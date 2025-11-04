Hue Go Luz portátil
Añade Hue Go con luz blanca y de colores a tu sistema Philips Hue. Hue Go tiene un elegante diseño con una carcasa transparente. Es inalámbrico, portátil y recargable, con hasta 3 horas de autonomía. Control a través del sistema de Hue o mediante el botón en el producto.
Productos destacados
- White & Color Ambiance
- LED integrado
- Carcasa Blanca
- Control inteligente con el bridge Hue*
- Control de voz*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
sintético