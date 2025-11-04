Asistencia
Primer plano del frente de Hue White & Color Ambiance Base Lightstrip Plus V3

Base Lightstrip Plus V3

Ilumina con colores brillantes cualquier área de tu hogar con la tira flexible Lightstrip. A diferencia de otras opciones de iluminación de tira Lightstrip puede conectarse al Hue Bridge para ofrecer una suite completa de control de iluminación y características inteligentes.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White & Color Ambiance
  • Requiere Hue Bridge
  • 1x tira de luz de 2 metros
  • Luz blanca y de color
  • Control inteligente con el Bridge Hue*
  • Control de voz
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Hue White

  • Material

    Silicona

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Guirnalda/tira de luz

Varios

Dimensiones y peso del empaque

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro