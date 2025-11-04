Extensión Lighstrip Plus V3
Extiende tu Hue Lightstrip Plus (se vende por separado) con esta extensión de 40 pulgadas de Lightstrip. Fija la tira de luz flexible en cualquier superficie con el adhesivo incluido para dar color a cualquier espacio, sin importar su forma.
Productos destacados
- White & Color Ambiance
- Requiere Hue Bridge
- Extensión de tira LED de 40 pulgadas
- No se incluye la unidad de fuente de alimentación
- Funciona con tira de luz v5
- Control de voz
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
Silicona