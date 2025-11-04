Gradient lightstrip 2 metros
Con tecnología de degradado, esta tira de luz combina diferentes colores a la vez. Es flexible y extensible hasta 10 metros, lo que te permite añadir una brillante combinación de colores a cualquier espacio.
- Brilla en varios colores de luz a la vez
- Incluye unidad de fuente de alimentación
- Control con Bluetooth o Bridge
- 2 m, extensible hasta 10 m
- Hasta 1.800 lúmenes
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
Silicona