Asistencia
Primer plano del frente de Hue White & Color Ambiance Hue Go Luz portátil

Hue Go Luz portátil

Añade Hue Go con luz blanca y de colores a tu sistema Philips Hue. Hue Go tiene un elegante diseño con una carcasa transparente. Es inalámbrico, portátil y recargable, con hasta 3 horas de autonomía. Control a través del sistema de Hue o mediante el botón en el producto.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White & Color Ambiance
  • LED integrado
  • Carcasa Blanca
  • Control inteligente con el bridge Hue*
  • Control de voz*
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Hue White

  • Material

    sintético

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del empaque

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatibilidades

Otro