Primer plano del frente de Hue White ambiance Vela B39/Lámpara inteligente LED E14

Vela B39/Lámpara inteligente LED E14

El estilo tradicional se une a la iluminación inteligente moderna con el foco vela blanco personalizable Philips Hue. Disfruta de luz blanca cálida a fría para crear el ambiente ideal y complementar la decoración de tu hogar. La atenuación ultrabaja te permite atenuar el foco a tan solo el 0.2 % de su brillo total para un resplandor más suave. La última generación de este elegante foco de doble capa incluye funciones nuevas y mejoradas, incluida luz de día de espectro completo para llevar la sensación de luz natural diurna a tu hogar. Relájate con los cálidos tonos del atardecer o motívate con los tonos blancos frescos del cielo invernal. El foco es un 40 % más eficiente en energía que los de la generación anterior y la compatibilidad con Matter aporta una conectividad fluida con otros dispositivos del hogar inteligente. Accede a incluso más funciones con un Hue Bridge.

Productos destacados

  • Regulable al 0.2 % de brillo
  • Control por app y voz
Ver todas las especificaciones de productos
Encuentra un manual de producto
Controla las luces con tu voz*

Controla las luces con tu voz*

Philips Hue funciona con Amazon Alexa y con el Asistente de Google cuando está conectado a un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Los comandos de voz simples te permiten controlar varias luces en una habitación o una sola lámpara.

Configura el ambiente indicado con la luz blanca de cálida a fría

Configura el ambiente indicado con la luz blanca de cálida a fría

Estas lámparas y luminárias empotrables ofrecen distintos tonos de luz blanca de cálida a fría. Con una regulación completa de luces nocturnas de brillante a baja intensidad, puedes personalizar tus luces con el tono ideal y el brillo de luz acorde a tus necesidades diarias.

Desbloquea el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente con Hue Bridge

Desbloquea el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente con Hue Bridge

Hue Bridge desbloquea las funciones que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera del hogar, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Agrega un Hue Bridge a la configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar la tecnología que es segura y confiable y más. Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente como nunca antes habías visto.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

  • Forma de la lámpara

    Vela no direccional

  • Toma de corriente

    E14

  • Regulable

Diseño y acabado

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del empaque

Información del empaque

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

La luz

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro