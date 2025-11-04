GU10 - Foco inteligente
Obtén una cómoda luz blanca cálida en tu hogar con esta ampolleta reflectora completamente regulable. Contrólala al instante mediante Bluetooth en una habitación o conéctala al Bridge Hue para desbloquear toda la gama de funciones de iluminación inteligente.
Productos destacados
- White
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca suave
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Control mediante aplicación o voz*
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
50x54