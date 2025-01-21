Edición especial oro Iris
Crea ambiente en cualquier habitación con la lámpara Philips Hue Iris edición especial, disponible en plata, oro, cobre y rosado. Con una luz que baña la pared con color y ofrece una luz de fondo suave, el Iris proporciona un efecto sofisticado y único. Agrega un Hue Bridge para más funciones.
Productos destacados
- White & Color Ambiance
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- LED integrado
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Control mediante aplicación o voz*
- Agrega el Hue Bridge para desbloquear más funciones
La belleza se mezcla con la inteligencia
La lámpara Philips Hue Iris edición limitada en dorado eleva un diseño ya icónico. Detalles de cuidado diseño –el cable envuelto en tela, el tubo metálico, el recipiente transparente y la combinación de materiales– se complementan para brindarte una lámpara inteligente con un efecto de luz exclusivo.
Una lámpara elegante de enchufar y usar
La luminaria Philips Hue Iris ofrece un estilo único que complementa cualquier decoración del hogar. Utiliza Iris en cualquier lugar de tu casa y proyecta luz colorida en las paredes de tu sala o configúrala en una mesita de noche para brindar una luz nocturna agradable.
Luces inteligentes que te ayudan a levantarte o irte a dormir de manera más natural
Combina la luminaria de edición limitada Philips Hue Iris con el Bridge Hue para desbloquear las rutinas de despertar o irse a dormir, que te ayudan a quedarte dormido y despertarte de manera más natural. Las capacidades de máxima atenuación de Iris se combina con la luz de fondo difusa que te permite levantarte en tu propio amanecer personal por la mañana, ya que las luces se iluminan de forma suave o gradualmente atenúa las luces blancas cálidas para ayudarte a dormir con más facilidad.
Controla hasta 10 luces con la aplicación de Bluetooth
Con la aplicación de Bluetooth de Hue, puedes controlar tus luces inteligentes Hue en una sola habitación en tu hogar.Agrega hasta 10 luces inteligentes y contrólalas con un botón desde tu teléfono móvil.
Control mediante aplicación o voz*
Philips Hue funciona con Alice, Siri y el Asistente de Google. Con simples comandos de voz, puede atenuar, aumentar la intensidad o cambiar el color de las luces, ya sea que desees controlar solo un foco o todas las luces de tu hogar. Para el control de voz se necesita un Bridge Philips Hue y un dispositivo asociado compatible.
Configura las combinaciones de luz ideales para tus actividades diarias
Haz que tu día sea más fácil y placentero con las cuatro combinaciones de luz predeterminadas diseñadas especialmente para realizar tus labores cotidianas: Energize, Concentrate, Read y Relax. Las dos escenas de tonos fríos, Energize y Concentrate, te ayudan a ponerte en movimiento por las mañanas y a mantenerte enfocado, y las dos escenas más cálidas, Read y Relax, ayudan a propiciar un momento de lectura en comodidad o a calmar una mente atareada.
Configura el ambiente indicado con la luz blanca de cálida a fría
Estas lámparas y luminárias empotrables ofrecen distintos tonos de luz blanca de cálida a fría. Con una regulación completa de luces nocturnas de brillante a baja intensidad, puedes personalizar tus luces con el tono ideal y el brillo de luz acorde a tus necesidades diarias.
Crea una experiencia personalizada con una luz inteligente de colores
Transforma tu hogar con más de 16 millones de colores que permiten crear al instante el ambiente indicado para cualquier evento. Con solo tocar un botón, puedes configurar un ambiente festivo para una fiesta, convertir tu living en un cine, realzar la decoración de tu hogar con detalles de color y mucho más.
Desbloquea el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente con Hue Bridge
Hue Bridge desbloquea las funciones que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera del hogar, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Agrega un Hue Bridge a la configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar la tecnología que es segura y confiable y más. Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente como nunca antes habías visto.
Hay piezas de repuesto disponibles para este producto.
¿Buscas piezas de repuesto para este producto? Encuentra adaptadores de corriente de repuesto, soportes y más para darle una nueva vida a tu iluminación.
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Oro
Material
sintético
Metal