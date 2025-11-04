Extensión Lighstrip Plus V4 de 1 metro
Extiende tu Hue lightstrip (se vende por separado) con esta extensión para tira de luz de 1 metro. Fija la tira LED flexible en cualquier superficie con el adhesivo incluido para dar color a cualquier espacio. Solo compatible con la Philips Hue lightstrip plus v4 (versión Bluetooth).
- Brilla un solo color de luz a la vez
- Se requiere la base Lightstrip Plus
- Control con Bluetooth o Bridge
- Extensión de 1 m
- Hasta 1.030 lúmenes
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
Silicona