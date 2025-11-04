Base Lightstrip Plus V3
Ilumina con colores brillantes cualquier área de tu hogar con la tira flexible Lightstrip. A diferencia de otras opciones de iluminación de tira Lightstrip puede conectarse al Hue Bridge para ofrecer una suite completa de control de iluminación y características inteligentes.
- White & Color Ambiance
- Requiere Hue Bridge
- 1x tira de luz de 2 metros
- Luz blanca y de color
- Control inteligente con el Bridge Hue*
- Control de voz
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
Silicona