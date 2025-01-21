Asistencia
Primer plano del frente de Hue White & Color Ambiance Luces string Festavia

Luces string Festavia

Con 100 mini LED inteligentes a lo largo de un cable de 8 metros, las luces String Festavia son la decoración perfecta para interiores y exteriores. Crea un degradado de color a lo largo de la string, define un efecto estilo Sparkle o Prism, o usa un tono de blanco o color para crear una apariencia más tradicional.

Productos destacados

  • 100 LED de color inteligentes
  • Cable de 8 metros
  • Cable negro
  • Incluye fuente de alimentación
  • Interior y exterior
Las luces string Festavia son impermeables, por lo que se pueden utilizar tanto dentro como fuera de casa durante todo el año. Y como son compatibles con bajo voltaje, puede conectarlas a la misma fuente de alimentación que sus otras luces exteriores.

Además de las especiales escenas festivas que hacen que esa época del año sea incluso más festiva, cualquier escena de la galería de escenas Hue se ve hermosa en Festavia, lo que la convierte en una decoración perfecta para todo el año.

Estilos especiales de luces string

Después de preparar la escena, ¡házla única! Utilica el estilo Lineal para lograr un degradado de color en una sola línea, Disperso para una disposición aleatoria de color o Espejeado para reflejar los colores desde el centro de la string.

Personaliza con la aplicación Hue

Configura en la aplicación Hue para obtener un control instantáneo de las luces string, ¡junto con todas las demás luces! Con la aplicación Hue, también puedes configurar automatizaciones y más.

Agrega accesorios

Obtén un poco más de comodidad a tus luces con accesorios fáciles de usar, como un interruptor inalámbrico Hue o un smart button.

Mantén las manos libres con el control de voz

Controla con comandos de voz mediante el emparejamiento con asistentes de hogar inteligente, como Amazon Alexa, Siri y Google Assistant.

*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo