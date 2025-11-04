Asistencia
Primer plano del frente de Hue White ambiance Colgante Muscari

Colgante Muscari

Obtén la mejor iluminación y el ambiente más adecuado para cada momento, desde un blanco cálido hasta una luz diurna fría, con la lámpara colgante LED Muscari de ambientación Philips Hue White. Esta lámpara te ayudará a dormir y despertar poco a poco, así como a llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White ambiance
  • Requiere Hue Bridge
  • Dimmer Switch Hue incluido
  • LED integrado
  • Aluminio
  • Control inteligente con el bridge Hue*
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Champagne oro

  • Material

    Metal

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Varios

Dimensiones y peso del empaque

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatibilidades

Otro