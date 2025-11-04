Base Lightstrip Plus V4 de 2 metros
¡Lleva luz colorida a cualquier área de tu hogar! Flexible y extensible hasta 10 metros, esta tira de luz interior se adhiere a cualquier superficie y brilla con un solo tono de luz blanca o de color.
- Brilla un solo color de luz a la vez
- Incluye unidad de fuente de alimentación
- Control con Bluetooth o Bridge
- 2 m, extensible hasta 10 m
- Hasta 1.700 lúmenes
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
Silicona