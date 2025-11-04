Kit básico de Hue: 3 lámparas inteligentes E27 (800)
Añade color ambiental a cualquier habitación con el kit de inicio Philips Hue White and Color Ambiance. El kit incluye 3 luces inteligentes de color y un Bridge Hue, que proporciona control total de las luces, acceso a la aplicación Hue y un sinfín de funciones.
Productos destacados
- White & Color Ambiance
- Hasta 800 lúmenes*
- Luz blanca y de color
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Bridge Hue incluido
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
60x110