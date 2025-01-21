Sumérgete en el mundo de la iluminación inteligente con esta lámpara Philips Hue Essential, con color y luz blanca personalizable que puedes ajustar fácilmente de cálida y acogedora a una luz blanca fría. Crea el ambiente perfecto con una atenuación suave, millones de colores y una biblioteca de escenas de luz diseñadas por nuestros expertos, ¡o crea las tuyas! Compatible con todos los productos Philips Hue.