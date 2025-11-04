Asistencia
White GU10 smart bulb with visible hue white and color text, compact shape, matte finish, and pink light at the top.

GU10 - Luz inteligente

Con millones de tonos de luz blanca y de colores, esta ampolleta LED inteligente GU10 crea la atmósfera perfecta en cualquier habitación de tu hogar de forma instantánea.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White & Color Ambiance
  • Bluetooth habilitado
  • Hue Bridge habilitado
  • Luz blanca y de color
  • Control instantáneo mediante Bluetooth
  • Control mediante aplicación o voz*
  • Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Dimensiones del producto

  • Dimensiones (Alt x An x Prf)

    50x58

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del empaque

Información del empaque

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

La luz

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro