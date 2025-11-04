GU10 - Luz inteligente
Instala iluminación inteligente en las luces de tu hogar con esta ampolleta LED GU10 inteligente, que proyecta una luz blanca suave y ofrece regulación inalámbrica instantánea.
- White
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca cálida
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Control mediante aplicación o voz*
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
50x54