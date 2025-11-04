Luz de acento Go portátil
Lleva la luz inteligente contigo a cualquier lugar con la Hue Go portátil. Desde una divertida chispa de color a un centro de mesa que define el ambiente, la Hue Go te permite crear el ambiente ideal. Funciona como una luz independiente o como parte de tu sistema de iluminación inteligente con el Bridge Hue.
Productos destacados
- White & Color Ambiance
- LED y batería integrados
- Control por Bluetooth vía aplicación
- Control mediante aplicación o voz*
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
sintético