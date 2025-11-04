Plafón con 2 focos Centris
Obtenga iluminación funcional y ambiental en una sola lámpara. El plafón de techo Centris blanco tiene una iluminación de techo fija y dos focos que pueden orientarse de forma individual. Configure cada luz de la luminaria en cualquiera de los millones de colores para lograr una apariencia verdaderamente única.
Productos destacados
- White & Color Ambiance
- LED integrado
- Control por Bluetooth vía aplicación
- Control mediante aplicación o voz*
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
Metal