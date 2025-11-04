Plafón con 3 focos Centris
Obtenga iluminación funcional y ambiental en una sola lámpara. El plafón de techo Centris blanco tiene una iluminación de techo fija difusa y tres focos con luz de acentuación que pueden orientarse de forma individual. Configure cada luz de la luminaria en cualquiera de los millones de colores para lograr una apariencia verdaderamente única.
Productos destacados
- White & Color Ambiance
- LED integrado
- Control por Bluetooth vía aplicación
- Control mediante aplicación o voz*
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
Metal