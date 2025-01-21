*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.
Edición especial plata Iris
Crea el ambiente ideal para cualquier habitación de tu casa con la elegante luminaria Philips Hue Iris de color blanco. Con una luz que así como puede llenar tus paredes de color, la luminaria Iris también ofrece una suave retroiluminación con un toque sofisticado y único. Agrega un Bridge Hue para desbloquear el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente.
- White & Color Ambiance
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- LED integrado
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Control mediante aplicación o voz*
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
La belleza se mezcla con la inteligencia
La luminaria limited edition Philips Hue Iris en color plata mejora un diseño ya icónico. Los elementos bien pensados (el cable envuelto en tela, el tubo interior metálico, el recipiente transparente y la combinación de materiales) trabajan juntos para brindarte una luminaria inteligente que ofrece un efecto de luz único.
Una lámpara elegante de enchufar y usar
La luminaria Philips Hue Iris ofrece un estilo único que complementa cualquier decoración del hogar. Utiliza Iris en cualquier lugar de tu casa y proyecta luz colorida en las paredes de tu sala o configúrala en una mesita de noche para brindar una luz nocturna agradable.
Luces inteligentes que te ayudan a levantarte o irte a dormir de manera más natural
Combina la luminaria de edición limitada Philips Hue Iris con el Bridge Hue para desbloquear las rutinas de despertar o irse a dormir, que te ayudan a quedarte dormido y despertarte de manera más natural. Las capacidades de máxima atenuación de Iris se combina con la luz de fondo difusa que te permite levantarte en tu propio amanecer personal por la mañana, ya que las luces se iluminan de forma suave o gradualmente atenúa las luces blancas cálidas para ayudarte a dormir con más facilidad.
Controla hasta 10 luces con la aplicación de Bluetooth
Con la aplicación de Bluetooth de Hue, puedes controlar tus luces inteligentes Hue en una sola habitación en tu hogar.Agrega hasta 10 luces inteligentes y contrólalas con un botón desde tu teléfono móvil.
Control mediante aplicación o voz*
Philips Hue funciona con Alice, Siri y el Asistente de Google. Con simples comandos de voz, puede atenuar, aumentar la intensidad o cambiar el color de las luces, ya sea que desees controlar solo un foco o todas las luces de tu hogar. Para el control de voz se necesita un Bridge Philips Hue y un dispositivo asociado compatible.
Configura las combinaciones de luz ideales para tus actividades diarias
Haz que tu día sea más fácil y placentero con las cuatro combinaciones de luz predeterminadas diseñadas especialmente para realizar tus labores cotidianas: Energize, Concentrate, Read y Relax. Las dos escenas de tonos fríos, Energize y Concentrate, te ayudan a ponerte en movimiento por las mañanas y a mantenerte enfocado, y las dos escenas más cálidas, Read y Relax, ayudan a propiciar un momento de lectura en comodidad o a calmar una mente atareada.
Configura el ambiente indicado con la luz blanca de cálida a fría
Estas lámparas y luminárias empotrables ofrecen distintos tonos de luz blanca de cálida a fría. Con una regulación completa de luces nocturnas de brillante a baja intensidad, puedes personalizar tus luces con el tono ideal y el brillo de luz acorde a tus necesidades diarias.
Crea una experiencia personalizada con una luz inteligente de colores
Transforma tu hogar con más de 16 millones de colores que permiten crear al instante el ambiente indicado para cualquier evento. Con solo tocar un botón, puedes configurar un ambiente festivo para una fiesta, convertir tu living en un cine, realzar la decoración de tu hogar con detalles de color y mucho más.
Desbloquea el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente con Hue Bridge
Hue Bridge desbloquea las funciones que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera del hogar, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Agrega un Hue Bridge a la configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar la tecnología que es segura y confiable y más. Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente como nunca antes habías visto.
Hay piezas de repuesto disponibles para este producto.
¿Buscas piezas de repuesto para este producto? Encuentra adaptadores de corriente de repuesto, soportes y más para darle una nueva vida a tu iluminación.
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Plata
Material
sintético
Metal