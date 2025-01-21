Lleva las ventajas de los luz natural diurna a tu hogar con nuestro foco más inteligente a la fecha, rediseñado para consumir un 40% menos de energía y equipado con luz blanca de espectro completo, fácilmente ajustable a cualquier tono entre la acogedora luz de las velas y el energizante luz blanca nítida. Después personaliza tu luz aún más con la atenuación ultrabaja, desde el brillo máximo hasta el 0,2%.