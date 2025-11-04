Plafón Muscari
Experimenta la luz en tus momentos especiales y de ambientación desde un blanco cálido hasta una luz fría diurna con la lámpara de techo LED Muscari de ambientación Philips Hue White. Te ayuda a quedarte dormido y a despertar poco a poco, a llenarte de energía, a concentrarte, leer y relajarte.
Productos destacados
- White ambiance
- Requiere Hue Bridge
- Dimmer Switch Hue incluido
- LED integrado
- Aluminio
- Control inteligente con el bridge Hue*
Especificaciones
Diseño y acabado
Material
Metal