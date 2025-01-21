Vela B39/Lámpara inteligente LED E14
El estilo tradicional se une a la iluminación inteligente moderna con el foco vela blanco personalizable Philips Hue. Disfruta de luz blanca cálida a fría para crear el ambiente ideal y complementar la decoración de tu hogar. La atenuación ultrabaja te permite atenuar el foco a tan solo el 0.2 % de su brillo total para un resplandor más suave. La última generación de este elegante foco de doble capa incluye funciones nuevas y mejoradas, incluida luz de día de espectro completo para llevar la sensación de luz natural diurna a tu hogar. Relájate con los cálidos tonos del atardecer o motívate con los tonos blancos frescos del cielo invernal. El foco es un 40 % más eficiente en energía que los de la generación anterior y la compatibilidad con Matter aporta una conectividad fluida con otros dispositivos del hogar inteligente. Accede a incluso más funciones con un Hue Bridge.
Productos destacados
- Regulable al 0.2 % de brillo
- Control por app y voz
Controla las luces con tu voz*
Philips Hue funciona con Amazon Alexa y con el Asistente de Google cuando está conectado a un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Los comandos de voz simples te permiten controlar varias luces en una habitación o una sola lámpara.
Configura el ambiente indicado con la luz blanca de cálida a fría
Estas lámparas y luminárias empotrables ofrecen distintos tonos de luz blanca de cálida a fría. Con una regulación completa de luces nocturnas de brillante a baja intensidad, puedes personalizar tus luces con el tono ideal y el brillo de luz acorde a tus necesidades diarias.
Desbloquea el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente con Hue Bridge
Hue Bridge desbloquea las funciones que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera del hogar, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Agrega un Hue Bridge a la configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar la tecnología que es segura y confiable y más. Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente como nunca antes habías visto.
Especificaciones
Características de la fuente de luz
Características de la fuente de luz
Forma de la lámpara
Vela no direccional
Toma de corriente
E14
Regulable
Sí