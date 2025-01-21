A67 - Lámpara inteligente E27 - 1600
Lleva las ventajas de los luz natural diurna a tu hogar con nuestro foco más inteligente a la fecha, rediseñado para consumir un 40% menos de energía y equipado con luz blanca de espectro completo, fácilmente ajustable a cualquier tono entre la acogedora luz de las velas y el energizante luz blanca nítida. Después personaliza tu luz aún más con la atenuación ultrabaja, desde el brillo máximo hasta el 0,2%.
Productos destacados
- Hasta 1600 lúmenes
- Luz de espectro completo (1000-20,000 K)
- Regulable al 0.2 % de brillo
- Control mediante la aplicación o por voz
- Fácil de instalar y usar
Controla hasta 10 luces con la aplicación de Bluetooth
Con la aplicación de Bluetooth de Hue, puedes controlar tus luces inteligentes Hue en una sola habitación en tu hogar.Agrega hasta 10 luces inteligentes y contrólalas con un botón desde tu teléfono móvil.
Controla las luces con tu voz*
Philips Hue funciona con Amazon Alexa y con el Asistente de Google cuando está conectado a un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Los comandos de voz simples te permiten controlar varias luces en una habitación o una sola lámpara.
Configura el ambiente indicado con la luz blanca de cálida a fría
Estas lámparas y luminárias empotrables ofrecen distintos tonos de luz blanca de cálida a fría. Con una regulación completa de luces nocturnas de brillante a baja intensidad, puedes personalizar tus luces con el tono ideal y el brillo de luz acorde a tus necesidades diarias.
Desbloquea el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente con Hue Bridge
Hue Bridge desbloquea las funciones que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera del hogar, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Agrega un Hue Bridge a la configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar la tecnología que es segura y confiable y más. Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente como nunca antes habías visto.
Especificaciones
Duración
Duración
Cantidad de ciclos del interruptor
50.000
Vida útil nominal
25.000