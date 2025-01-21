Hue Play gradient lightstrip de 75" y más grande
Experimente la emoción del cine en casa con el Philips Hue Play gradient lightstrip. Disfrute de múltiples colores de luz que reaccionan al contenido en la pantalla. Use los soportes incluidos para conectarla a televisores de 75 pulgadas, colocados en posición vertical o montados en la pared.
Productos destacados
- Requiere Hue Bridge
- Para televisores de 75” y más grandes
- Incluye la fuente de alimentación y los soportes
- Combina luz blanca y de color
- Requiere el Hue Bridge y la Hue Sync Box
Integración perfecta de colores
Logra la integración perfecta de diversos colores de luz al mismo tiempo en una sola tira LED. Los colores fluyen juntos de manera natural y proyectan la luz sobre la pared para crear un efecto único detrás del televisor.
Efectos de iluminación envolvente
¡Experimenta la magia de la iluminación envolvente! Con una proyección de luz de 45 grados, la Play gradient lightstrip reacciona al contenido en toda la pantalla en tiempo real, lo que crea una experiencia cautivadora mientras ves televisión o juegas videojuegos. *Requiere el Philips Hue Play HDMI Sync Box y el Bridge Hue (se venden por separado).
Entretenimiento para el hogar que cambiará las reglas del juego
Philips Hue es la única marca de iluminación inteligente que sincroniza fácilmente las luces aptas para colores con las películas y los videojuegos para ofrecer un entretenimiento electrizante en el hogar. La revolucionaria tecnología Hue Sync captura el contenido que estás viendo o jugando y lo traduce en una secuencia de luz inmediata para crear una experiencia de colores que llenará habitación.
Fácil de instalar
La Philips Hue Play gradient lightstrip está especialmente diseñada para el entretenimiento televisivo. La tira LED viene en tres tamaños que se ajustan a televisores de 55 pulgadas y más, e incluye soportes de montaje para instalarla de forma fácil y rápida.
Tres tamaños para que quede perfecto
Play gradient lightstrip está disponible en tres tamaños. El modelo de 55 pulgadas se recomienda para televisores de entre 55 y 60 pulgadas; el modelo de 65 pulgadas se recomienda para televisores de entre 65 y 70 pulgadas; y el modelo de 75 pulgadas se recomienda para televisores de 75 pulgadas o más. Si el tamaño de tu televisor se encuentra entre dos modelos, elije el tamaño más pequeño anterior (por ejemplo, si el televisor es de 62 pulgadas, utiliza un modelo de 55 pulgadas).
Requiere Hue Sync y Bridge Hue
La Philips Hue Play gradient lightstrip requiere la Philips Hue Play HDMI sync box, la aplicación móvil Hue Sync y un Bridge Hue. El Bridge Hue también te permite agregar hasta 50 luces y accesorios por toda tu casa, crear temporizadores y rutinas y controlar las luces desde cualquier lugar, dentro o fuera de tu casa, mediante la Hue app. La Philips Hue Play HDMI sync box y el Bridge Hue se venden por separado.
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Negro
Color(es)
Gradient
Material
Silicona