El estilo tradicional se une a la iluminación inteligente moderna con el foco vela blanco personalizable Philips Hue. Disfruta de luz blanca cálida a fría para crear el ambiente ideal y complementar la decoración de tu hogar. La atenuación ultrabaja te permite atenuar el foco a tan solo el 0.2 % de su brillo total para un resplandor más suave. La última generación de este elegante foco de doble capa incluye funciones nuevas y mejoradas, incluida luz de día de espectro completo para llevar la sensación de luz natural diurna a tu hogar. Relájate con los cálidos tonos del atardecer o motívate con los tonos blancos frescos del cielo invernal. El foco es un 40 % más eficiente en energía que los de la generación anterior y la compatibilidad con Matter aporta una conectividad fluida con otros dispositivos del hogar inteligente. Accede a incluso más funciones con un Hue Bridge.