prf)

    61x110

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del empaque

Información del empaque

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

La luz

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro