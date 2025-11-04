Asistencia
Primer plano del frente de Hue White & Color Ambiance Bombilla individual E27

Bombilla individual E27

Da color a tu hogar con esta ampolleta de color E27 inteligente. Con 16 millones de colores para elegir, esta luz puede aportar una nueva personalidad a tu hogar. Conéctate al Bridge Hue para disfrutar de todas las funciones y del control de la iluminación inteligente.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White & Color Ambiance
  • Requiere Hue Bridge
  • 1 Bombilla E27
  • Luz blanca y de color
  • Dimerizable
  • Control inteligente con el Bridge Hue*
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Dimensiones del producto

  • Dimensiones (Alt x An x Prf)

    62x110

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Dimensiones y peso del empaque

Consumo de energía

Servicio

Especificaciones técnicas

La luz

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro