Tres tamaños para que quede perfecto

Play gradient lightstrip está disponible en tres tamaños. El modelo de 55 pulgadas se recomienda para televisores de entre 55 y 60 pulgadas; el modelo de 65 pulgadas se recomienda para televisores de entre 65 y 70 pulgadas; y el modelo de 75 pulgadas se recomienda para televisores de 75 pulgadas o más. Si el tamaño de tu televisor se encuentra entre dos modelos, elije el tamaño más pequeño anterior (por ejemplo, si el televisor es de 62 pulgadas, utiliza un modelo de 55 pulgadas).