Luces inteligentes que te ayudan a levantarte o irte a dormir de manera más natural

Combina la luminaria de edición limitada Philips Hue Iris con el Bridge Hue para desbloquear las rutinas de despertar o irse a dormir, que te ayudan a quedarte dormido y despertarte de manera más natural. Las capacidades de máxima atenuación de Iris se combina con la luz de fondo difusa que te permite levantarte en tu propio amanecer personal por la mañana, ya que las luces se iluminan de forma suave o gradualmente atenúa las luces blancas cálidas para ayudarte a dormir con más facilidad.